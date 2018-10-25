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 Политика Украины
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Все про:вор в законе (170) криминалитет (454) Нацполиция (8362) Осуховский Роман (1)

 Воры в законе, которые живут в Украине, расставили "смотрящих" в каждой области, - глава департамента стратегических разработок Нацполиции Осуховский

То количество вымогательств, которое документирует Нацполиция, не соответствует действительности, потому что не все, кто отдает бандитам заработанное, пишут заявления.

Об этом он заявила в интервью "Цензор.НЕТ".

Смотрите: Вор в законе Жоржикич задержан в Одессе и выдворен из страны, - СБУ. ФОТО

Отвечая на вопрос о рэкете в Украине и том, с чего он жил в 90-е, Осуховский отметил, что сейчас "аналогичная ситуация" - преступники навязывают "крышу".

"Есть спортивные клубы, группы псевдоактивистов, какие-то радикальные группы, которые ходят и предлагают свои "услуги". Например, есть группы, которые контролируют перевозчиков, как нелегальных, так и легальных. Сейчас мы видим, как очень активно работают по азербайджанцам, которые занимаются бизнесом и торгуют на рынках. Есть вор в законе - Гули Бакинский, который находится в Турции, но засылает в нашу страну своих эмиссаров, чтобы они собирали деньги в общак. Человеку умышленно создаются такие условия, чтобы он понимал, что ему легче отдать то, что вымогают, чем сопротивляться. Мы видим, что его представители есть практически в каждой области. Задерживаем их, документируем, однако не многие потерпевшие хотят писать заявления", - отметил Осуховский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство воров в законе связаны со спецслужбами РФ и финансируют некоторых украинских депутатов, - Аваков

"Под МВД в январе этого года был митинг азербайджанцев. Они пришли рассказать о похищениях людей и требовали реакции. Мы общались. Они понимают, что это происходит из-за представителей Гули Бакинского, но заявления все равно решили написать немногие. И это лишь один из примеров. Воры в законе, которые живут в Украине, расставили смотрящих в каждой области. Например, недавно мы проводили обыски в Кировоградской области. Там у одного из воров в законе и его, так сказать, сотоварища изъяли "черную бухгалтерию", в которой расписано, сколько и с какой колонии отдали денег для пополнения общака. В колониях сидят "смотрящие", которые собирают долю с тех, кто торгует наркотиками, занимается мошенничеством по телефону, с использованием интернета, - сетует начальник департамента стратегических разработок Нацполиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: СБУ блокировала попытки дестабилизации ситуации в Запорожье с помощью криминальных кругов. ВИДЕО

Полный текст интервью с начальником департамента стратегических разработок Нацполиции Романом Осуховским: "Мы боремся с бандитизмом, как это делал УБОП в 90-е" читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3093374
 
 
 Топ комментарии
 
Називайте все правильно. Немає смотрящіх є адміністрація гідранта на місцях.
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Да, удивили. Бандиты расставили смотрящих..., а сама власть разве не бандитская? Все знают об этих ворах в законе и они же не тронуты.А почему?
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Вместо интервью опера я хотел бы прочитать, что в разных регионах Украины стали пропадать криминальные "авторитеты".
После этого на границе образовалась бы очередь на выезд из их последователей.
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Да, удивили. Бандиты расставили смотрящих..., а сама власть разве не бандитская? Все знают об этих ворах в законе и они же не тронуты.А почему?
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Михо бы вам рассказал,как надо красть. Своих(грузинских) воров он выгнал из своей республики.
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Выгнал. Предварительно отмудохав и под угрозой изнасилования отобрав все имущество. И выгнал в Украину предварительно договорившись с Ющенко, который отменил для грузин визы. И к нам хлынул вал грузинских уголовников на "заработки". А дома, в Грузии, их уже ждали миховские менты с широко раскрытыми карманами и фаллоимитаторами... До прихода к власти Пэти и уголовника Авакова с екс-зечным картавым прокурором в стране было 3 "вора в законе" да и те на "дожитии" - отошли от дел. Теперь, по данным на май 2018 в Украине активно действовали 130 "воров в законе"... То ли еще будет!
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Називайте все правильно. Немає смотрящіх є адміністрація гідранта на місцях.
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не путай одно с другим. Все как описали так оно и есть, просто геморрой у нас появился дополнительный
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Який геморой? Справи закривати? Про єнакієвського з гудком мені ще розкажи.
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только слепой не увидит что возвращение в 90-ые идет. что тебе говорить? пока сам лба на этом не разобьешь не поверишь
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Так я тобі про фігурантів 90-х і пишу. "28 лютого 2017 року стало відомо Верховний суд України закрив всі кримінальні провадження стосовно Юрія Іванющенка" (єнакієвський). А руда гнида - папутчік революції.
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Дык небось то с Банковой согласовано. Небось в паре работают один от воров другой от власти. Воры в законе, которые живут в Украине, расставили смотрящих в каждой области, - глава департамента стратегических разработок Нацполиции Осуховский - Цензор.НЕТ 9898
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так а хрена тогда все эти учреждения типа ГПУ, МВД, СБУ и т.д. ?? если так все легко и просто ?
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там нет материальной выгоды, не интересно и опасно.
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правду говорите, только не добавили что они еще не компетентны в своей работы. как хреново что просто им по барабану
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Как на хрена?! А за Саакашвили, и другими личными врагами Порошенко кто будет охотиться?
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Ви,таки, не горожанин.Ви есть инопланетянин. Эти,типа, учреждения и крышуют.
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УБКОЗ интересно в курсе всех этих событий
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Понятно - но сделать с ними ничего нельзя, ибо их связи идут настолько высоко... Это же не пересичным давать 3 с половиной года за несколько краденых катушек, здесь за свою шкуру ссыкотно...
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Вместо интервью опера я хотел бы прочитать, что в разных регионах Украины стали пропадать криминальные "авторитеты".
После этого на границе образовалась бы очередь на выезд из их последователей.
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а воры в законе и их смотрящие не могут, быть просто случайно, просто не быть, сколько можно терпеть этот цирк!!
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Вечер в хату! Кто смотрящий по Закарпатью?
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какие понятия теперь???
западло голодным остаться
а в очко им уже невзападло
в Украине пару тройку ворошек пиковых
которые при шмоне лягавых на пол падают
а лягавый главный и сам пиковый
эту нечесть за 3 дня могут на подвалах да на пресхатах опустить
и никакой сходняк их не поднимет
все они на ширке да герыче, кокс дорогой для этих граждан, амфитаминами перебиваются
а тут они только потому, шо лягавые их держат за пугало, как хуйло чичей в кацапии
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Полтава на пол не падал. И добился возврата общака
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Это уже зрада, или еще нет? Барыжники, что скажете?
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Получается что "власть" просрала Украину уже и внутри.
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У меня в райцентре смотрящий появился.....Правда месяц милиция отрабативала район - ужежал))).Но думаю что вернется и снова начнет ДАНЬ собирать - говорит в общак)))...Чем ВАМ не 90е???.
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Так завжди було - нама захисту у держави - людина йде до "хресного батька"...Дивним тут лишень одно - що поліція коментує наявність смотрящих так,як би це не її обов"язок тих смотрящих виполювати як бур"ян...
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От же ж ці паскудні "злодії в законі", створюють, розумієш, конкуренцію президенту та його друзям.
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"Вор в законе" означает только одно - чувака который ворует столько, что купил всех ментов, судей и прокуроров и поэтому абсолютно недосягаем для Закона.
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Так это "життя по-новому"! Вообще во всём Саакашвили виноват 100% инфа!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоры в законе, которые живут в Украине, расставили "смотрящих" в каждой области, - глава департамента стратегических разработок Нацполиции Осуховский
 
 
 
 
 
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