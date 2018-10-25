 Обвиняемому в покушении на Чорновол Корнилову дали пять лет тюрьмы. ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из-зала суда.
Таким образом суд признал, что Игорь Корнилов пытался открыть ее машину и разбил заднее стекло ее машины, а также то, что во время избиения он держал Чорновол, пока другой фигурант ее избивал.
Суд изменил квалификацию обвинения, как того требовала защита.
Напомним, что прокуратура квалифицировала действия Корнилова по статье "Покушение на убийство". Учитывая то, что Корнилов не раскаялся в совершенном преступлении, отказался сотрудничать со следствием, а также то, что он имеет непогашенные судимости (в целом был судим пять раз), суд посчитал нападение на Чорновол рецидивом, применив таким образом высшую меру наказания по указанным статьям – 5 лет. Однако по так называемому "закону Савченко", наказание Корнилову должно учитываться с начала его пребывания в СИЗО – июль 2017 года.
Напоминаем, в декабре 2013 года Чорновол была жестоко избита группой людей на трассе около Борисполя в Киевской области.
В данном случае рецидив был - общий или специальный?
Источник:https://censor.net.ua/n3093365 "
Подробней надо объяснять?
наші люди подекуди вірять що в лукашенкі рай - порядок і сильна рука ))
Попытка посетить напрямую оппозиционный сайт https://charter97.org:
"Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации». "
Попытка прочитать через кэш google там же статью:
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В частности, по ее словам, президент причастен к избиению народного депутата Андрея Ильенко, к осуждению Тимошенко, к избиению студентов во время разгона Евромайдана, а также к избиению Луценко. Источник: https://censor.net.ua/n266167
і судам нашим не довіряю, як і прокурорам.
Приходят с лозунгами - "украинцев обкрадывают!!!!!!", а когда берут в руки калькулятор, то оказывается, что на порядки большие проблемы в другом...
Выйдут поддержать Гройсмана? Вот тут и возникает вопрос: боятся потерять электорат, чтобы не потерять новые зарплаты? Может боятся услышать напоминание их обещаний - наступление коммунизма завтра?
"Яценюк, Турчинов и другие настаивали на том, чтобы предоставить ей охрану. Но Татьяна думала, что она только будет арестована - об этом нас предупреждали еще за месяц до события. И когда ее начала таранить машина, она думала, что это очередная попытка ее задержать. Она не думала, что ее будут убивать", - отметил Березовой. Источник: https://censor.net.ua/v265202
"Пятый подозреваемый в избиении Татьяны Черновол 27 декабря задержан следствием и уже допрошен. Это 34-летний житель Днепродзержинска (Днепропетровская обл.), который работал в охранной структуре. По его словам, вин он приехал в Киев покупать автомобиль "Порш Кайен", - отметили в МВД. Источник: https://censor.net.ua/n265183
В "УДАРе" требуют, чтобы всем задержанным по делу избиения Чорновол обеспечили охрану, допустили к ним адвокатов и показали в каком они физическом и психическом состоянии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оппозиционеры опасаются, что подозреваемым, с учетом методов работы милиции, грозит опасность.
"Поскольку, зная методы "правоохранителей", чтобы потом не оказалось, что у кого-то из задержанных случился сердечный приступ или смертельная пневмония", - подчеркнули в партии "УДАР". Источник: https://censor.net.ua/n265167
"Подозреваемый в избиении активистки и журналистки Татьяны Чорновол Александр Котенко был в составе преступной группировки, которая тесно сотрудничала с братьями Виталием и Владимиром Кличко".Об этом сообщил начальник главного следственного управления МВД Украины Николай Чинчин, информирует Цензор НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства МВД. Источник: https://censor.net.ua/v265089
При этом он также отмечает, что задержанные по данному делу "тесно контактировали с членами партии "Удар" Евгением Огарковым, Дмитрием Крейниным, Игорем Опадчим, и двумя депутатами от "Батькивщины". Источник: https://censor.net.ua/v265089