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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (16664) приговор (692) суд (21447) тюрьма (620) убийство (5044) военнослужащие (3924)

 Киевский суд приговорил к 11 годам тюрьмы иностранца, зарезавшего военного в ресторане

Днепровский районный суд города Киева огласил обвинительный приговор 31-летнему гражданину Азербайджана, который в ночь на 1 февраля 2018 года убил военнослужащего в одном из столичных ресторанов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба прокуратуры города Киева, иностранец признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 296 УК Украины и приговорен к 11 годам лишения свободы.

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"Во время конфликта в развлекательном заведении между двумя группами отдыхающих, один из мужчин выхватил нож и нанес 21-летнему военнослужащему, который находился там во внеслужебное время, смертельное ранение в шею", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после убийства злоумышленник скрылся с места происшествия, но после оперативно-розыскных мероприятий 3 февраля правоохранители задержали его в Запорожье.

Источник: https://censor.net.ua/n3093382
 
 
 Топ комментарии
 
Шось не дуже багато (11 р). Таким потрібне довічне ув"язнення або кирдик башка.
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Только прочитал заголовок, подумал, что наверное чуркота.
Открываю статью, таки да. Обезьяны, а не люди
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как говорится, можно не читая статьи, делать ставку "на черное".
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Шось не дуже багато (11 р). Таким потрібне довічне ув"язнення або кирдик башка.
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ну после последних приговоров "а ля понять и простить" хоть не дали год условно!
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11 лет в наших тюрьмах - достаточный срок. Это почти что смертный приговор. Болезни и сокамерники . . .
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А что там с бразильским головорезом Лусварги? Продолжает свободно и далее по Киеву гулять?
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Сидит по соседству с "Гадей"... Недавно продлили срок содержания под стражей...
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Что за военные ? Когда они уже за себя смогут постоять ? Какой-то айзер их режет как свиней ! Возмутительно.
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То что он военный автоматически терминатором его не делает , если он к примеру связист или ребовец при чем хороший спец своего дела , или обслуга авиации , то что он по твоему обязан знать в совершенстве приемы рукопашного боя .
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Вполне возможно. Но все равно,звучит как-то не очень...Убили военного. - Не находишь ? Тем более уже не первый случай.
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Оно может и так , но армия это очень сложная структура , по тому маемо те що маемо . А лет через 50 , когда в основном управляемые роботы воевать будут , военные не чем от сегодняшних геймеров отличатся не будут.
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Только прочитал заголовок, подумал, что наверное чуркота.
Открываю статью, таки да. Обезьяны, а не люди
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как говорится, можно не читая статьи, делать ставку "на черное".
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Радует только одно , что теперь судья побоялся взять бабло и дать 11 лет условно .
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Черноту не любят ни менты ни прокуроры ни судьи... Даже не хотят бабки брать...но что нельзя сделать за деньги, можно сделать за большие деньги..а что нельзя сделать за большие деньги, можно сделать за очень большие деньги...
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більше 5-ти умовно не можно давати по Закону!
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І що це за покарання? За умисне вбивство 11 років? Стільки потрібно за наркоту давати, а не за вбивство...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевский суд приговорил к 11 годам тюрьмы иностранца, зарезавшего военного в ресторане
 
 
 
 
 
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