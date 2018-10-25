 Воры в законе, которые живут в Украине, расставили "смотрящих" в каждой области, - глава департамента стратегических разработок Нацполиции Осуховский

Об этом он заявила в интервью "Цензор.НЕТ".

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Отвечая на вопрос о рэкете в Украине и том, с чего он жил в 90-е, Осуховский отметил, что сейчас "аналогичная ситуация" - преступники навязывают "крышу".

"Есть спортивные клубы, группы псевдоактивистов, какие-то радикальные группы, которые ходят и предлагают свои "услуги". Например, есть группы, которые контролируют перевозчиков, как нелегальных, так и легальных. Сейчас мы видим, как очень активно работают по азербайджанцам, которые занимаются бизнесом и торгуют на рынках. Есть вор в законе - Гули Бакинский, который находится в Турции, но засылает в нашу страну своих эмиссаров, чтобы они собирали деньги в общак. Человеку умышленно создаются такие условия, чтобы он понимал, что ему легче отдать то, что вымогают, чем сопротивляться. Мы видим, что его представители есть практически в каждой области. Задерживаем их, документируем, однако не многие потерпевшие хотят писать заявления", - отметил Осуховский.

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"Под МВД в январе этого года был митинг азербайджанцев. Они пришли рассказать о похищениях людей и требовали реакции. Мы общались. Они понимают, что это происходит из-за представителей Гули Бакинского, но заявления все равно решили написать немногие. И это лишь один из примеров. Воры в законе, которые живут в Украине, расставили смотрящих в каждой области. Например, недавно мы проводили обыски в Кировоградской области. Там у одного из воров в законе и его, так сказать, сотоварища изъяли "черную бухгалтерию", в которой расписано, сколько и с какой колонии отдали денег для пополнения общака. В колониях сидят "смотрящие", которые собирают долю с тех, кто торгует наркотиками, занимается мошенничеством по телефону, с использованием интернета, - сетует начальник департамента стратегических разработок Нацполиции.

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Полный текст интервью с начальником департамента стратегических разработок Нацполиции Романом Осуховским: "Мы боремся с бандитизмом, как это делал УБОП в 90-е" читайте ЗДЕСЬ.