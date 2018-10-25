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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2742) визит (2217) Лукашенко (1637) Порошенко (15634)

 Завтра Порошенко с рабочим визитом посетит Беларусь

Президент Украины Петр Порошенко 26 октября осуществит рабочий визит в Республику Беларусь для участия в I Форуме регионов Украины и Беларуси в Гомеле.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"26 октября 2018 г. состоится рабочий визит Президента Украины Петра Порошенко в Республику Беларусь для участия в Первом Форуме регионов Украины и Беларуси в Гомеле. Глава государства проведет переговоры с Президентом Республики Беларусь с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093388
 
 
 Топ комментарии
 
Климкин сказал, что туда нельзя
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Это патриотам туда нельзя, а сепарам можно.
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Это патриотам туда нельзя, а сепарам можно.
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1. Союзное Государство России и Белоруссии - надгосударственность Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством.

2. "26 октября 2018 г. состоится рабочий визит Президента Украины Петра Порошенко в Республику Беларусь для участия в Первом Форуме регионов Украины и Беларуси в Гомеле. Глава государства проведет переговоры с Президентом Республики Беларусь с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов.
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Ну и "АМИНЬ":

3. "В 2010 году из-за значительных осложнений в отношениях Российской Федерации и Республики Беларусь, разногласий между главами государств, интеграция практически остановилась.
До 2011 года проект тихо «умирал» из-за различия стратегических интересов обеих стран. Однако заметное потепление отношений между странами в 2011 году постепенно возвращает идею Союза на прежний уровень. Однако есть мнение, что Белоруссия налаживает проект в основном из-за тяжёлого экономического положения.[23]"
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Порошенко потом медаль получит "За отвагу"
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Опытом поделиться как бацькой стать на века ? ))
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от это рыгоровичу головняк будет...
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А кем он там завтра работать будет?Бульба уже выкопана,может цукровый буряк копать будет?Работяга блин))
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24.10.18 19:55 Пребывание украинцев в Беларуси является потенциально опасным, - Климкин
https://censor.net.ua/news/3093219/prebyvanie_ukraintsev_v_belarusi_yavlyaetsya_potentsialno_opasnym_klimkin
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рошен в Беларуси откроет?вейшнорцам нужно напрячся.
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Може ще когось викрадуть... А то до весни сил терпіти немає.
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Чего туда ехать? Форум регионов Украины и Беларуси в Гомеле сегодня -Такую картину можно увидеть в палатке на сельскохозяйственной ярмарке, пишет «Радыё Свабода»Завтра Порошенко с рабочим визитом посетит Беларусь - Цензор.НЕТ 5643
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почему там не Лукашеныч а Ленин какой то ?
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А в Украине таких нет, даже не смотря на запрет? Так Лукашенко это поощряет и неудивительно появление ликов "святых"...
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в Гомель ?Ню ню ....... а Лука его Хуйлу случайно не сдаст ? Завтра Порошенко с рабочим визитом посетит Беларусь - Цензор.НЕТ 7576
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Порошенко должен ехать не Беларусь а в Вейшорию
Нужно срочно открыть посольства Вейшории в Украине
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Точно? Завтра Порошенко з робочим візитом відвідає Білорусь - Цензор.НЕТ 205 А як же "мутна" історія з льотчицею-героїнею?
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так то украинцев! а Рошен не украинец
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Завтра Порошенко с рабочим визитом посетит Беларусь.
Будуть з лукашем балакати ні про що та їсти картоплю з соєвим соусом.
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а куда ему еще ехать?
фсбшную консервную банку за Западе уже давно раскусили
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Обратите внимание, Порошенко выше Лукашенко.
А у Луки рост 1.90.
(для справки у ввх- рост 1.64)
Завтра Порошенко з робочим візитом відвідає Білорусь - Цензор.НЕТ 5183
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Беларусь Россию в ее агрессии против Украины поддерживает. Белорусская продукция в Лугандон незаконно поставляется, а Петя туда в гости едет...
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Просто в Україні він вже все повідкривав - фельшерські пункти,дорожні знаки та іншу хрєнотєнь...Тому поїхав за тим в Білорусію...От побачите,не вспокоїться поки щось там не відкриє...
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Бизнес, только бизнес. И хрен с ним с тем Грибом. В конце концов, он всего лишь гражданин твоей страны, за которого ты отвечаешь как президент. Но бизнес важнее.
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Лолитка с рабочим отчетом посетит...
)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗавтра Порошенко с рабочим визитом посетит Беларусь
 
 
 
 
 
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