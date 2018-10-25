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 Политика Украины
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 Ситуация в Азовском море не нормализовалась: с апреля россияне задержали уже более 200 судов, - Слободян

Время простоя направляющихся в украинские порты иностранных судов, которые в Керченском проливе задерживает РФ, составляет от трех часов до пяти суток.

С апреля 2018 года Россия задержала в Азовском море более 200 иностранных судов, заявил в комментарии  "ГОРДОН" пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация с задержанием судов в Азовском море не нормализовалась. Тактика РФ остается неизменной. Россияне останавливают суда еще в Керченском проливе. Время простоя – от трех часов до пяти суток. Никакой аргументации у них нет. При этом нужно понимать, что иностранные суда, которые идут в порты РФ, россияне почти не задерживают. А суда, идущие в порты Украины, держат по несколько суток. Суда, которые уже зашли в Азовское море, досматривают меньше. Точное количество мне неизвестно, но с апреля россияне задержали в Азовском море уже более 200 судов", – подчеркнул Слободян.

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По его словам, Украина увеличивает свое присутствие в Азовском море.

"Мы в свою очередь усиливаем наши подразделения морской охраны, увеличиваем количество техники, которая выходит на патрулирование, и все мероприятия проводим совместно со штабом операции Объединенных сил. Мы видим, как россияне "исполняют" разные европейские резолюции, поэтому я очень сомневаюсь, что они начнут придерживаться решений, которые по Азовскому морю может принять Европарламент", – отметил Слободян. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3093338
 
 
 Топ комментарии
 
У нас же тоже есть катера которые огут применять зеркальные меры к судам направляющиеся в порты рашки!! Или боимся очередных евроозабоченностей?
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ну а наши сколько россиянских судов задержали? у нас же там пипец какая флотилия, турчиновы и главнокомандующий не успевают отчитываться о наращивании мощи нашей! а суда оккупантов вереницами ростов плавают, их даже с побережья у Мариуполя хорошо видно, км 20 от берега. Задерживайте так же, у нас же равные права на использание Азова ? или вс етолько на словах бла бла бла ?
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Кхм... вообще-то суть в том, что меры по противодействию начали приниматься только в последние несколько месяцев, т.е. вторая половина июля, август, сентябрь и вот октябрь. Именно за эти три месяца и надо смотреть статистику задержаний. И сравнивать её с апрелем, маем, июнем и половиной июля. Первые 3,5 месяца с последующими 3,5.
Уверен, что сравнение даст цифры 150 задержаний против 50. Т.е. активность рашистов снизились втрое. Но це перемога, а народу нужна зрада. Ибо дебилов зрадое...ов слишком много... ) Вот и шукаем зрадочку )
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Она и не нормализуется, пока не падет режим карлика и мы не освободим гибридно крым
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Зря вы так уничижительно про любимого нашего Петра Алексеевича! Вполне средний у него рост - 180 см.
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И не нормализуется. Пока США и НАТО не начнут контроль порядка.
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У нас же тоже есть катера которые огут применять зеркальные меры к судам направляющиеся в порты рашки!! Или боимся очередных евроозабоченностей?
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ну а наши сколько россиянских судов задержали? у нас же там пипец какая флотилия, турчиновы и главнокомандующий не успевают отчитываться о наращивании мощи нашей! а суда оккупантов вереницами ростов плавают, их даже с побережья у Мариуполя хорошо видно, км 20 от берега. Задерживайте так же, у нас же равные права на использание Азова ? или вс етолько на словах бла бла бла ?
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Флотилия создана аж 3 месяца и насчитывает десяток кораблей. Вы слишком быстро всего хотите, причем сами даже задницу от дивана не желаете оторвать.
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Так Порохатое брехло вроде что-то блеяло про "вiдсiч агресору на морi". И где оно?
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Кхм... вообще-то суть в том, что меры по противодействию начали приниматься только в последние несколько месяцев, т.е. вторая половина июля, август, сентябрь и вот октябрь. Именно за эти три месяца и надо смотреть статистику задержаний. И сравнивать её с апрелем, маем, июнем и половиной июля. Первые 3,5 месяца с последующими 3,5.
Уверен, что сравнение даст цифры 150 задержаний против 50. Т.е. активность рашистов снизились втрое. Но це перемога, а народу нужна зрада. Ибо дебилов зрадое...ов слишком много... ) Вот и шукаем зрадочку )
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Может еще одну комиссию создать -вроде той что по квотам на вылов рыбы.
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Мокши учить нас надумали .... .заблудилось? Идите обломки "Союза" собирайте и оставьте украинцев в покое ! Никогда мы не были братьями и не будем , запомните !!
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