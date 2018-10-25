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 Политика Украины
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 Есть доказательства, что Россия отправляет крымчан воевать в Сирию, - Крымская правозащитная группа

Российская Федерация привлекает незаконно призванных на военную службу жителей оккупированного Крыма к военным операциям в Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время пресс-конференции проинформировал аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов.

"Мы нашли 9 приказов о награждении крымчан за участие в вооруженной операции в Сирии. Это говорит о том, что российская власть использует жителей оккупированных территорий для участия в военных операциях за пределами РФ", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымчанам призывного возраста лучше встать на воинский учет на материковой Украине, - постпред президента Бабин

Седов также отметил, что правозащитники провели анализ так называемых "судов" в Крыму.

"По состоянию на сейчас вынесено 33 решения относительно жителей Крыма за уклонение от службы в рядах ВС РФ, еще три дела находятся на рассмотрении", - отметил он.

Седов также отметил, что это может быть свидетельством наличия принуждения в призывной кампании незаконной службы в рядах ВС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге из-за принуждения крымчан к службе в ВС РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3093349
 
 
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Там добровольцы за бабло Вагнеровцы...потенциальные 200-ые по жизни и после смерти реально без Головые. Наверняка там и крысчане заробитчане есть.
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Не думаю,что их туда насильно гонят. Иначе бы они сами об этом говори..Куют бабло. То есть преступники ,сами.
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Шоб у мене за це душа боліла?! Хто розумний - той відправив своїх дітей на материк, де вони зараз вчаться у навчальних закладах, чи працюють... А "бидло" мене не цікавить... Чим більше їх не повернеться з Сирії, тим менше їх приїде, зі зброєю, на Донбас, або, повернувшись, після деокупації Криму, буде колобродить проти України...
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Там добровольцы за бабло Вагнеровцы...потенциальные 200-ые по жизни и после смерти реально без Головые. Наверняка там и крысчане заробитчане есть.
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Потенциальный профит с этой деятельности в добавлении обвинений для будущих судебных слушаний. Поэтому должно выглядеть так, что злая раска педераска обижает оккупированное население и заставляет воевать.
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Не думаю,что их туда насильно гонят. Иначе бы они сами об этом говори..Куют бабло. То есть преступники ,сами.
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33 решения суда за уклонение за 4 года? Так это вообще мизер, Крым полностью ватный и никакого принуждения нет.
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А скільки було судів за 1992-2014 по таких справах?
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Україна була окупована росіянами у 1921 - 1991 роках і відповідно росіяни не мали право здійснювати насильницький призов українців у Радянську Армію. Те, що вони перейменували Російську Армію у Радянську, абсолютно нічого не міняє.
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Ну правильно! Предателей нужно утилизировать.
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Как это "отправляет"??? Крымские "ихтамнеты" сами с удовольствием пистуют убивать за деньги.
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Шоб у мене за це душа боліла?! Хто розумний - той відправив своїх дітей на материк, де вони зараз вчаться у навчальних закладах, чи працюють... А "бидло" мене не цікавить... Чим більше їх не повернеться з Сирії, тим менше їх приїде, зі зброєю, на Донбас, або, повернувшись, після деокупації Криму, буде колобродить проти України...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсть доказательства, что Россия отправляет крымчан воевать в Сирию, - Крымская правозащитная группа
 
 
 
 
 
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