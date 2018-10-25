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 Политика Украины
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Все про:Европарламент (1320) Порошенко (15634) премия (295) Сенцов (900)

 Присуждение Сенцову премии им. Сахарова приблизит момент его освобождения, - Порошенко

Присуждение Европарламентом премии им. А. Сахарова незаконно осужденному и находящемуся в заключении в РФ Олегу Сенцову приблизит его освобождение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.

"Благодарен Европейскому парламенту за важное решение - предоставить престижную премию им. Сахарова именно украинцу Олегу Сенцову.

Очень своевременный и поощряющий сигнал поддержки в крайне драматичный момент жизни украинского патриота. Это признание и высокая оценка смелости и стойкости Олега, образец для всего мира борьбы за справедливость, достоинство, европейские ценности и права человека", - написал Президент.

Порошенко подчеркнул, что Сенцов является примером бескомпромиссной борьбы, верности убеждениям, несмотря на нечеловеческие репрессии и пытки кремлевского режима и цинизм российских чиновников.

"Весь демократический мир вместе с Украиной борется за его свободу и жизнь. Уверен, что это решение Европейского парламента приблизит момент особождения Олега Сенцова", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова

Напомним, ранее Сенцов попал в список финалистов на получение премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

На соискание премии Сенцова выдвинула группа Европейской народной партии в Европейском парламенте.

Церемония награждения состоится 12 декабря в Страсбурге.

С 1988 года Европарламент присуждает премию Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.

В прошлом году лауреатами премии Сахарова стали демократическая оппозиция и политзаключенные Венесуэлы.

Присуждение Сенцову премии им. Сахарова приблизит момент его освобождения, - Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3093337
 
   
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??? Уже договорился с Мертвечуком? Пусть так, только бы скорее и не только Сенцова. Под выборы будете эти схемы для лохтората разыгрывать.....
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Любитель поиграть на всем человеческом. Из корысти.
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Каким образом? У плешивого аллергия на сахар?
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Присуждение Сенцову премии им. Сахарова приблизит момент его освобождения и дай бог посадке барыги
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Петре Олексійовичу, а конкретніше можна?
А то якась задача з усіма невідомими:
- часові координати моменту звільнення невідомі;
- на скільки буде наближено (чи віддалено) цим цей момент, невідомо;
- тому і нові часові координату звільнення знову невідомі.
І взагалі, пане Петре, Ви б краще взялися за виконання обов'язків, покладених на Вас вибором тих 54% виборців (які чомусь хутко зникли) та Конституцією України і особливо тих обов'язків, де йдеться про територіальну цілісність України.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрисуждение Сенцову премии им. Сахарова приблизит момент его освобождения, - Порошенко
 
 
 
 
 
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