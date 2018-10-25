 Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать "ползучей аннексии" Россией Азовского моря, - Порошенко о резолюции Европарламента по ситуации на Азовском море

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
"Приветствую одобрение важной резолюции Европарламента по ситуации в Азовском море. Российский агрессор должен понять, что все его действия в нарушение международного права и двусторонних соглашений и в дальнейшем будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества", - подчеркнул Президент Петр Порошенко.
Глава государства подчеркнул: "Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать "ползучей аннексии" Россией Азовского моря и нарушениям свободы судоходства".
Президент отметил, что высоко ценит поддержку Европарламентом инициативы по помощи украинским портам и реализации проектов социально-экономической поддержки украинского Приазовья. "Благодарен европарламентариям за призыв к введению дополнительных целевых санкций за агрессивные действия Кремля в Азовском море и Керченском проливе. Надеюсь на практическую реализацию этих инициатив со стороны институтов и государств-членов ЕС", - отметил Петр Порошенко.
Глава государства также добавил, что будет координировать дальнейшие совместные действия с целью защиты национальных интересов Украины во время ближайших встреч с европейскими лидерами.
Он следующий през. Украины 100 пудов.
Я!
С вещами на выход!
Дружить нужно с США и НАТО, и расчитывать на свои силы! Наращивать их, не трукамы и вертолеты покупать МВД во время войны, а лучшую оптику и корабли.