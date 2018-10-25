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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Венгрия (739) НАТО (6062) Столтенберг (604) Сийярто (58)

 Венгрия пожаловалась на Украину Генсеку НАТО

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал Йенсу Столтенбергу о том, что он считает ущемлением венгерского меньшинства в Украине.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу о том, как Украина, на его взгляд, нарушает права венгерского национального меньшинства. Информация об этом размещена на сайте правительства Венгрии, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, во время встречи глава МИД Венгрии пожаловался на отсутствие поправок к украинскому закону об образовании и на новый закон о языке, принятый Верховной Радой.

По словам Сийярто, новый закон о языке "лишает национальные общины права пользования родным языком в культуре, средствах массовой информации и самоуправлении, образовании".

"Понятно, что при таких условиях мы не можем утвердить проведение совещания министров иностранных дел на уровне Совета НАТО-Украина", - сказал он.

В контексте разблокирования совещаний Сийярто заявил о необходимости изменений в украинское законодательство в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

"По словам министра, Столтенберг спросил, можно ли воспринимать всерьез обязательства Украины по НАТО, если Киев не выполнил простых условий, которые были известны еще год назад", - говорится в сообщении.

Напомним, Киев обратился к Парламентской ассамблее НАТО с призывом повлиять на Венгрию, которая блокирует евроатлантические стремления Украины.

Накануне министерство иностранных дел Венгрии предложило Украине подписать соглашение о защите нацменьшинств. Венгерское предложение предусматривает, что обе страны будут воздерживаться от политики, которая приведет к ассимиляции нацменьшинств и к изменению состава национальностей на Закарпатье.

В рамках восстановления взаимного доверия Венгрия также предложила Украине кредит в $50 млн на строительство дорог на Закарпатье, 100 стипендий украинским студентам для обучения в венгерских университетах и отдых в Венгрии для детей из зоны АТО.

Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.

Отношения Украины и Венгрии стали еще хуже после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье. 28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

10 октября, Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3093386
 
   
 Топ комментарии
 
Так Йоббики уже и в ООН на Украину пожаловались. Осталось только "Спортлотто"...
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Как эта полуумная сийарта уже осточертела.
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Уж очень хочет Венгрия продавить то, что ей нужно.

Оно и понятно, от этого зависит труд который вложила Венгрия за все годы независимости Украины в то, чтобы вернуть Закарпатье в Венгрию, а также в то, что предстоит сделать, чтобы Закарпатье стало частью Венгрии.
Украина стала сопротивляться ползучей аннексии Закарпатья Венгрией, вот Венгрия и бесится.

В НАТО должны это понимать и должны поддержать Украину, если действительно выступают за территориальную неприкосновенность других стран.
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И шо? НАТО уже послало к нам войска?))
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Не, не послало. Сказали - войска дорого посылать. Будут посылать только вооружение.
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Так Йоббики уже и в ООН на Украину пожаловались. Осталось только "Спортлотто"...
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уверен что Венгрия ущемляет права украинцев в Венгрии! Нужно срочно пожаловаться Столтенбергу! лишить венгрию членства НАТО!
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Поляки давно поняли,что Украина ширма для них от обезьян. Забыли венгры савецкие танки на своих улицах.
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про кацапские танки цыганва уже забыла .. теперь кацапский газ сосёт и нам гадит ... за нашей спиной им понятно,что ничего уже не грозит ..
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Как эта полуумная сийарта уже осточертела.
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Скоро очередь дойдет и до Всемирной Лиги Сексуальных Реформ.
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пускай этот мадярский имбицил ещё и в спортлото пожалуется на Украину
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Итер Сийярто рассказал Йенсу Столтенбергу о том, что он считает ущемлением венгерского меньшинства в УкраинеИсточник: https://censor.net.ua/n3093386" - так, ты ещё и ябеда!!
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Уж очень хочет Венгрия продавить то, что ей нужно.

Оно и понятно, от этого зависит труд который вложила Венгрия за все годы независимости Украины в то, чтобы вернуть Закарпатье в Венгрию, а также в то, что предстоит сделать, чтобы Закарпатье стало частью Венгрии.
Украина стала сопротивляться ползучей аннексии Закарпатья Венгрией, вот Венгрия и бесится.

В НАТО должны это понимать и должны поддержать Украину, если действительно выступают за территориальную неприкосновенность других стран.
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сухопутные войска Венгри - 7000 человек йоббиков.. это как три наши бригады
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Шо ж він так для кацапів старається, га? Ну, не вірю про мову...
Ще вилізе шило з мішка.
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Бл. Бл. Бл. а якого хрєна іржавогосий кацап клімкін на подав такиий протест три місяці тому ? Тут головне бути першим.Пора вже виставити на публіку звірства мадярів, вірних союзників Адольфа в Україні за часів Другої світової. Якщо Україна створить такий інфофон , то модяри себе гризнуть за дупу і тихо мовчатимуть , акцентуючи на те , що портрт адмірала Хорті , вірного друга Гітлера, висить у йобіка на чільномі місці.Найбільше добровольців Гітлеру дала мадьярщина і були вони союзниками до останнього.
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Ти б ще про завоювання мадярами Паннонії у 9-му столітті згадав...
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Вірними союзниками Адольфа були також СС Галичина, Роланд, Нахтігаль. Так що якщо хочеться погратися в історичні баталії, то не вийде.
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Вимоги Угорщини:
-не пов'язані к Кремлем,
-обгрунтовані,
-підтримані Єврокомісією,
-як бачимо - викликають розуміння також і в НАТО.

За дебільну, тупу, недружню ізоляціоністську політику треба буде нести відповідальність.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгрия пожаловалась на Украину Генсеку НАТО
 
 
 
 
 
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