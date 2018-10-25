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 Политика Украины, Происшествия
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 Украина должна установить "красные линии", - Генерал Ходжес об ответе на угрозу РФ в Азовском море

Ответом Украины на угрожающую ситуацию в Азовском море должна стать четкая стратегия и политика относительно происходящего.

Об этом сказал бывший командующий силами США в Европе (2014-2017) Бен Ходжес, выступая на Львовском форуме по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню".

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Так, Бен Ходжес заявил, что Украина должна выработать четкую стратегию своих действий в Азовском море для эффективного противодействия РФ.

"Прежде всего, Украина должна создать стратегию, а также политику в отношении Азовского моря, установить, где проходят "красные линии". Во-вторых, Украина должна требовать свободу навигации в Азове, чтобы российские корабли не останавливали украинские", - сказал Ходжес.

Он отметил, что необходимо увеличить количество представителей ВМС в Генеральном штабе ВСУ и Министерстве обороны.

"Это должны быть люди, которые понимают ситуацию и могут принимать решение", - сказал генерал.

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Кроме того, Бен Ходжес заявил, что США должны поддерживать Украину в проведении военных учений, оказании технической поддержки, а также в информационной сфере, освещать события в Азовском море.

"Действия России в Азовском море - это часть усилий, направленных на экономическое подавление Украины. Для этого не требуется вторжения, для этого достаточно остановить экспорт из Мариуполя, Бердянска, на это рассчитаны эти действия", - отметил генерал.

Ранее заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк проинформировал, что в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3093375
 
   
 Топ комментарии
 
Вы уверенны, что главнокомандующий отдаст приказ ? Разве что когда корабль рф заплывет на кондитерскую фабрику. Україна має встановити "червоні лінії", - Генерал Ходжес про відповідь на загрозу РФ в Азовському морі - Цензор.НЕТ 5037
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Дайте сотню ракет гарпун и линию чертить не нужно будет
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Красные линии - это лизинг вашего оружия нами.....
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Красные линии - это четкое заявление типа:
- Дальше таких-то координат ваши корабли будут уничтожаться.
- При попытке задержать наши суда до таких-то координат ваши корабли будут уничтожаться.
- Никаких предупреждений больше не будет.

А дальше четко выполнить. Уверен, что после первого инцидента кацапы сдуются.

Но до тех пор пока им все сходит с рук, они будут наглеть и дальше. Кацапов в принципе вразумляет только хорошая пиндюлина.
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Это внутреннее море!), для начала, надо иметь яйца все поразрывать..
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Море внутреннее, но у кацапов к нему тоже есть доступ.
И пока не оговорено до каких пределов они могут действовать и, что будет за нарушение, они будут борзеть.
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А когда начинали строить типа было не понятно чем закончится и что пора чертить линии??
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Мы говорим о том, что имеет в виду Ходжес (т.е. о том, что надо сделать), или о том, кто всрався?
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Я ответил выше, что нам и им нужно сделать, остальное словеса, если мы не можем провести границу за 27 лет, то нам Ходжес???
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Как тебе сказать... Мы или многие из нас без хорошего подсрачника много чего не можем.

Так что Ходжес в данном случае не просто умничает, а называет ленивым и тупым потерпевшим причину их положения и выход из него.
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Ты готов призваться во флот?
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К сожалению или к счастью, если что, я буду мобилизован совсем по другому ВУС.

Ходжес тоже не может призваться в флот Украины. Но это не значит, что кацапам надо все позволять.

Чтобы было понятнее. То, что ты лично не готов или не можешь с оружием в руках защищать закон, не значит, что это не должна делать полиция.
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Переход на личности означает неспособность победить оппонента другими аргументами. То есть, фактическое признание его правоты.
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Более 120 военных кораблей, против максимум десятка, из которых только у двух максимальный калибр 30мм? И при этом у нас сейчас даже нет противокорабельной ракеты. Чем лини рисовать собрался, герой? Максимум чем можем сейчас ответить - международные санкции в том или ином виде.
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И что? Это повод не делать ничего?

Совсем не обязательно махаться в том, в чем нет преимущества.
Есть береговая артиллерия, есть ракеты (Турчинов не даст соврать), есть авиация. Эту лужу любая более-менее современная ракета перелетит.

Тебя бьют палкой - так ответь пистолетом.
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Дайте сотню ракет гарпун и линию чертить не нужно будет
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Вы уверенны, что главнокомандующий отдаст приказ ? Разве что когда корабль рф заплывет на кондитерскую фабрику. Україна має встановити "червоні лінії", - Генерал Ходжес про відповідь на загрозу РФ в Азовському морі - Цензор.НЕТ 5037
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Редкий идиот. Мы топим расейский корабль, а Путин трусливо убегает?
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За Ашотом какой флот стоит, может напомнишь? Я уже молчу о том, какие "ворота" Ашоты держат. Не говоря о том, что Ашоты в общем то в НАТО.
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Треба адекватна відповідь росії. Можливо це мінування Азовського моря.
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У Вас с головой все в порядке? Что минировать? Наши порты в Марике и Бердянске? Обеспечить полную блокаду наших портов морскими минами своими руками?
Речь идет об осуществлении правил международного судоходства и о возможности усиления группировки ВМС Украины в Азовском море, для обеспечения беспрепятственного доступа судам в Украинские порты.
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Может в качестве устрашения одним "Гарпуном" липецкую фабрику разбомбить? Украина должна установить "красные линии", - Генерал Ходжес об ответе на угрозу РФ в Азовском море - Цензор.НЕТ 1240
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Подарите Украине ракетоносец, он сам начертит линии где надо.
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Украина должна действовать так, чтобы московиты сами попросили подписать новый договор о разделе Азовского моря.
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Тогда нужно по всему морю разместить кондитерские магазины (понятно чьи) и поведение руководства будет совсем иным...
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Где же их взять-способных принимать решения?
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Напомним, ранее Серватюк проинформировал, что кроме этих кораблей, в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ. Источник: https://censor.net.ua/n3093355

120 карл, сто двадцать кораблей и катеров! Тут надо быть ахренеть каким феноменально великим стратегом.
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Для стратегии уже поздно,вот и говорят о способных принимать решения.
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Ну при таком военном соотношении, можно принять только одно решение .
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Спасибо кэп. 2 катера за 5 лет войны... ух навоюем и наразметимся.
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да и те два года забрать не можем. А ты хотел сразу 6й флот США?
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сидя все время в засаде и не отвечая противнику.
не выиграна ни одна война.

это все что надо знать о главнокомандующем.
вместо него у нас главноторгующий.
но и торговля в том же положении.
кроме рошен разумеется.
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Тут проблемы с этим , по тому что согласно договору которым кацапы активно пользуются , Азовское море считается общим , по тому там нет границ , а отказаться от этого договора и провести границы пока Хуйло оккупировал Крым не реально . Единственный выход это канал из Днепра в Азов и максимальное усиление там флота и противокарабельной составляющей ВСУ.
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А кто нам даст минимум 10 лярдов зелёных для постройки канала?
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Все идет по плану. Переброска еще трех сторожевых кацокораблей приближает очередные санкции для арессора, и флювефискены для Украины.
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Красные линии могут быть установлены разве что в случае конфискации мокшанами груза конхветок производства фабрики соевого главноторгующего, направляющегося куда-нибудь в парашу. Да и то на секретной карте, спрятанной от греха и чужих глаз подальше в сейфе полторака, что бы куйло об этом не узнал и озлобившись не напал.
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А что, вывозить сталь железной дорогой из Мариуполя и отгружать на экспорт в черноморских портах нельзя? Внутризаводских перевозок кокса и чугуна морем это не затрагивает. Можно выкопать канал Азовское море - Черное море через Крымский перешеек
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Можно. Но как говорил Черчель: "Если страна между войной и позором вібирает позор, она неизбежно получит позор который закончится войной." Это я к тому, что рф перебросить 5 кораблей в Черное море намного легче, чем прокопать канал с Мариуполя.
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