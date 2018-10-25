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 Политика Украины
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 "Я только хочу, чтобы он дома был": мать Сенцова расплакалась, узнав о присуждении сыну премии Сахарова

Мать осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Людмила расплакалась, когда узнала о присуждении ему премии Сахарова Европейским парламентом 25 октября.

 Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, о соответствующей резолюции Европарламента Людмила Сенцова узнала от журналиста.

"Я от вас в первый раз слышу", – сказала Людмила Сенцова.

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Она эмоционально отреагировала на новость о сыне, расплакалась и сказала: "Я только хочу, чтобы он дома был. Больше я уже ничего не хочу".

25 октября осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова. Церемония награждения должна состояться 12 ноября в Страсбурге.

Источник: https://censor.net.ua/n3093385
 
 
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миллионы людей хотят, чтоб Олег был дома... здоровый, счастливый и успешный... дай Бог, так и будет... и это произойдет раньше, чем моль сдохнет! поскорее бы!
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Людмила, столько людей искренне желают освобождения Вашему сыну! Пожалуйста, берегите себя, чтобы еще долго-долго жить в здравии и с Олегом рядом - та пусть не рядом, а в нашей стране! Держитесь, правда должна восторжествовать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я только хочу, чтобы он дома был": мать Сенцова расплакалась, узнав о присуждении сыну премии Сахарова
 
 
 
 
 
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