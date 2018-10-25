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 Газпром подал иск против Украины в международный арбитраж

Российский газовый монополист пытается оспорить штраф в $6 млрд, выписанный АМКУ

"Газпром" оспорил в международном арбитраже решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о многомиллиардном штрафе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня "Газпром" в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ инициировал арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на ее территории в связи с тем, что Украина в лице Антимонопольного комитета наложила на "Газпром" необоснованный и несправедливый штраф в размере, превышающем $6 млрд (включая пени) за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины", – говорится в заявлении "Газпрома".

Читайте на Цензор.НЕТ: Уже два месяца подряд "Нафтогаз" взыскивает с "Газпрома" по 9 млн долларов, - Витренко

"Данный штраф, а также последующие действия Украины по его взысканию нарушают права ПАО "Газпром", гарантированные соглашением между правительством РФ и Кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года", – аргументирует "Газпром".

"Газпром" просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты. Компания намерена продолжать защищать свои права всеми доступными средствами в рамках применимого законодательства.

Напомним, АМКУ 22 января 2016 года вынес решение о наложении на "Газпром" штрафа в размере 85,966 млрд грн за "нарушение ПАО "Газпром" экономической конкуренции". "Газпромом" были предприняты меры по оспариванию указанного решения в государственных судах Украины. Однако 11 сентября 2017 года с вынесением Верховным судом Украины решения об отказе "Газпрому" в пересмотре решений нижестоящих судов возможности по обжалованию решения АМКУ в рамках судебной системы Украины были исчерпаны.

Также на Цензор.НЕТ: "Нафтогаз" удержал $9 млн переплат "Газпрома" за транзит в счет оплаты пени по Стокгольмскому арбитражу (обновлено)

21 апреля 2017 года Министерство юстиции Украины инициировало исполнительное производство по принудительному взысканию с "Газпрома" суммы штрафа, пени (аналогичной по размеру штрафу), исполнительного и судебного сборов путем наложения взыскания на активы "Газпрома" на территории Украины. Усилия "Газпрома" по оспариванию этих действий в украинских судах не привели к успеху.

Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ представляет собой свод процедурных правил, подробно определяющих порядок назначения арбитров и проведения арбитражного разбирательства, включая вынесение решения. Регламент был разработан Комиссией ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), одобрен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1976 году и пересмотрен в 2010 году. Рассмотрение споров в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ является обычной практикой для инвестиционных арбитражей, приводит справку "Газпром".

Читайте на Цензор.НЕТ: Благодаря выигрышу у "Газпрома" Украина сохранила $80-90 млрд, - глава юрдепартамента "Нафтогаза" Теклюк




Источник: https://censor.net.ua/n3093370
 
 
 Топ комментарии
 
так "грязьпром" в частности и паРаша в целом не признают юрисдикцию международных судов. что же это тогда за разрушение скреп великарасейских?
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"Газпром" последнее время напоминает мне ковбоя из анекдота:
"Сидит старый ковбой в салуне, делится опытом с молодым:
- Сынок, делай в жизни, что хочешь, только не суй голову в дупло одиноко стоящего дерева...
Отдохнул молодой в салуне, поехал на ранчо... Повстречал одиноко стоящее дерево... Стало любопытно. Подъехал, и прямо, наклонясь с седла, суёт голову в дупло. А там "чудо-юдо"... Хвать его за уши, и "на клык", по самые гланды... Еле вырвался ковбой. Отъехал в сторону, отплевался, выхватил "кольты" и всадил в дупло все двенадцать зарядов. Решил проверить - убил, или нет? Подъехал, заглядывает. "Чудо-юдо" опять его за уши, и "на клык" ему:
- Во, как тебе понравилось!...".
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Это типа если что так Кобелев, Витренко с подельниками украденные премии вернут? Газпром подал иск против Украины в международный арбитраж - Цензор.НЕТ 9359
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так "грязьпром" в частности и паРаша в целом не признают юрисдикцию международных судов. что же это тогда за разрушение скреп великарасейских?
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Еслиэто пресловутый суд ООН - то там по регламенту ответчик может от казаться от суда - и тогда никакого суда не будет...
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Основной юридический орган системы Организации Объединенных Наций в области права международной торговли. Юридический орган с универсальным членским составом, уже в течение более 50 лет специализирующийся в проведении реформ в области коммерческого права во всем мире. Предмет заботы ЮНСИТРАЛ: модернизация и согласование норм международной коммерческой деятельности.
Торговля - это ускорение темпов роста, повышение уровня жизни и создание новых возможностей через коммерческую активность. С тем чтобы способствовать расширению этих возможностей в мировом масштабе, ЮНСИТРАЛ разрабатывает современные, справедливые и согласованные правила для коммерческих сделок. К их числу относятся следующие: Всемирно признанные конвенции, типовые законы и правилаПравовые и законодательные руководства и рекомендации, имеющие большое практическое значениеОбновляемая информация о прецедентном праве и законодательных актах, вводящих в действие единообразные нормы коммерческого праваТехническая помощь в осуществлении проектов правовой реформыРегиональные и национальные семинары по вопросам единообразного коммерческого права
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- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, -- сказал Бендер. -- Может быть, там помогут. (c)
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Это типа если что так Кобелев, Витренко с подельниками украденные премии вернут? Газпром подал иск против Украины в международный арбитраж - Цензор.НЕТ 9359
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Вряд ли. Их уже за премии оштрафовали на 3600 грн. каждого. Так что они уже жестоко поплатились.
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Ну вони ж не з повернених коштів собі виписали. Можна не повертати.
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Арбитражное разбирательство против Украины - это пшик, если шаман не камлал на бубне, ведь освятить не выйдет - ведь РПЦ - раскольники-сектанты. Одна надежда на штатных шаманов "Газпрома".
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Ще за минулий іск не розрахувалися і ось знов. Невгомовні ідіоти.
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"Газпром" последнее время напоминает мне ковбоя из анекдота:
"Сидит старый ковбой в салуне, делится опытом с молодым:
- Сынок, делай в жизни, что хочешь, только не суй голову в дупло одиноко стоящего дерева...
Отдохнул молодой в салуне, поехал на ранчо... Повстречал одиноко стоящее дерево... Стало любопытно. Подъехал, и прямо, наклонясь с седла, суёт голову в дупло. А там "чудо-юдо"... Хвать его за уши, и "на клык", по самые гланды... Еле вырвался ковбой. Отъехал в сторону, отплевался, выхватил "кольты" и всадил в дупло все двенадцать зарядов. Решил проверить - убил, или нет? Подъехал, заглядывает. "Чудо-юдо" опять его за уши, и "на клык" ему:
- Во, как тебе понравилось!...".
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Цензор, чего молчим про божью кару схизматикам, пол Кубани затопило, мосты посносило?
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это вода на помосч крысчанам спешит.
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Так... Если наш, украинский, суд сделал всё правильно, соблюл все процедуры, то газмяс будет нам торчать ещё 6 лярдов бакинских! Це перемога, между прочим, как бы зрадофилы и юлеботы не злопыхали на Пороха и Коболева. Газпром подав позов проти України в міжнародний арбітраж - Цензор.НЕТ 7053
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газмяс будет нам торчать ещё 6 лярдов бакинских + судебные издержки + набежавшую за время рассмотрения пеню. Газпром подав позов проти України в міжнародний арбітраж - Цензор.НЕТ 3314
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Я смотрю, газпромовские педики начинают получать удовольствие от того, как их имеют в международных судах.
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Йуля уже пообещала ликвидировать Нафтогаз и Антимонопольный Комитет она тоже закроет.. лишь бы Газпром был доволен
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На исход судебного процесса это уже не повлияет...
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- Мы не признаем на территории раисси решения ЕСПЧ !!! Идите на%уй гейропейцы проклятые!

- Ой, а наш газпрЁм обидели!!! Мы подаем в международный суд!!

Так свинопсины двустульежопые и не могут определиться, что и в каком случае они признают или не признают ))
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Кацапы не в курсе, что просрут и будут к 6 лярдам еще и все издержки платить?

Шото у кацлов таки с головой. Сначала они срали на международные суды, а потом стали к ним обращаться. Газпром подав позов проти України в міжнародний арбітраж - Цензор.НЕТ 9565
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Газпром подал иск против Украины в международный арбитраж.

Зараз два дегенерата коболєв і вітренко потирають руки, щоб виписати собі чергових премій ще на 50 млн. баксів "за постійну потужну боротьбу з газпромом у арбітражних процесах".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГазпром подал иск против Украины в международный арбитраж
 
 
 
 
 
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