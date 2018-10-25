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 Климкин: "Сенцов станет для России тем, кем Сахаров стал для СССР"

Украинский режиссер Олег Сенцов сыграет в истории Российской Федерации ту же роль, какую академик Андрей Сахаров сыграл в истории СССР.

Как передает Цензор.НЕТ, такое убеждение Министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал на своей странице в Facebook в четверг.

"По завершении голодовки Олега Сенцова РФ надеялась этот вопрос спустить на тормозах и снять эту эмоциональную волну. Но получила совсем другую волну: сначала польскую награду, а теперь такое признание как SakharovPrize2018. Сенцов станет для России тем, кем Сахаров стал для СССР", - написал Климкин.

Климкин: Сенцов станет для России тем, кем Сахаров стал для СССР 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова

Напомним, ранее Сенцов попал в список финалистов на получение премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

На соискание премии Сенцова выдвинула группа Европейской народной партии в Европейском парламенте.

Церемония награждения состоится 12 декабря в Страсбурге.

С 1988 года Европарламент присуждает премию Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.

В прошлом году лауреатами премии Сахарова стали демократическая оппозиция и политзаключенные Венесуэлы.

Андрей Сахаров - советский физик-теоретик, академик АН СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы. Общественный деятель, диссидент и правозащитник; народный депутат СССР, автор проекта конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год.

Источник: https://censor.net.ua/n3093344
 
 
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Сахаров придумал бимбу, его даже не сажали.....
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И бимба была расчитана на логарифмических линейках и феликсах...кибернетика тогда считалась лженаукой в савецком саюзе
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Сахарова в СССР процентов 10 людей поддерживало, хоть и на нычку, 80% было пофиг и они не знали кто это, а остальные 10 процентов говорили шо он жид картавый и надо его расстрелять.
Думаю шо на росии щас кардинально иной расклад.
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Сказал бы пару ласковых про умственные способности этого индивида. Но Цензор почему-то его очень бережет. Наверно ценный кадр для Пети.
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