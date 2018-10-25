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 Общество, За рубежом
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 Почему все имеют право на автокефалию, а 45-50 миллионов украинцев нет? - Варфоломей

Вопрос об автокефалии для Украинской православной церкви будет решен в интересах украинского народа, заявил вселенский патриарх Варфоломей.

Об этом заявил патриарх Варфоломей на встрече с паломниками из Греции, сообщает издание Orthodoxia.info, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Украинцы имеют право на автокефалию, как и все балканские народы, которые какое-то время находились в прямой юрисдикции Вселенского патриархата, но пришло время, когда они стали самостоятельными. Почему все остальные имеют право на автокефалию, а 45-50 миллионов украинцев нет? Это несправедливо", – подчеркнул Варфоломей.

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Он напомнил, что требование украинского народа к духовной независимости не новое – оно появилось сразу же после создания независимого Украинского государства в 1991 году. 

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Источник: https://censor.net.ua/n3093347
 
   
 Топ комментарии
 
Цікаво, що питання автокефалії одразу висвітило всіх москалів в Україні Почему все имеют право на автокефалию, а 45-50 миллионов украинцев нет? - Варфоломей - Цензор.НЕТ 9493
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вата попалилась, нехай навіть вона приховує свої справжні мотиви виказуючи недовіру церковному процесу, кажучи що це не на часі, або робиться брудними руками...
Українській Церкві бути !
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Так шо, он все еще думает??????? Сколько можно? Почему все имеют право на автокефалию, а 45-50 миллионов украинцев нет? - Варфоломей - Цензор.НЕТ 4117
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Це не він думає,це думають наші святі отці,які джо цих пір ще не оприділилися з обєднавчим собором,Статутом та кандидатурами на предстоятеля Помісної Церкви.Варфоломій не знає кому давати Томос...
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Святі отці не хочуть це робити при злодієві, та московському паламареві Порошенку, чекають на іншого.
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Нам свое дело делать! Свое государство, церковь, армию строить! Нах нам трепещение Расейки? Слыхом бы о ней не слыхивать. но к сожалению возле нас они существуют((
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Приятно понимать, что в верхах церкви стоят адекватные и думающие люди, а не как в рпц.
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Ну и почему? Киевские попы задавали ему этот вопрос десятилетиями
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Я вчера узнал, как можно с первого взгляда отличить церковь МП от Украинской. Оказывается подставки для свечей " За здравие" в московском круглые, а "За упокой" квадратные. В украинских круглые все, только в разных углах. Но Бог един. Как бы хотелось мира!
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Брехня! Служба якою мовою? Де ікони Миколи ІІ або Сталіна в УПЦ КП чи УАПЦ?
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В нас всі попи говорять українською, що МП що КП, от так.
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Але вони ніколи не моляться за Україну , лише за мир з росією.
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То вони говорять, а служба в РПЦ (УПЦ МП) йде російською мовою.
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Можливо, я на службі в них не був, но коли ходять по хатам на Водохреща то спілкуються українською.
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Так то вони бабло збирають. Заради бабла вони і бурятською заговорять.
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Служба в УПЦ МП проходить церковнословянською мовою а проповідь може бути на російській мові. Хоча в нас на Заході України і проповідь на українській мові.

Для прикладу як читається в церкві Молитва Господня. Отче наш при службі.

На церковнославянском:
О́тче нашъ и́же еси́ на небесѣхъ,
да свѧти́тсѧ и́мѧ Твое́,
да прїи́детъ ца́рствїе Твое́:
да будетъ волѧ Твоѧ, я́ко на небеси́ и на земли́,
хлѣбъ нашъ насу́щный даждь намъ днесь,
и оста́ви намъ до́лги нашѧ,
я́коже и мы ѡставлѧемъ должнико́мъ нашымъ,
и не введи́ насъ во искуше́нїе,
но изба́ви насъ от лука́ваго.
яко Твое́ есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во вѣки вѣковъ.


По-русски:

Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твое;
Да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.


По- ураїнськи
Отче наш, що є на небесах!
Нехай святиться Ім'я Твоє.
Хай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя
як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні.
І прости нам провини наші,
як і ми прощаємо винуватцям нашим.
І не введи нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є Царство, і сила, і слава
навіки. Амінь.
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Почему все имеют право на автокефалию, а 45-50 миллионов украинцев нет?



Ответ очень простой, мацковские попы держут украинцев за быдло и не понимают, почему должно быть иначе.
Кацапы к сожалению тупые, и пока им роги не обламаешь, до них ничего не доходит.
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Цікаво, що питання автокефалії одразу висвітило всіх москалів в Україні Почему все имеют право на автокефалию, а 45-50 миллионов украинцев нет? - Варфоломей - Цензор.НЕТ 9493
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вата попалилась, нехай навіть вона приховує свої справжні мотиви виказуючи недовіру церковному процесу, кажучи що це не на часі, або робиться брудними руками...
Українській Церкві бути !
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До речі тут один широко відомий у вузьких колах коментатор своїм питанням попалився Почему все имеют право на автокефалию, а 45-50 миллионов украинцев нет? - Варфоломей - Цензор.НЕТ 6518
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багато їх тут попалилося. Та тільки про них і так всі знають. Кацапські вуха стирчать з будь якого опусу.
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Два вопроса, чтобы пройти тест на кто такой: чей Крым и чья Кефалия?
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Теж так підходить, але Автокефалія виявилася для них більш болючою
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Ни дня без поджега мокшанских пуканов
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Бо кацапи без історії і церкви лишаються, от чому.
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лайк ему, репост и жму на колокольчик)
блин, даже денег готов с карты в Константинополь отправить)
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При слові "українці, як і всі балканські народи" я задумався: а чи не плутає патріарх Україну з Сербською Країною? Можливо таке, що томос дістанеться не тим людям?
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40-50 миллионов сербов?

Так только кацапы могут ошибиться.
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Не факт, що його слова коректно переклали з грецької.
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Не факт, що ти все вірно переклав з російської на українську. Тебе турбує некоректний переклад з грецької 40 чи 50 мільйонів?
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Я взагалі-то відповідав Volodymyr Zaiets, якого збентежила фраза "українці, як і всі балканські народи". При чому тут 40 чи 50 мільйонів?
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Десь за два тижні до референдуму про бажання українців бути в московському патріархаті.
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Но утверждать за всех тоже не правильно.
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Что значит утверждать?, кого-то силой в киевский патриархат гонят? Есть государство Украина, должна быть своя церковь, как и у всех независимых православных государств, а люди сами решают куда ходить, хоть в мп, хоть в мечеть, хоть в синаногу! Какой референдум болезный?
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Є Україна? - Є. Ми православні? - Так, більшість.
Вселенський патріарх нас підтримує? - Так.
Які "вопроси" до Варфоломія? - У нормальних українців нема питань.
То хто воду мутить? - Єстєствєнно любітєлі рузьке міра. У шо вони вірять? - А їм пофіг, лиш би рузькім духом воняло...
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Туда, куда дотянулась Россия своими имперскими, вонючими, кровавыми лапами - не до справедливости. Поэтому эти лапы надо нещадно рубить.
Патриарху Варфоломею - наше уважение и признательность.
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Только путину не надо задавать этот вопрос.
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Только час назад говрил сотруднику: "Что-то давно с кацапии горячих новостей не приходило..."
И тут -- вот. Чому всі мають право на автокефалію, а 45-50 мільйонів українців - ні? - Варфоломій - Цензор.НЕТ 465
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Дай ему, Боже, здоровья и долгих лет жизни !
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Дякую Вам, шановний Отче Варфоломій ! Ви більший патріот нашої країни ніж деякі "українці" !!
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якби бусурманин Ердоган не прищимив цьому сантаклаусу піпетку,

він би ще довго розказував, що х-ло святе, рашка- райська країна, а гроші нафтою не пахнуть
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПочему все имеют право на автокефалию, а 45-50 миллионов украинцев нет? - Варфоломей
 
 
 
 
 
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