EN|RU|UK
Темы дня: Взрыв в оккупированной Керчи Создание Поместной Церкви Взрывы на складе возле Ични Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  280  5
Все про:СБУ (12921) терроризм (17956)

 Луганского террориста осудили на 9 лет лишения свободы, - СБУ

По материалам Службы безопасности Украины Лисичанский городской суд приговорил боевика террористической организации "ЛНР" к девяти годам лишения свободы заочно.

Об  это Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отечается: "Сотрудники СБУ установили, что житель города Приволье Луганской области в мае 2014 присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Сначала злоумышленник проходил "службу" на блокпостах боевиков, где с оружием в руках контролировал перемещение транспорта и пассажиров. После освобождения города от российско-террористических сил бежал во временно оккупированный Луганск, где поступил в террористической бандформирования "Леший".

Во время санкционированных обысков по месту жительства боевика в Приволье правоохранители изъяли многочисленные военные средства поражения, которые он планировал использовать для совершения диверсий.

Суд признал участника группировки виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы. 

Начало срока исполнения наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение. Осужденного объявлен в розыск. Приговор вступил в законную силу".

Также смотрите: СБУ разоблачила сепаратиста, призывавшего к созданию "Одесской народной республики". ФОТО

Луганского террориста осудили на 9 лет лишения свободы, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3093399
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"...со дня его задержания..."

Долго же будете вы его разыскивать с такими фотографиям как в статье...
 показать весь комментарий
 
Так потому такие фотки и дают что бы случайно кто то не опознал .
 показать весь комментарий
 
ничего - выпустят)
он же токо воду на блок-посты возил)
 показать весь комментарий
 
"суд приговорил боевика террористической организации "ЛНР" к девяти годам лишения свободы заочно" - приговорить не досягаемого, это конечно оригинально
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛуганского террориста осудили на 9 лет лишения свободы, - СБУ
 
 
 
 
 
 вверх