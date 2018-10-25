 Есть доказательства, что Россия отправляет крымчан воевать в Сирию, - Крымская правозащитная группа

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время пресс-конференции проинформировал аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов.

"Мы нашли 9 приказов о награждении крымчан за участие в вооруженной операции в Сирии. Это говорит о том, что российская власть использует жителей оккупированных территорий для участия в военных операциях за пределами РФ", - заявил он.

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Седов также отметил, что правозащитники провели анализ так называемых "судов" в Крыму.

"По состоянию на сейчас вынесено 33 решения относительно жителей Крыма за уклонение от службы в рядах ВС РФ, еще три дела находятся на рассмотрении", - отметил он.

Седов также отметил, что это может быть свидетельством наличия принуждения в призывной кампании незаконной службы в рядах ВС РФ.

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