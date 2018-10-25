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 Ситуация в Азовском море серьезная и довольно угрожающая - там сконцентрировано уже более 120 судов РФ, - Серватюк

В Азовском море уже более 120 кораблей и катеров РФ.

Об этом сообщил заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк, выступая на Львовском форуме по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Ситуация (в Азовском море - ред.) серьезная и довольно угрожающая", - подчеркнул он.

По словам Серватюка, после захвата Крыма и оккупации Донецкой и Луганской областей, следующей целью России является захват Азова.

Он напомнил, что Украина уже начала наращивать присутствие в Азовском море - планируется переброска кораблей из Дуная, был переброшен отремонтирован корабль "Донбасс", планируется модернизация постов технического наблюдения и создания противодесантной обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Азовском море не нормализовалась: с апреля россияне задержали уже более 200 судов, - Слободян

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко ранее поставил под сомнение, что Россия пойдет на открытую агрессию в Азовском море, но отметил, что Украина к отражению готова.

На прошлой неделе Россия перебросила в Азовское море два боевых корабля.

Источник: https://censor.net.ua/n3093350
 
 
 Топ комментарии
 
Так буквально неделю назад, гарант говорил, что благодаря успешной операции по перетягиванию буксиром баржи, ситуация кардинально изменилась, и задержаний больше не будет. Или на кой хер тогда баржу ту буксиром тянули ? Попонтоваться ?
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Так буквально неделю назад, гарант говорил, что благодаря успешной операции по перетягиванию буксиром баржи, ситуация кардинально изменилась, и задержаний больше не будет. Или на кой хер тогда баржу ту буксиром тянули ? Попонтоваться ?
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Где адмиралы которые жируют каждому по заряду и вперед! Сидят суки в кабинетах дрочат Ситуация в Азовском море серьезная и довольно угрожающая - там сконцентрировано уже более 120 судов РФ, - Серватюк - Цензор.НЕТ 3023
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вони просто фізично захоплюють море
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Ну если объективно, то не "вони" понятие очень обширное. Вони начали тормозить суда совсем недавно, после того как один из наших тормознул их судно Норд. Идем дальше, как то всё подутихло, как кому то из наших пришла идея прогнать буксиром баржу по под мостом. Стратегически это абсолютно ничего для Украины не давало, это понимает любой здравомыслящий человек. Возникает вопрос ЗАЧЕМ ? Почему баржу ? Как по мне с нашей стороны делается всё чтоб конфликт постоянно поддерживать в напряженном состоянии. Почему баржу ? Ну думали, а вдруг руцкие отберут или не дай Бог потопят, так не жалко, зато повоняем на весь мир и страну, мол нас обидели. Всё происходящие напоминает басню слон и Моська.
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Є дві відмінності. Ми діяли законно, а вони ні.
Ви зараз пропонуєте тактику боягузів, я вважаю її неприйнятною.
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Я ничего не пропонувал, я лишь изложил общеизвестные факты.
В данном случае не нужно было дразнить собаку в будке без малейшей нато надобности (ну это я о барже). А сейчас я даже не знаю, что пропонувать, ну петины 3 катера, не смотря на их стоимость, точно вопрос не решат, ну для страны я имел ввиду.
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Была же идея ,охраны судов НАТО. Почему,нет ?
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А що? Україна ж стримує ядерну армаду на Сході? Обороняє Європу і США від агресора? Нехай НАТО охороняє українських рибалок та їх човни і катери! )
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Ну, кагбэ да. Они в своё время под подписались под это грязное дело.
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Сам Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко сказал - Украина к отражению готова! Так что не сцыте! Готовим корреспондентов для выяснения - Чьи же это зеленые человечки захватили Мариуполь...
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А це непогана пропозиція. Батько ще в 70-х роках служив на Балтиці на торпедному катері, то навіть у них була мінна команда. Одним словом - морські міни уже понад сто років зводять нанівець навіть беззаперечну перевагу противника на морі. Ставити їх великого ума і супер-пупер міноносця не треба. Чуть шо - відповідати кацапським Гдє ваши доказатєльства...
А від Маріуполя до Розівки всього 45 км залізниці прокласти. Коли стане судоходство, кацапи понесуть просто катастрофічні втрати, в рази більші ніж наші
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Да откуда 120 то, только месяц назад писали о 40, преувеличивают похоже.
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плавает дерьмо, хотя касательно раша лодок это полностью совпадает.
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Ну там плоскодонки, боевые крейсера застрянут....
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Да заплыть то могут но нахрена там столько кораблей, даже 40 было слишком много против пары украинских катеров с пулеметами.
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Я, например, не уверен, что он считать правильно умеет!
120 кораблей - это раза в два больше ЧФ! У России в Азовском море причальных стенок не хватит для всех. Или он и надувные катера сюда причислил для важности морды?
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Где они там все поместились? Или это с учётом плоскодонок и надувных? Опять путлер нападёт...Нагнетаем?
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В своих водах может их быть сколько угодно, как и украинских в своих территориальных водах.
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Так это рыбаки. Нужно каждый месяц принимать кацапские дилегации по рыболовству в азове, а то и чаще
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Похоже что и Азовское море к Украине уже ни какого отношения не имеет.
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ты как там с мозгами? проветри лишнюю хромосомку
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командующий "поставил под сомнение"
вот из за таких сомневающихся горе-командующих Крим и просрали
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Пора Гидранту понты запускать, что у нас на суше свой ВМФ уже построен.
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отлично, пускай стягиваются туда все и можно блокировать фарватер!!!
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Украине необходимо создавать супер-оружие, чтобы можно было легко защищаться от любого вида врага.
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поставити, закидати море мінами, нехай поплавають "александрови" хреноаві!!!!
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это жжж неспроста...
Такое ощущение, что скоро будет заявление о введении международного контингента для патрулирования Азовского моря.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСитуация в Азовском море серьезная и довольно угрожающая - там сконцентрировано уже более 120 судов РФ, - Серватюк
 
 
 
 
 
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