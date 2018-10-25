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Все про:Ощадбанк (169) Холодницкий (562) САП (905)

 Суд избрал меру пресечения пяти фигурантам в деле завладения средствами "Ощадбанка",- Холодницкий

Прокуроры САП обеспечивают процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами государственного АО "Ощадбанк".

Как передает Цензор.НЕТ, об это глава САП Назар Холодницкий написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня в Соломенском районном суде города Киева рассматриваются соответствующие ходатайства прокуроров об избрании меры пресечения 10 подозреваемым в указанном производстве.

По состоянию на 16:00  уже избраны меры пресечения следующим подозреваемым:
- заместителю председателя правления Банка в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 7 млн грн .;
- работнику Департамента корпоративного бизнеса Банка - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1, 5 млн грн .;
- руководителю ЗАО "Креатив" - содержание под стражей с альтернативой залога в сумме 2 млн грн;
- двум работникам ПАО "Креатив Групп" - содержание под стражей с внесением залога в сумме 2 млн и 550 тыс. грн.

После завершения рассмотрения всех ходатайств прокурорами будет решен вопрос о необходимости и целесообразности апелляционного обжалования указанных мер".

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Источник: https://censor.net.ua/n3093392
 
 
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Залог около 13 млн. грн, а украли 20 млн. баксов. Что-то тут не сходится... Суд избрал меру пресечения 5 фигурантам в деле завладения средствами "Ощадбанка",- Холодницкий - Цензор.НЕТ 2938
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тю дурний піп тебе хрестив-а суддівським вилупкам що-їсти не хочеться
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очередной фарс. полмиллиарда по карманам, а залог в 7 млн., полтора млн. и 500 тыс...смешно.
кривосудие па-навому
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Коболев и Витренко готовятся свалить за рубеж. Кондитер одобрил за долю себе. Евробонды продадут, бабло разорвут, нам отдавать.
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Суд избрал меру пресечения пяти фигурантам в деле завладения средствами "Ощадбанка",- Холодницкий - Цензор.НЕТ 3825
украли пол лярда. залог 10 лямов на всех))
не хилый профит Суд избрал меру пресечения пяти фигурантам в деле завладения средствами "Ощадбанка",- Холодницкий - Цензор.НЕТ 2104
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Я что-то пропустил, уже всех оправдали и долги списали?
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Вже якось і питати невдобно:
А куди йдуть оці застави? Як порахувати всі внесенені застави, то напевне в бюджеті не було б дефіциту. Чи вони(гроші) по колу крутяться?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд избрал меру пресечения пяти фигурантам в деле завладения средствами "Ощадбанка",- Холодницкий
 
 
 
 
 
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