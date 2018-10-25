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Все про:бомба (193) США (14309) Трамп (2075)

 Рассылка бомб в США противникам Трампа: подозрительный пакет прислали Роберту де Ниро

Это уже восьмая посылка со взрывчаткой в адрес противников Трампа. Все их перехватила полиция.

Американскому актеру Роберту Де Ниро прислали подозрительный пакет, в котором, по мнению полиции, находится взрывное устройство, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Пакет был направлен на адрес продюсерской студии де Ниро. В прямом эфире телеканала CNN показали, как специальный автомобиль отвозит посылку, в которой, возможно, находится взрывчатка, с места происшествия.

Подозрительную посылку передали полиции, и те сейчас изучают ее содержимое. По предварительным данным, внутри находится взрывное устройство, аналогичное тем, что были отправлены противникам Дональда Трампа в последние несколько дней.

Де Ниро неоднократно критиковал нынешнего американского президента Дональда Трампа. В октябре 2016 года в сети появилось видео, на котором актер назвал Трампа "позором для страны" и заявил, что "сам хотел его ударить по лицу".

В январе 2017 года Де Ниро назвал президента США "дурным примером для страны". В ответ Трамп назвал Де Ниро "человеком с очень низким IQ".

Напомним, накануне Секретная служба сообщила, что ее агенты перехватили подозрительные посылки, адресованные бывшему президенту Бараку Обаме и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон. Посылки с действующими взрывными устройствами также выслали в нью-йоркский офис CNN, резиденцию миллиардера и инвестора Джорджа Сороса и другим политикам-демократам, которые часто становились объектом критики со стороны президента Дональда Трампа.

Посылки, в частности, были доставлены губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, сенатору-демократу от Калифорнии Камале Харрис, членам Палаты представителей Конгресса Дебби Вассерман Шульц и Максин Уотерс, а также экс-генпрокурору США Эрику Холдеру.

Комментируя инциденты, Трамп заявил, что в США нет места политическому насилию и пообещал провести тщательное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3093358
 
 
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Так откуда рассылают? Установить что ли не могут? Рассылка бомб в США: подозрительный пакет получил Роберт де Ниро - Цензор.НЕТ 1947
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Не удивлюсь, что из посольства дружественной рашке страны
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В рай попадут праведники. А кто плохо себя вел, тот попадет назад в рассею.
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отсылалось, по видимому, из разных мест, обратные адреса фейковые.
скорее всего и пальчиков нет.
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РАБссия доживает ПОСЛЕДНИЕ ДНИ...2 марта 1917 года ВАМПИРАТОР всея ОБОСРАННОЙ РАБссии НИКОЛАШКА Мудак не КРОВАВЫЙ записал в ДНЕВНИКЕ...
Жаль...дохнет на моих глазах ВЕЛИЧАЙШЕЕ ГОФФФНО всего МИРА...
в июле 1918 года ЯКОВ СВЕРДЛОВ застрелил СЕМЬЮ РЮССКАГА МУДАКА
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нужно искать очередного петрова-боширова.
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Цікавий злочин, хоча його ціль може виявитися значно пізніше.
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Лично я верю в Вяличие РАБссии...,обосранном всем Миром...,Эти КАЗДЛЫ Открыли ОМЕРИКУ задолго до Америгго Веспуччии и Христофора Колумба Рассылка бомб в США противникам Трампа: подозрительный пакет прислали Роберту де Ниро - Цензор.НЕТ 9837 Рассылка бомб в США противникам Трампа: подозрительный пакет прислали Роберту де Ниро - Цензор.НЕТ 9837
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А на печати страны отправителя случайно нету двуглавой курки?
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- На Почтамте Остапа ожидала очередь, серая, каменная и несокрушимая, как греческая фаланга. Каждый знал свое место и готов был умереть за свои маленькие права. (с)
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Недавно знаменитый ДОЛПАйоп Мавзолейной РАБссии пошутил по поводу ПТИЦ на Гербах США и РАБссии,зря Плешивый ты это сделал,поскольку ОРЛАН ЖРЁТ Куруц РАБссии лет 500...Рюсскае ЧМО пля...ТУПОЕ
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРассылка бомб в США противникам Трампа: подозрительный пакет прислали Роберту де Ниро
 
 
 
 
 
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