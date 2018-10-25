 Украина должна установить "красные линии", - Генерал Ходжес об ответе на угрозу РФ в Азовском море

Об этом сказал бывший командующий силами США в Европе (2014-2017) Бен Ходжес, выступая на Львовском форуме по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню".
Так, Бен Ходжес заявил, что Украина должна выработать четкую стратегию своих действий в Азовском море для эффективного противодействия РФ.
"Прежде всего, Украина должна создать стратегию, а также политику в отношении Азовского моря, установить, где проходят "красные линии". Во-вторых, Украина должна требовать свободу навигации в Азове, чтобы российские корабли не останавливали украинские", - сказал Ходжес.
Он отметил, что необходимо увеличить количество представителей ВМС в Генеральном штабе ВСУ и Министерстве обороны.
"Это должны быть люди, которые понимают ситуацию и могут принимать решение", - сказал генерал.
Кроме того, Бен Ходжес заявил, что США должны поддерживать Украину в проведении военных учений, оказании технической поддержки, а также в информационной сфере, освещать события в Азовском море.
"Действия России в Азовском море - это часть усилий, направленных на экономическое подавление Украины. Для этого не требуется вторжения, для этого достаточно остановить экспорт из Мариуполя, Бердянска, на это рассчитаны эти действия", - отметил генерал.
Ранее заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк проинформировал, что в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ.
- Дальше таких-то координат ваши корабли будут уничтожаться.
- При попытке задержать наши суда до таких-то координат ваши корабли будут уничтожаться.
- Никаких предупреждений больше не будет.
А дальше четко выполнить. Уверен, что после первого инцидента кацапы сдуются.
Но до тех пор пока им все сходит с рук, они будут наглеть и дальше. Кацапов в принципе вразумляет только хорошая пиндюлина.
И пока не оговорено до каких пределов они могут действовать и, что будет за нарушение, они будут борзеть.
Так что Ходжес в данном случае не просто умничает, а называет ленивым и тупым потерпевшим причину их положения и выход из него.
Ходжес тоже не может призваться в флот Украины. Но это не значит, что кацапам надо все позволять.
Чтобы было понятнее. То, что ты лично не готов или не можешь с оружием в руках защищать закон, не значит, что это не должна делать полиция.
Совсем не обязательно махаться в том, в чем нет преимущества.
Есть береговая артиллерия, есть ракеты (Турчинов не даст соврать), есть авиация. Эту лужу любая более-менее современная ракета перелетит.
Тебя бьют палкой - так ответь пистолетом.
бо путіннападе.
Речь идет об осуществлении правил международного судоходства и о возможности усиления группировки ВМС Украины в Азовском море, для обеспечения беспрепятственного доступа судам в Украинские порты.
120 карл, сто двадцать кораблей и катеров! Тут надо быть ахренеть каким феноменально великим стратегом.
не выиграна ни одна война.
это все что надо знать о главнокомандующем.
вместо него у нас главноторгующий.
но и торговля в том же положении.
кроме рошен разумеется.