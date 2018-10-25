 Европарламент осудил действия России в Азовском море

Европейский парламент 25 октября без обсуждения принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность нарушением Россией международного права в Азовском море, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГОРДОН.

В документе, состоящем из 15 пунктов, осуждается чрезмерная активность России по проверке в акватории Азова коммерческих судов – как украинских, так и третьих стран, в том числе идущих под флагами государств ЕС.

"Парламент... призывает Совет Европы потребовать, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила интенсивную и дискриминационную инспекцию судов, и рассмотреть соответствующие контрмеры", – говорится в резолюции.

Авторы подчеркнули, что Крымский мост был построен Россией незаконно, что привело к нарушению водообмена между Черным и Азовским морями.

"Целевые санкции в отношении России будут усилены, если конфликт в Азовском море обострится", – предупредили в Европарламенте.

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Депутаты выразили обеспокоенность милитаризацией региона, возможным превращением его в очередную точку военного конфликта между Украиной и Россией.

"Парламент выражает сожаление по поводу незаконной добычи нефтегазовых ресурсов Российской Федерацией на территории Украины; подчеркивается возможная опасность того, что Россия захватит украинские нефтегазовые месторождения в Азовском море, как только достигнет своей цели превратить его в свое внутреннее озеро", – сказано в одном из пунктов резолюции.

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В документе также говорится о целесообразности создания должности специального представителя Евросоюза по вопросам Крыма и Донбасса, в обязанности которого будет входить мониторинг ситуации в Азовском регионе. Депутаты предложили предоставить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине технические средства контроля за ситуацией на Азове.

Слушания в Европарламенте, посвященные обострению ситуации в Азовском море, прошли 23 октября.

В апреле российские пограничники начали останавливать суда в Азовском море. За четыре месяца РФ задержала более 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты, сообщал пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

В Кабинете Министров Украины отмечали, что до конца 2018 года в Азовском море планируется создание базы ВМС, чтобы противостоять агрессивным действиям РФ в этом регионе.

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