 Присуждение Сенцову премии им. Сахарова приблизит момент его освобождения, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.

"Благодарен Европейскому парламенту за важное решение - предоставить престижную премию им. Сахарова именно украинцу Олегу Сенцову.

Очень своевременный и поощряющий сигнал поддержки в крайне драматичный момент жизни украинского патриота. Это признание и высокая оценка смелости и стойкости Олега, образец для всего мира борьбы за справедливость, достоинство, европейские ценности и права человека", - написал Президент.

Порошенко подчеркнул, что Сенцов является примером бескомпромиссной борьбы, верности убеждениям, несмотря на нечеловеческие репрессии и пытки кремлевского режима и цинизм российских чиновников.

"Весь демократический мир вместе с Украиной борется за его свободу и жизнь. Уверен, что это решение Европейского парламента приблизит момент особождения Олега Сенцова", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова

Напомним, ранее Сенцов попал в список финалистов на получение премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

На соискание премии Сенцова выдвинула группа Европейской народной партии в Европейском парламенте.

Церемония награждения состоится 12 декабря в Страсбурге.

С 1988 года Европарламент присуждает премию Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.

В прошлом году лауреатами премии Сахарова стали демократическая оппозиция и политзаключенные Венесуэлы.