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 Политика Украины
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 Обвиняемому в покушении на Чорновол Корнилову дали пять лет тюрьмы. ФОТО

Бориспольский райгорсуд приговорил Игоря Корнилова к пяти годам лишения свободы, признав его виновным в нанесении 24 декабря 2013 года нардепу от "Народного фронта", а тогда журналистке, Татьяне Чорновол телесных повреждений средней тяжести и неоказании ей помощи (ч.2 ст. 122, ч.1 ст. 135).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из-зала суда.

Таким образом суд признал, что Игорь Корнилов пытался открыть ее машину и разбил заднее стекло ее машины, а также то, что во время избиения он держал Чорновол, пока другой фигурант ее избивал.

Суд изменил квалификацию обвинения, как того требовала защита.

Также смотрите: Суд по делу о покушении на Чорновол: обвиняемый отрицал вину, прокурор говорил, что он путается в показаниях. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ +ВИДЕО

Обвиняемому в покушении на Чорновол Корнилову дали пять лет тюрьмы 01
Обвиняемому в покушении на Чорновол Корнилову дали пять лет тюрьмы 02

Напомним, что прокуратура квалифицировала действия Корнилова по статье "Покушение на убийство". Учитывая то, что Корнилов не раскаялся в совершенном преступлении, отказался сотрудничать со следствием, а также то, что он имеет непогашенные судимости (в целом был судим пять раз), суд посчитал нападение на Чорновол рецидивом, применив таким образом высшую меру наказания по указанным статьям – 5 лет. Однако по так называемому "закону Савченко", наказание Корнилову должно учитываться с начала его пребывания в СИЗО – июль 2017 года.

Напоминаем, в декабре 2013 года Чорновол была жестоко избита группой людей на трассе около Борисполя в Киевской области.

Источник: https://censor.net.ua/n3093365
 
 
 Топ комментарии
 
БПП -ЦЕ БАНДА...!!!Суд приговорил обвиняемого в покушении на Чорновол в декабре 2013-го Корнилова к пяти годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 2504 Губернатора Запорізької області Константина Бриля, і депутата від БПП Сергія Валентирова звинувачують у причетності до замовного вбивства бійця АТО "Сармата".
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БПП - банда прохвостов порошенковских?
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А Штепу до сих пор осудить не могут.
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Если не взирать на личность пострадавшей,то правильно всё суд решил.Этот человек рецидивист.Простить,отпустить,пускай завтра ещё кого покалечит?Он совершил преступление,пускай отвечает.Да и Надюха Савченко своим законом ему подмогла,сидеть будет меньше
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"Этот человек рецидивист" - не могли бы вы дать определение категории "рецидивист"?
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имеет непогашенные судимости (в целом был судим пять раз)Источник: https://censor.net.ua/n3093365
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Меня интересовало ваше личное понимание этого вопроса, а не дублирование текста статьи.
В данном случае рецидив был - общий или специальный?
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"...суд посчитал нападение на Чорновол рецидивом...
Источник:https://censor.net.ua/n3093365 "
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Пострадавшая личность - смелая девушка.
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"Если не взирать на личность пострадавшей" золотые слова!
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БПП -ЦЕ БАНДА...!!!Суд приговорил обвиняемого в покушении на Чорновол в декабре 2013-го Корнилова к пяти годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 2504 Губернатора Запорізької області Константина Бриля, і депутата від БПП Сергія Валентирова звинувачують у причетності до замовного вбивства бійця АТО "Сармата".
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БПП - банда прохвостов порошенковских?
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Это не совсем патриотично для гражданина Союзного государства беларуси и расии. Обвинуваченому в замаху на Чорновол Корнілову дали п'ять років - Цензор.НЕТ 7124
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Патриотично всё то, что помогает моей стране скинуть иго паРаши...
Подробней надо объяснять?
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Так ты в таком случае - беларуский зрадобот.
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В таком случае, в отличие от украинских зрадоботов, беларуские "зрадоботы" оценивают экономику при Лукашенко и потому они не зрадоботы, а порохоботы. А вот различие между лукашистами и зрадоботами только в том, что первые ищут знаки, что всё хорошо, а вторые, что всё плохо.
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цікаво Обвинуваченому в замаху на Чорновол Корнілову дали п'ять років - Цензор.НЕТ 3982
наші люди подекуди вірять що в лукашенкі рай - порядок і сильна рука ))
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В Советском Союзе телевизоры тоже были и по ним показывали тоже, что "царь" разрешил...

Попытка посетить напрямую оппозиционный сайт https://charter97.org:

"Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации». "

Попытка прочитать через кэш google там же статью:

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The requested URL ... not found on this server. That's all we know.
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Завидовать талантливым и успешным людям - некрасиво.
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Хочешь узнать человека - дай ему власть. (с)
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По закону Савченко он может и повторить.Уже отсидел.
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А Штепу до сих пор осудить не могут.
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Она пела гимн Украины! Почти герой! Она же не воин-доброволец, чтоб сажать ее.
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Со Штепой (ничего личного) они могут создать прецедент. Назначить пожизненное и отпустить из зала суда -по закону Савченко.
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Что-то не пойму - вроде бы уже отменили "закон Савченко". Но он действует для тех, кого арестовали до отмены - 21 июня 2017. Этого когда арестовали?
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Он подпадает под закон, который действовал во время его сидения...
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Інколи дивишся на деяких політиків, ще вчора полум'яних борців за народ, і розумієш, вся діяльність та навіть страждання це ніщо інше як їхній шлях на політичну гору. Саме тому у високому кріслі зникає весь запал і народжується ще один прикоритний елемент тотожний своїм колишнім суперникам.
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Может потому, что шашка и наган в экономике не помогают?
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а може люди та їхня мета змінюється на очах ..
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«Мое избиение заказал лично Янукович. Он заказал меня и заказал всех остальных», - заявила г-жа Чорновол.

В частности, по ее словам, президент причастен к избиению народного депутата Андрея Ильенко, к осуждению Тимошенко, к избиению студентов во время разгона Евромайдана, а также к избиению Луценко. Источник: https://censor.net.ua/n266167
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Євгеній, тодішнім заявам очільників мвс віри не було і немає.
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юнокувські пси не тільки її побили, це ж не окремий випадок
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Суд признал, что Корнилов пытался открыть ее машину и разбил заднее стекло ее машины, а также то, что он держал Чорновол, пока другой фигурант ее избивал! За это 5 лет?
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я не цікавлюсь цією справою.
і судам нашим не довіряю, як і прокурорам.
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Новым Судам? И Новым Прокурорам? Не доверяете? Разве это возможно? Луценко - самый лучший Пгокугол!
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И где-то Суд нашел причастность Януковича? И его подельников?
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Может начинают понимать, что простых рецептов нет?
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Конечно, у них зарплата значительно больше.
Приходят с лозунгами - "украинцев обкрадывают!!!!!!", а когда берут в руки калькулятор, то оказывается, что на порядки большие проблемы в другом...
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так нехай вийдуть і скажуть, але ж ні, тихенько десь шуршать банкнотами
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Толку от того, что Гройсман рассказывает?
Выйдут поддержать Гройсмана? Вот тут и возникает вопрос: боятся потерять электорат, чтобы не потерять новые зарплаты? Может боятся услышать напоминание их обещаний - наступление коммунизма завтра?
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Легкий экскурс в прошлое... Мне просто стало интересно!

"Яценюк, Турчинов и другие настаивали на том, чтобы предоставить ей охрану. Но Татьяна думала, что она только будет арестована - об этом нас предупреждали еще за месяц до события. И когда ее начала таранить машина, она думала, что это очередная попытка ее задержать. Она не думала, что ее будут убивать", - отметил Березовой. Источник: https://censor.net.ua/v265202

"Пятый подозреваемый в избиении Татьяны Черновол 27 декабря задержан следствием и уже допрошен. Это 34-летний житель Днепродзержинска (Днепропетровская обл.), который работал в охранной структуре. По его словам, вин он приехал в Киев покупать автомобиль "Порш Кайен", - отметили в МВД. Источник: https://censor.net.ua/n265183

В "УДАРе" требуют, чтобы всем задержанным по делу избиения Чорновол обеспечили охрану, допустили к ним адвокатов и показали в каком они физическом и психическом состоянии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оппозиционеры опасаются, что подозреваемым, с учетом методов работы милиции, грозит опасность.
"Поскольку, зная методы "правоохранителей", чтобы потом не оказалось, что у кого-то из задержанных случился сердечный приступ или смертельная пневмония", - подчеркнули в партии "УДАР". Источник: https://censor.net.ua/n265167

"Подозреваемый в избиении активистки и журналистки Татьяны Чорновол Александр Котенко был в составе преступной группировки, которая тесно сотрудничала с братьями Виталием и Владимиром Кличко".Об этом сообщил начальник главного следственного управления МВД Украины Николай Чинчин, информирует Цензор НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства МВД. Источник: https://censor.net.ua/v265089

При этом он также отмечает, что задержанные по данному делу "тесно контактировали с членами партии "Удар" Евгением Огарковым, Дмитрием Крейниным, Игорем Опадчим, и двумя депутатами от "Батькивщины". Источник: https://censor.net.ua/v265089
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так тюрьмы или лишения свободы? это разные понятия...в тюрьме они сидят в клетке как в СИЗО и выходят только на прогулку...А лишенные свободы могут даже в город выходить и перемещаться к местам работ без конвоя
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбвиняемому в покушении на Чорновол Корнилову дали пять лет тюрьмы. ФОТО
 
 
 
 
 
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