 Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге из-за принуждения крымчан к службе в ВС РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом авторы обращения сообщили на пресс-конференции в Киеве.
Как уточнил юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко, обращение в суд в Гааге было подано 17 октября 2018 года.
"Принуждение жителей Крыма служить в вооруженных формированиях или Вооруженных силах России запрещается как национальным уголовным законодательством Украины, так и нормами международного гуманитарного права", – подчеркнула прокурор Прокуратуры АРК Елизавета Дзигора.
Как сообщил аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов, авторы обращения собрали 165 нормативно-правовых актов, изданных российскими властями и подконтрольной России властью полуострова, о проведении на полуострове призывных кампаний. Кроме того, собрано 199 публикаций, подтверждающих проведение на оккупированном полуострове призыва в ряды Вооруженных сил России. По словам Седова, правозащитники намерены продолжить сбор доказательств и в дальнейшем.
Прокурор Дзигора отметила, что сейчас обращение будет находиться на первой стадии – предварительного изучения. По словам прокурора, стратегическая цель на данный момент – это решение секретариата Международного уголовного суда о переходе ко второму этапу – расследованию приведенных фактов прокурором офиса Международного уголовного суда.
Прокурор добавила, что все собранные доказательства уже легли в основу уголовного производства, открытого Прокуратурой АРК.
-а те що уже більше півтисячі тих хто дійсно нюхнув пороху у тому=гато=та вернувшись потім додому у ще гірші злиді ні було раніше...та не змогли "ЖИТИ ПО НОВОМУ"і скоїли самогубство...
Весь цивидизовпнный мир про это знает.
вони з радістю ідуть у раша армію так як їм там дають хорошиє дєньгі... так як одна тільки шоколядна фабрика у ліпєцьку сплачує податків у бюджет раші за один рік-що достатньо цілий рік виплочувати "дєнєжноє довольствіє"84000 рашепризовників...
у криму нині коло 70000 рашефашистського війська...в школах уже навіть першачки малюють не тільки танки але й ворога -парашенка і т.д...
Жовтень 2018.
"Более 2 тысяч призывников из оккупированного Крыма будут вынуждены служить в армии РФ по всей территории России.
Такое заявление сделал подконтрольный Кремлю "военный комиссар" оккупированного полуострова Олег Ермилов, сообщает общественная организация "КрымSOS".
Так называемый "военный комиссар" напомнил, что весной этого года в ряды Вооруженных сил России призвали 2,3 тысячи крымчан. Они служат в Черноморском флоте, а также частях Южного, Западного и Центрального военных округов.
"Есть тенденция к увеличению количества призывников. В нынешнюю кампанию мы будем призывать уже около трех тысяч человек. Также расширяется география службы.
Кроме традиционной отправки в Черноморский флот, части Южного и Западного военных округов, добавляется также Северный флот ВМФ России", - сказал Ермилов."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/10/16/7195318/
pravda.com.ua
Якщо вони влаштовують Вас більше.
-але мого кума однокласник(син колишнього голови міста при ссср)має готельний бізнес у ялті...то той сильно не задоволений ...-він же був причетний до укрмафії а її там нагнули...
український наймит (а їх півтора мільйна-патріотів)у тій же раші навіть тищі долярів наразі не витягує...
номєрний..-міняй методички...-а то ти тут прославляєш вялікоє пукінскоє войско..(але все таки українське против їхнього як сомалійці)
Діряві намети і вода до колін. Військових відправили на затоплений Гончарівський полігон
Шо б по возвращению они от души п...и родичей за их Родную говень...