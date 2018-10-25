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 Политика Украины
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 Суд продлил арест Савченко почти до Нового года

Шевченковский районный суд Киева продлил до 23 декабря срок ареста народного депутата Надежды Савченко, которая подозреваются в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение суд принял на заседании в четверг.

В заседании принимали участие адвокаты Савченко, которые 24 октября совершили определенный демарш, настаивая, что им не предоставили достаточно времени и возможностей для ознакомления с материалами дела. После того, как им было отказано в отводе судьи, адвокаты не явились на продолжение заседания в среду. Суд принял решение привлечь для Савченко государственного адвоката и перенес заседание на четверг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Личность организатора по делу Савченко-Рубана установлена: доказательств для объявления ему подозрения на данный момент недостаточно, - Матиос

Как известно, в настоящее время Савченко и ее адвокаты знакомятся с материалами так называемого "дела Савченко - Рубана", расследование которого было завершено 1 августа. 25 сентября Шевченковский суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об ограничении для них сроков ознакомления с материалами уголовного дела 25 календарными днями.

Адвокат руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана Валентин Рыбин уже завершил ознакомление с материалами дела, о чем 30 августа уведомил следствие.

Напомним, утром 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

Регламентный комитет единогласно проголосовал и рекомендовал ВР поддержать представление Генпрокурора.

22 марта Генеральная прокуратура опубликовала оперативные аудиозаписи и видеоматериалы о причастности Надежды Савченко к организации и планированию теракта в украинском парламенте.

В тот же день Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена вследственный изолятор СБУ.

23 марта Савченко объявила голодовку.В тот же день суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая. Вместе с тем, Савченко пожаловалась представителям омбудсмена на видеонаблюдение в камере.

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова осуществляет личный контроль за соблюдением конституционных прав Надежды Савченко.

14 июля Савченко снова объявила бессрочную голодовку из-за продления ареста.

Савченко инкриминируют преступления, предусмотренные статьями: "действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", "приготовление к преступлению", "совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией", "посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля", "террористический акт", "создание террористической группы или террористической организации", "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

По данным Генпрокуратуры, Савченко была союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. Савченко ранее заявляла, что планировала не теракт, а лишь "политическую провокацию".

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отверг.

Источник: https://censor.net.ua/n3093383
 
 
 Топ комментарии
 
А тех 3-х ФСБУшников, которые с ней заговор организовывали тоже посадили? Вообще конечно, с баржи, из миномета, по кумполу ВР, такое только Толик-тепловизор мог сочинить.
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Пусть сидит
Ещё нужно к ней в камеру, её кореша Гордона определить
А можно и весь коллектив 112 канала отправить шить рукавицы
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нормально, вона повинна веселити психіатрів.
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главное потом не забудьте продлить еще...а то новый год...суматоха...
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не забудут, она украинка, значит будет сидеть до звонка
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думаю что идут торги.если она даст ценную инфу то её выпустят.хотя упаковать её следует как манделлу
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Пусть сидит
Ещё нужно к ней в камеру, её кореша Гордона определить
А можно и весь коллектив 112 канала отправить шить рукавицы
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Порохоботы, вы гармонично бы смотрелись в 1937 году
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А тех 3-х ФСБУшников, которые с ней заговор организовывали тоже посадили? Вообще конечно, с баржи, из миномета, по кумполу ВР, такое только Толик-тепловизор мог сочинить.
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Не надо всех по себе судить ольгинский, установивший украинский впн
Это только на россии сочиняют что в Керчи 20 человек расстрелял за 5 минут дрыщ студент.
А у нас все с видеозаписями с доказательствами, с рассказом самой Савченко
Если есть что возразить по ФАКТАМ и ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМ докажи, а топать ножками в истерике изображать психически больного человека, которые отрицает ОЧЕВИДНЫЕ ВСЕМ факты не нужно.
Это просто смешно
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нормально, вона повинна веселити психіатрів.
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"адвокаты не явились на продолжение заседания в среду.
Источник:https://censor.net.ua/n3093383"

Когда уже адвокатов заставят выполнять свои обязанности в суде, чтобы они такими манипуляциями не затягивали судебные процессы?
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"Мне нужно в камеру велотренажор, беговая дорожка и гребля, или я взорву Верховную Раду" Надежда Савченко, сборник цитат.
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наверное на НГ домой отпустят с семьёй повидаться, оливье опять же...
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А где "громкие аресты" сообщников минометчицы Надьки?
Где те самые "склады оружия"?
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Во влажных мечтах Толика-тепловизора. Он на нее похоже запал....
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Ты бы хоть поинтересовался, что и как происходило, тогда бы не задавал глупых вопросов. Савченко и Рубан вышли на контакт с офицерами полка спецназа из Хмельницкого. Те сразу сообщили в СБУ, после чего за "сладкой парочкой" установили слежку. Рубана взяли с поличным на КПВВ, Гадю арестовали позже, потому что она - депутат.
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так большинство дебилов думают что Гадя с Рубаном сами собирались из миномётов стрелять..баржей управлять и по залам ВР с автоматами бегать.... Мозг сложная штука... и не всем подходит ..
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Тебе мало автобуса заваленного оружием и сидящего сообщника Рубана? Много и сразу хотите от ФСБУ. Или задача стоит -- постоянно подпитывать миф о её невиновности и "жертвы системы".
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Юла дело в суд в начале августа обещал передать.
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Так читай уже передал. Адвокаты у Гади читают по слогам вот и не успели ознакомится!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд продлил арест Савченко почти до Нового года
 
 
 
 
 
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