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 Политика Украины
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 Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать "ползучей аннексии" Россией Азовского моря, - Порошенко о резолюции Европарламента по ситуации на Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко приветствует резолюцию Европарламента относительно ситуации в Азовском море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Приветствую одобрение важной резолюции Европарламента по ситуации в Азовском море. Российский агрессор должен понять, что все его действия в нарушение международного права и двусторонних соглашений и в дальнейшем будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества", - подчеркнул Президент Петр Порошенко.

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Глава государства подчеркнул: "Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать "ползучей аннексии" Россией Азовского моря и нарушениям свободы судоходства".

Президент отметил, что высоко ценит поддержку Европарламентом инициативы по помощи украинским портам и реализации проектов социально-экономической поддержки украинского Приазовья. "Благодарен европарламентариям за призыв к введению дополнительных целевых санкций за агрессивные действия Кремля в Азовском море и Керченском проливе. Надеюсь на практическую реализацию этих инициатив со стороны институтов и государств-членов ЕС", - отметил Петр Порошенко.

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Глава государства также добавил, что будет координировать дальнейшие совместные действия с целью защиты национальных интересов Украины во время ближайших встреч с европейскими лидерами.

Источник: https://censor.net.ua/n3093367
 
   
 Топ комментарии
 
пэтя, ты фсьо, ты сбитый льотчик уже, пакуй чемоданы, суши сухарики.
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Евросоюз не способен никому противодействовать. Одни озабоченности и декларации. И Меркель строящая с агрессором газопроводы. ООН и ПАСЕ - импотенты.
Дружить нужно с США и НАТО, и расчитывать на свои силы! Наращивать их, не трукамы и вертолеты покупать МВД во время войны, а лучшую оптику и корабли.
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шо петя, твой "москитный" флот не помог?? елоп ты шоколадный! у тебя верфи в Николаеве разваливаются без денеги заказов, а оно ворует во время войны.
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...ты не прав, друже, бери выше - выразят КРАЙНЮЮ (возможно категоричную) озабоченность...

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пэтя, ты фсьо, ты сбитый льотчик уже, пакуй чемоданы, суши сухарики.
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Головне - не обрати "збитого льотчика" серед інших кандидатів.
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Не тарапыся про Петю..
Он следующий през. Украины 100 пудов.
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Главное не опоздать.Европе то спешить некуда.Да,и на Преднистровье российские войска и снабжение как попадают?Может там нажать?
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Надеюсь на практическую реализацию этих инициатив со стороны институтов и государств-членов ЕС https://censor.net.ua/n3093367
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Евросоюз не способен никому противодействовать. Одни озабоченности и декларации. И Меркель строящая с агрессором газопроводы. ООН и ПАСЕ - импотенты.
Дружить нужно с США и НАТО, и расчитывать на свои силы! Наращивать их, не трукамы и вертолеты покупать МВД во время войны, а лучшую оптику и корабли.
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НАТО? там почти весь евросоюз, интересное мнение
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шо петя, твой "москитный" флот не помог?? елоп ты шоколадный! у тебя верфи в Николаеве разваливаются без денеги заказов, а оно ворует во время войны.
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Противодействовать этому Евросоюз будет такими мощными рычагами противодействия как строительство немцами с кацапнёй "Северного потока", голландцами - супермаркетов, итальянцами - автозаводов, французами и скандинавами - перерабатывающих заводиков на России, испанцами - вложением бабла в акции кацапских предприятий и т.д. и т.п.
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"озабоченность" - решительный и адекватный ответ". Это что такое?
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Пенсіонер на мітингу Тимошенко продає майбутнє своїх дітей за 180 гривень. Зрадофіл аналогічно продає Революцію Гідності та майбутнє своїх дітей за долар по 8 та дешеві компослуги. Різниця в бажаннях цих людей кількісна, але не якісна
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ця Бридота нехай готується до довічної відсидки разом зі своїми подільниками. Воно-пусте вже місце!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвросоюз совместно с Украиной будет противодействовать "ползучей аннексии" Россией Азовского моря, - Порошенко о резолюции Европарламента по ситуации на Азовском море
 
 
 
 
 
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