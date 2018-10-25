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Все про:Денисова (309) омбудсмен (400) цыгане (119) С14 (28)

 Омбудсмен требует, чтобы полиция расследовала нападение на ромов у вокзала в Киеве

Члены организации С14 ранее сообщили, что "изгнали" ромов со столичного железнодорожного вокзала.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова направила в ГУ НП Киева запрос в связи с информацией о нападении на лагерь ромов возле столичного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба аппарата омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.

"Во время мониторинга и контроля за соблюдением принципа недискриминации было обнаружено информацию в СМИ о том, что 23 октября, вечером, радикально настроенные лица совершили нападение на лагерь цыган, который уже длительное время находился рядом с Центральным железнодорожным вокзалом "Киев-Пассажирский", - говорится в сообщении.

"Поскольку в этой ситуации усматриваются признаки дискриминации по национальному признаку касательно ромского меньшинства, в Главное управление национальной полиции в г. Киеве был направлен запрос. В нем Уполномоченный просит принять предусмотренные законом меры по объективному, полному и беспристрастному исследованию всех обстоятельств данного инцидента. В то же время выражена просьба принять меры превентивного характера в целях предупреждения совершения подобных противоправных действий в отношении представителей ромского национального меньшинства", - заявляют представители омбудсмена.

Омбудсмен также отметила, что количество инцидентов на почве нетерпимости в отношении ромов увеличивается.

"Такая тенденция вызывает беспокойство", - отмечают представители уполномоченного.

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"По мнению Уполномоченного, такие проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов, в частности, более тщательного расследования. Кроме того, необходимо принять меры превентивного характера по недопущению случаев расовой нетерпимости в будущем. Мы в очередной раз призываем общественность к толерантности, терпимости и недискриминации по каким-либо признакам", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, во вторник, 23 октября, активист националистической организации "С14" Сергей Бондарь сообщил о разгоне лагеря ромов возле железнодорожного вокзала. На обнародованном видео Бондарь сообщает, что после "изгнания" ромов с ж/д вокзала работники коммунальных служб начали наводить там порядок: со всех скамеек, возле которых жили ромы, убрали мусор, вымыли подземные переходы, которые, по словам активиста, использовались в качестве туалетов.

Также на Цензор.НЕТ: В МВД создана рабочая группа по интеграции ромов в украинское общество

Источник: https://censor.net.ua/n3093401
 
 
 Топ комментарии
 
А кто на ромов напал? Хоч не цыганы? Омбудсмен требует, чтобы полиция расследовала нападение на ромов у вокзала в Киеве - Цензор.НЕТ 4129
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Дискриминация, это не взять на работу, потому что ром. А разогнать табор, в котором антисанитария, рассадник криминала - карманники и торговцы наркотой и т.п., на создание которого в центре Киева у Ромов нет ни разрешений ни прав, то это скорее восстановление порядка.
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Омбудсмен требует, чтобы полиция расследовала нападение на ромов у вокзала в Киеве
Ничего полиция не должна расследовать.

Если не поддерживать общественные места в порядке, то они превратятся в свинарники.
Члены организации С14 сделали то, что должна была сделать полиция, но не сделала.
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правильно,нужно расследовать,но потихоньку
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А, - как на счет не цыганского большинства?
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Дискриминация, это не взять на работу, потому что ром. А разогнать табор, в котором антисанитария, рассадник криминала - карманники и торговцы наркотой и т.п., на создание которого в центре Киева у Ромов нет ни разрешений ни прав, то это скорее восстановление порядка.
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Омбудсмен требует, чтобы полиция расследовала нападение на ромов у вокзала в Киеве
Ничего полиция не должна расследовать.

Если не поддерживать общественные места в порядке, то они превратятся в свинарники.
Члены организации С14 сделали то, что должна была сделать полиция, но не сделала.
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Досить вже "захищати" цей народ-паразит! Грати їх з України сраною мітлою!
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в результате ты сядешь в места в не далекого заключения. какие то лозунги, которые не понятно кто будет осуществлять.
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Всё логично... Нападения на "ромов" увеличивается прямо пропорционально увеличению объёмов краж (в том числе и карманных), совершаемых ими, а также объёмов реализации ими наркоты...
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сейчас ромов на много больше опережают гастролеры, они оказывается были детской неприятностью
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А що, вони вже сідали у вагони з квитками, коли їх розігнали?
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Так же провести расследование по поводу дискриминации воровского, грабительского, наркоторгового, педофильского и прочих подобных меньшинств.
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лагерь цыган, который уже длительное время находился рядом с Центральным железнодорожным вокзалом "Киев-Пассажирский"


Она в своем уме??? Может цыган к ней домой поселить и запретить ей их трогать?

Какого хрена табор должен стоять в центре Киева и, что до этого момента делала полиция?
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Ця екзальтована підстаркувата кримська панянка залюбки б могла прихистити у себе в помешканні декількох осіб ромської національності тижнів на два - оце дійсно було б захистом їхніх прав власним прикладом..
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Правильно, предлагаю переместить лагерь цыган во двор Денисовой, что бы они были под постоянной защитой омбуцмена
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А почему омбудсмен(или вумен?) не заинтересовалась цыганами раньше чем С14? Может им жить негде,может их дети в школу не ходят?Почему к полиции нет претензий что не сообщили о скоплении бездомных?Они же не работают,за что живут?Почему они не хотят жить по общим правилам.Взяла бы их главу и вместе с ним приехала бы и узнала о их проблемах.
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Нет ,ее надо сблизить с этим народом ,чтоб посмотрела чем на жизнь зарабатывают...🤞
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Знаете, почему цыгане всегда при вокзалах? Там карманы чистить максимально удобно. Люди находятся часто в нервозном состоянии, сосредоточены на объявлениях поездов. И ромы этим пользуются. А как обидно, когда обнаруживаешь перед отходом поезда, что нет ни кошелька, ни билета... Омбудсмен требует, чтобы полиция расследовала нападение на ромов у вокзала в Киеве - Цензор.НЕТ 1
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Всегда улыбают люди, говорящие о дискриминации из за спин охраны и стёкол бронированных мерседесов..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОмбудсмен требует, чтобы полиция расследовала нападение на ромов у вокзала в Киеве
 
 
 
 
 
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