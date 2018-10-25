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 Вчера в Азовское море вошли два военных корабля РФ, еще один на подходе, - Серватюк

Вчера, 24 октября, РФ завела в Азовское море два военных корабля, еще один - на подходе.

Об этом заявил первый заместитель председателя Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк, выступая на Львовском форуме по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вчера два сторожевых корабля - "Сыктывкар" и "Кизляр" внутренними водами Российской Федерации были доставлены в порт Азов, сейчас они находятся в акватории Азовского моря", - рассказал он.

Первый заместитель председателя Госпогранслужбы также добавил, что в Азовское море сейчас направляется еще один военный корабль РФ.

"Сегодня началось буксирование еще одного корабля, "Стерегущий". Он прошел, по нашей информации, Ярославль. Ожидаем его прибытия тоже в Азов", - добавил он.

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Напомним, ранее Серватюк проинформировал, что кроме этих кораблей, в Азовском море уже сосредоточено более 120 кораблей и катеров РФ.

"На сегодняшний день ситуация достаточно серьезная, достаточно угрожающая", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3093355
 
 
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продовжуйте рахувати ворожі посудини..
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Виконується! Які ще будуть розпорядження?
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я не слышал об этом от наших властителей, а вариант хороши
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Пропонуйте те, що надасть нам перевагу.
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заюзать катера и фрегаты от штатов и сопровождать корабли
если что прорыватся с боем
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так Азов-это временно территория )(уйлостана. На картах до 2013 он так там и значится.где-то в районе ростова-на дону
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Питання про квоти вилову риби в Азовському морі вирішиться самотужки, риба передохне від мазуту.
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И что будете делать дальше? Хныкать и считать кораблики Параши? Бездари, твари и трутни. Что-то мне подсказывает, что Азовское море барыга уже просрал. Ублюдок. Вчера в Азовское море вошли два военных корабля РФ, еще один на подходе, - Серватюк - Цензор.НЕТ 4816
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режим бес альтернативности выключите. такое что то
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Розумна відповідь. Мабуть ви програміст Вчера в Азовское море вошли два военных корабля РФ, еще один на подходе, - Серватюк - Цензор.НЕТ 1071
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то что будет просрано это явно такое происходит, ну и дело по флоту хреново конечно, тут физически очень трудно обеспечить присуствие
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Причина проста--нет флота. А кто виноват?--Гидрант. А почему нет---п....й или договорняк с Пуйлом из-за липецкой фабрики или бизнеса Роттердам++++. После выборов слиняет в Израиль, а вы с Парашей(т.е. мы с вами все) разруливайте ситуацию как хотите.
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я думаю все причину тут, все же после потери Крыма, действительно было потерено много кораблей
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ваши предложения?? ,здесь что-то решить может только НАТО ,хватит просто поставить один американский корабль в порт Мариуполя
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Здесь нужны не барыжно-продажные мозги, а мозги настоящего патриота Украины.
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Не хныкать, а по всему азовскому побережью ставить противокарабельные ракеты🤘 и держать расейский хлам в страхе под прицелом...☠
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Ну да, отдать всё море, но зато держать всех под прицелом. Так и сушу можно отдать всю.
Тактика полумер и зрады. Гидранту это подойдёт. То что надо.
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Всё рано нужно начинать рыть судоходный канал на перешейке,керченский мост если завалится то выход в Чёрное море полностью перекроет Вчера в Азовское море вошли два военных корабля РФ, еще один на подходе, - Серватюк - Цензор.НЕТ 6419
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Нужно фарватер заминировать ,чтобы не ушли Вчера в Азовское море вошли два военных корабля РФ, еще один на подходе, - Серватюк - Цензор.НЕТ 6029
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Кстати, хорошая мысль. Если шоколадник не разрывает кучмовский "договор" с педерацией о внутреннем море, пусть хоть закроет половину моря для учений по постановке мин и отгородит то, что по праву принадлежит Украине.
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Про 120 кораблей это брехня, даже если туда согнать весь черноморский и каспийский флот столько не наберется. Тем более большим кораблям и подлодкам там вообще нечего делать.
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где штатовские фрегаты - хватит нам заниматся статистикой
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Ничего страшного! Украина уже провела учения по уничтожению вражеского десанта с моря. ВСУ уничтожили всех воображаемых противников. Авиация добила оставшихся. Подумаешь, ещё три корабля добавилось! Да хоть 33! Всех пустим на дно! Катера у нас есть. Помните, какой мелкой дрожью трусился ВМФ РФ, когда корабли нашего флота вошли в Керченский пролив!
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Пора сухогруз с турецкими барашками выпускать на абордаж....
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Пора набирать добровольцев которые пойдут защищать азовское море от врагов.Все в ваших руках сейчас.
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Санкції. Тільки санкції.
Мені звонили з Росії. Родина мого родича, який років 8 тому помер від раку. Подзвонили вперше за 5 років. Розпитували про Європу. Дослівно сказали наступне:
"Надвигается катастрофа. Из России сейчас продают всё и убегают те, кто может. Скоро побегут и те, кто не может."

Починається...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВчера в Азовское море вошли два военных корабля РФ, еще один на подходе, - Серватюк
 
 
 
 
 
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