Завтра Порошенко с рабочим визитом посетит Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"26 октября 2018 г. состоится рабочий визит Президента Украины Петра Порошенко в Республику Беларусь для участия в Первом Форуме регионов Украины и Беларуси в Гомеле. Глава государства проведет переговоры с Президентом Республики Беларусь с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Скосишь от армии - потом не знаю, на ком ты женишься", - Лукашенко предложил на летних каникулах отправлять студентов в армию