Завтра Порошенко с рабочим визитом посетит Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
"26 октября 2018 г. состоится рабочий визит Президента Украины Петра Порошенко в Республику Беларусь для участия в Первом Форуме регионов Украины и Беларуси в Гомеле. Глава государства проведет переговоры с Президентом Республики Беларусь с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов", - говорится в сообщении.
2. "26 октября 2018 г. состоится рабочий визит Президента Украины Петра Порошенко в Республику Беларусь для участия в Первом Форуме регионов Украины и Беларуси в Гомеле. Глава государства проведет переговоры с Президентом Республики Беларусь с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов.
3. "В 2010 году из-за значительных осложнений в отношениях Российской Федерации и Республики Беларусь, разногласий между главами государств, интеграция практически остановилась.
До 2011 года проект тихо «умирал» из-за различия стратегических интересов обеих стран. Однако заметное потепление отношений между странами в 2011 году постепенно возвращает идею Союза на прежний уровень. Однако есть мнение, что Белоруссия налаживает проект в основном из-за тяжёлого экономического положения.[23]"
https://censor.net.ua/news/3093219/prebyvanie_ukraintsev_v_belarusi_yavlyaetsya_potentsialno_opasnym_klimkin
Нужно срочно открыть посольства Вейшории в Украине
Будуть з лукашем балакати ні про що та їсти картоплю з соєвим соусом.
фсбшную консервную банку за Западе уже давно раскусили
А у Луки рост 1.90.
(для справки у ввх- рост 1.64)
)))