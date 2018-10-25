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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:посольство РФ (311) скандал (4226) Чубаров (712) Рулев (1)

 Рулева прячут в посольстве РФ, действий от компетентных органов Украины не видно, - Чубаров

Игорь Рулев, руководитель Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в рамках украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, несмотря на установленный факт совершения им в 2017 году незаконного въезда на территорию временно оккупированного Крыма, что является нарушением действующего законодательства Украины, все еще находится в Киеве.

Об этом написал в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Верховной Рады Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

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"Я понимаю, что Игоря Рулева вывезли в Посольство РФ в Украине и при нем постоянно находятся российские дипломаты, но где же конкретные действия ответственных министерств и ведомств, призванных обеспечивать соблюдение законов Украины?" - написал Чубаров.

Напомним, на днях в Киеве разразился скандал из-за приезда для участия в ХХХ сессии украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море делегации, состоящей из представителей оккупационной власти РФ.

Рулева прячут в посольстве РФ, действий от компетентных органов Украины не видно, - Чубаров 01

Источник: https://censor.net.ua/n3093346
 
   
 Топ комментарии
 
рашкіне посольство потрібно було спалити.
давно вже.
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это вам не бабушек гонять - там они герои
а тут - не можем - посольство агрессора Рулева прячут в Посольстве РФ, действий от компетентных органов Украины не видно, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2769
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рашкіне посольство потрібно було спалити.
давно вже.
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Так спалите, что зря впустую сотрясать воздух
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пиріжків схотілось..жарених з капусткою і грибочками..
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Чи не ліпше навалити туди знову лайна, як у 2014-му?
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это вам не бабушек гонять - там они герои
а тут - не можем - посольство агрессора Рулева прячут в Посольстве РФ, действий от компетентных органов Украины не видно, - Чубаров - Цензор.НЕТ 2769
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компетентные органы компетентно по борделям), обэд)
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они оттуда не вылазят - крыгуют ромов они де виски
и на вокзале те цыгане как у себя дома - понты их не видят!!!
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И что они ему сделают, там максимум штраф за незаконный вьезд.
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Ну надо потратить кучу усилий, что потом обосраться с штрафом в 200 грн
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при желании как патриотов ни за шо можно посадить
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В носі колупаються "відповідні міністерства і відомства". Чим не конкретна дія від соєвих? До того ж-переможна.
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Прикордонники, та СБУ профукали і надали дозвіл на в"їзд в Україну.
тепер питання чи має він дипломатичний імунітет.
Якщо ні, то жити- проживати йому на території консульства РФії
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вывезут дипломатической почтой в 3-х чумуданах
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А у нас вообще есть хоть какое-то наказание за незаконное посещение Крыма кацапами и прочими?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРулева прячут в посольстве РФ, действий от компетентных органов Украины не видно, - Чубаров
 
 
 
 
 
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