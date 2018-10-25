 Ситуация в Азовском море серьезная и довольно угрожающая - там сконцентрировано уже более 120 судов РФ, - Серватюк

Об этом сообщил заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк, выступая на Львовском форуме по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Ситуация (в Азовском море - ред.) серьезная и довольно угрожающая", - подчеркнул он.
По словам Серватюка, после захвата Крыма и оккупации Донецкой и Луганской областей, следующей целью России является захват Азова.
Он напомнил, что Украина уже начала наращивать присутствие в Азовском море - планируется переброска кораблей из Дуная, был переброшен отремонтирован корабль "Донбасс", планируется модернизация постов технического наблюдения и создания противодесантной обороны.
Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко ранее поставил под сомнение, что Россия пойдет на открытую агрессию в Азовском море, но отметил, что Украина к отражению готова.
На прошлой неделе Россия перебросила в Азовское море два боевых корабля.
Ви зараз пропонуєте тактику боягузів, я вважаю її неприйнятною.
В данном случае не нужно было дразнить собаку в будке без малейшей нато надобности (ну это я о барже). А сейчас я даже не знаю, что пропонувать, ну петины 3 катера, не смотря на их стоимость, точно вопрос не решат, ну для страны я имел ввиду.
А від Маріуполя до Розівки всього 45 км залізниці прокласти. Коли стане судоходство, кацапи понесуть просто катастрофічні втрати, в рази більші ніж наші
120 кораблей - это раза в два больше ЧФ! У России в Азовском море причальных стенок не хватит для всех. Или он и надувные катера сюда причислил для важности морды?
вот из за таких сомневающихся горе-командующих Крим и просрали
Такое ощущение, что скоро будет заявление о введении международного контингента для патрулирования Азовского моря.