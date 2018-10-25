 Луганского террориста осудили на 9 лет лишения свободы, - СБУ

Об это Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отечается: "Сотрудники СБУ установили, что житель города Приволье Луганской области в мае 2014 присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Сначала злоумышленник проходил "службу" на блокпостах боевиков, где с оружием в руках контролировал перемещение транспорта и пассажиров. После освобождения города от российско-террористических сил бежал во временно оккупированный Луганск, где поступил в террористической бандформирования "Леший".

Во время санкционированных обысков по месту жительства боевика в Приволье правоохранители изъяли многочисленные военные средства поражения, которые он планировал использовать для совершения диверсий.

Суд признал участника группировки виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Начало срока исполнения наказания будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение. Осужденного объявлен в розыск. Приговор вступил в законную силу".

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