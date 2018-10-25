 Ситуация в Азовском море серьезная и довольно угрожающая - там сконцентрировано уже более 120 судов РФ, - Серватюк

Об этом сообщил заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк, выступая на Львовском форуме по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Ситуация (в Азовском море - ред.) серьезная и довольно угрожающая", - подчеркнул он.

По словам Серватюка, после захвата Крыма и оккупации Донецкой и Луганской областей, следующей целью России является захват Азова.

Он напомнил, что Украина уже начала наращивать присутствие в Азовском море - планируется переброска кораблей из Дуная, был переброшен отремонтирован корабль "Донбасс", планируется модернизация постов технического наблюдения и создания противодесантной обороны.

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Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко ранее поставил под сомнение, что Россия пойдет на открытую агрессию в Азовском море, но отметил, что Украина к отражению готова.

На прошлой неделе Россия перебросила в Азовское море два боевых корабля.