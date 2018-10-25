 Суд избрал меру пресечения пяти фигурантам в деле завладения средствами "Ощадбанка",- Холодницкий

Как передает Цензор.НЕТ, об это глава САП Назар Холодницкий написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Сегодня в Соломенском районном суде города Киева рассматриваются соответствующие ходатайства прокуроров об избрании меры пресечения 10 подозреваемым в указанном производстве.
По состоянию на 16:00 уже избраны меры пресечения следующим подозреваемым:
- заместителю председателя правления Банка в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 7 млн грн .;
- работнику Департамента корпоративного бизнеса Банка - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1, 5 млн грн .;
- руководителю ЗАО "Креатив" - содержание под стражей с альтернативой залога в сумме 2 млн грн;
- двум работникам ПАО "Креатив Групп" - содержание под стражей с внесением залога в сумме 2 млн и 550 тыс. грн.
После завершения рассмотрения всех ходатайств прокурорами будет решен вопрос о необходимости и целесообразности апелляционного обжалования указанных мер".
кривосудие па-навому
украли пол лярда. залог 10 лямов на всех))
не хилый профит
А куди йдуть оці застави? Як порахувати всі внесенені застави, то напевне в бюджеті не було б дефіциту. Чи вони(гроші) по колу крутяться?