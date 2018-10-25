 Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге из-за принуждения крымчан к службе в ВС РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом авторы обращения сообщили на пресс-конференции в Киеве.

Как уточнил юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко, обращение в суд в Гааге было подано 17 октября 2018 года.

"Принуждение жителей Крыма служить в вооруженных формированиях или Вооруженных силах России запрещается как национальным уголовным законодательством Украины, так и нормами международного гуманитарного права", – подчеркнула прокурор Прокуратуры АРК Елизавета Дзигора.

Как сообщил аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов, авторы обращения собрали 165 нормативно-правовых актов, изданных российскими властями и подконтрольной России властью полуострова, о проведении на полуострове призывных кампаний. Кроме того, собрано 199 публикаций, подтверждающих проведение на оккупированном полуострове призыва в ряды Вооруженных сил России. По словам Седова, правозащитники намерены продолжить сбор доказательств и в дальнейшем.

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Прокурор Дзигора отметила, что сейчас обращение будет находиться на первой стадии – предварительного изучения. По словам прокурора, стратегическая цель на данный момент – это решение секретариата Международного уголовного суда о переходе ко второму этапу – расследованию приведенных фактов прокурором офиса Международного уголовного суда.

Прокурор добавила, что все собранные доказательства уже легли в основу уголовного производства, открытого Прокуратурой АРК.