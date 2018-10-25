 Почему все имеют право на автокефалию, а 45-50 миллионов украинцев нет? - Варфоломей

Об этом заявил патриарх Варфоломей на встрече с паломниками из Греции, сообщает издание Orthodoxia.info, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Украинцы имеют право на автокефалию, как и все балканские народы, которые какое-то время находились в прямой юрисдикции Вселенского патриархата, но пришло время, когда они стали самостоятельными. Почему все остальные имеют право на автокефалию, а 45-50 миллионов украинцев нет? Это несправедливо", – подчеркнул Варфоломей.
Он напомнил, что требование украинского народа к духовной независимости не новое – оно появилось сразу же после создания независимого Украинского государства в 1991 году.
Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.
Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.
В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.
Для прикладу як читається в церкві Молитва Господня. Отче наш при службі.
На церковнославянском:
О́тче нашъ и́же еси́ на небесѣхъ,
да свѧти́тсѧ и́мѧ Твое́,
да прїи́детъ ца́рствїе Твое́:
да будетъ волѧ Твоѧ, я́ко на небеси́ и на земли́,
хлѣбъ нашъ насу́щный даждь намъ днесь,
и оста́ви намъ до́лги нашѧ,
я́коже и мы ѡставлѧемъ должнико́мъ нашымъ,
и не введи́ насъ во искуше́нїе,
но изба́ви насъ от лука́ваго.
яко Твое́ есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно и во вѣки вѣковъ.
По-русски:
Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твое;
Да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.
Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь.
По- ураїнськи
Отче наш, що є на небесах!
Нехай святиться Ім'я Твоє.
Хай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя
як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні.
І прости нам провини наші,
як і ми прощаємо винуватцям нашим.
І не введи нас у спокусу,
але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є Царство, і сила, і слава
навіки. Амінь.
Ответ очень простой, мацковские попы держут украинцев за быдло и не понимают, почему должно быть иначе.
Кацапы к сожалению тупые, и пока им роги не обламаешь, до них ничего не доходит.
Українській Церкві бути !
блин, даже денег готов с карты в Константинополь отправить)
Так только кацапы могут ошибиться.
Вселенський патріарх нас підтримує? - Так.
Які "вопроси" до Варфоломія? - У нормальних українців нема питань.
То хто воду мутить? - Єстєствєнно любітєлі рузьке міра. У шо вони вірять? - А їм пофіг, лиш би рузькім духом воняло...
Патриарху Варфоломею - наше уважение и признательность.
И тут -- вот.
він би ще довго розказував, що х-ло святе, рашка- райська країна, а гроші нафтою не пахнуть