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 Политика Украины
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Все про:армия РФ (5668) Гаага (165) Гаагский трибунал (191) Крым (20730)

 Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге из-за принуждения крымчан к службе в ВС РФ

Прокуратура Автономной Республики Крым совместно с Крымской правозащитной группой, Региональным центром прав человека и Украинским Хельсинским союзом по правам человека передали в Международный уголовный суд обращение о незаконном принуждении крымчан к службе в Вооруженных силах России.

 Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом авторы обращения сообщили на пресс-конференции в Киеве.

Как уточнил юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко, обращение в суд в Гааге было подано 17 октября 2018 года.

"Принуждение жителей Крыма служить в вооруженных формированиях или Вооруженных силах России запрещается как национальным уголовным законодательством Украины, так и нормами международного гуманитарного права", – подчеркнула прокурор Прокуратуры АРК Елизавета Дзигора.

Как сообщил аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов, авторы обращения собрали 165 нормативно-правовых актов, изданных российскими властями и подконтрольной России властью полуострова, о проведении на полуострове призывных кампаний. Кроме того, собрано 199 публикаций, подтверждающих проведение на оккупированном полуострове призыва в ряды Вооруженных сил России. По словам Седова, правозащитники намерены продолжить сбор доказательств и в дальнейшем.

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Прокурор Дзигора отметила, что сейчас обращение будет находиться на первой стадии – предварительного изучения. По словам прокурора, стратегическая цель на данный момент – это решение секретариата Международного уголовного суда о переходе ко второму этапу – расследованию приведенных фактов прокурором офиса Международного уголовного суда.

Прокурор добавила, что все собранные доказательства уже легли в основу уголовного производства, открытого Прокуратурой АРК.

Источник: https://censor.net.ua/n3093336
 
   
 Топ комментарии
 
Их с кокаином ловили , хим оружие применяли на мирных жителях и не только Сирии , а призыв на этом фоне выглядит детской забавой
Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге из-за принуждения крымчан к службе в ВС РФ - Цензор.НЕТ 5556
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А що тобі не відомо, як вбивають зараз наших воїнів та мирне населення?
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А чё так? Нехай послужат. Хотели ощутить камни с неба? Пускай своих детей где-нить в забайкалье отправят или ещё подальше.
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А що тобі не відомо, як вбивають зараз наших воїнів та мирне населення?
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а якого бена "наші воїни"там підробляють мішенями???
-а те що уже більше півтисячі тих хто дійсно нюхнув пороху у тому=гато=та вернувшись потім додому у ще гірші злиді ні було раніше...та не змогли "ЖИТИ ПО НОВОМУ"і скоїли самогубство...
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Я ж казав на Забайкалля. Мій старий там служив в 70-х казав срака сракою.
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Отказались от Украины, откажутся и от детей! Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге из-за принуждения крымчан к службе в ВС РФ - Цензор.НЕТ 5700
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Так росія не визнає міжнародні суди. Що можна вдіяти потім для виконання рішення суду?
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видумати таку батарейку яка знищить заленість від нафти...
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Их с кокаином ловили , хим оружие применяли на мирных жителях и не только Сирии , а призыв на этом фоне выглядит детской забавой
Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге из-за принуждения крымчан к службе в ВС РФ - Цензор.НЕТ 5556
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Так вроде же крым по украинскому новому законодательству Свободная Економическая Зона. Что хотят то и делают. А Петя получает из етого тоже копейку в карман.
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На таких нотах,нужно было играть с самого начала. Потому как в армию идти никто не хочет. Ни в расийскую ,ни в украинскую.Но пользоваться неразберихой,выгодно всегда.
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а в якій ото армії відбував містер герой-сман?(на своїй родінє він навіть кібуцем не зміг би керувати якщо у армії не служив)
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Кто хотел на расею?Они голосовали под дулом автоматов и в армию их призывают под дулом автоматов
Весь цивидизовпнный мир про это знает.
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їх не призивають під дулом автоматів!!!!
вони з радістю ідуть у раша армію так як їм там дають хорошиє дєньгі... так як одна тільки шоколядна фабрика у ліпєцьку сплачує податків у бюджет раші за один рік-що достатньо цілий рік виплочувати "дєнєжноє довольствіє"84000 рашепризовників...
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Хотіли нарасєю - нехай служать царю. Їх запхнуть кудись подалі на Далекий Схід, бо це не надійний елемент.

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кримські призовники служать у криму!
у криму нині коло 70000 рашефашистського війська...в школах уже навіть першачки малюють не тільки танки але й ворога -парашенка і т.д...
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Звідки Ви це взяли?

Жовтень 2018.

"Более 2 тысяч призывников из оккупированного Крыма будут вынуждены служить в армии РФ по всей территории России.
Такое заявление сделал подконтрольный Кремлю "военный комиссар" оккупированного полуострова Олег Ермилов, сообщает общественная организация "КрымSOS".
Так называемый "военный комиссар" напомнил, что весной этого года в ряды Вооруженных сил России призвали 2,3 тысячи крымчан. Они служат в Черноморском флоте, а также частях Южного, Западного и Центрального военных округов.
"Есть тенденция к увеличению количества призывников. В нынешнюю кампанию мы будем призывать уже около трех тысяч человек. Также расширяется география службы.
Кроме традиционной отправки в Черноморский флот, части Южного и Западного военных округов, добавляется также Северный флот ВМФ России", - сказал Ермилов."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/10/16/7195318/


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Не вірите українським, то можете пошукати підтвердження цієї інформації в російських.
Якщо вони влаштовують Вас більше.
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нах..мені їнформації..у моєї сусідки дочка у сєвасі...у знайомого сестра в євпаторії...однокласник у партеніті іт.д...-і тому реально без проблем..а найголовніше те о більшість крисчан ніяк не розчаровані тим що ними уже не керують українські бариги...
-але мого кума однокласник(син колишнього голови міста при ссср)має готельний бізнес у ялті...то той сильно не задоволений ...-він же був причетний до укрмафії а її там нагнули...
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Я показала інформацію не про настрої кримчан, а про те, що призовники звідти служать не тільки в Криму, як Ви написали, а по всій росії і навіть у Північному флоті.
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так і читай далі тих стецьків=та не забудь "ЖИТИ ПО НОВОМУ"
Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду в Гаазі через примушування кримчан до служби в ЗС РФ - Цензор.НЕТ 1302
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И что ,призывники откосить не могут от армии.Дали бы на лапу и всех делов.Или сидели дома и двери ни кому не открывали.У нас все так делают.
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Не вижу препятствий , получил паспорт Мордора , все вперед умирать за свою новую страну . Есть куча вариантов , Сирия или Ливия очень теплый и мягкий климат , а если не хочется умирать есть куча других вариантов , крайний север , дальний восток , где бурятские дембеля нууууу очень их ждут .
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крайній сєвєр...-летєнант рашеармії отримує коло 2,5 тисяч на доляри...
український наймит (а їх півтора мільйна-патріотів)у тій же раші навіть тищі долярів наразі не витягує...
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А срочник стирающий носки бурятам то же два косаря получает?
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а шо-у них у срочніков уже і носки є???????
номєрний..-міняй методички...-а то ти тут прославляєш вялікоє пукінскоє войско..(але все таки українське против їхнього як сомалійці)
Діряві намети і вода до колін. Військових відправили на затоплений Гончарівський полігон

Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду в Гаазі через примушування кримчан до служби в ЗС РФ - Цензор.НЕТ 6910
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В ботинки портянки не мотают , ты хоть ну для того что бы умным казаться , почитай чего то в нете. Я понимаю , что кацапы наняли тролей со знанием украинского , но не хер стрелки переводить с кацапов на нас .
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Кто не считает себя РАБОМ МОСКАЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ, тот не получил ЯРМО РАБА ("паспорт с двуглавой курицей"). Все кто принял ЯРМО по факту уже не "граждане" Украины. А то что рабов рекрутируют в паРаше, так то дело известное и давнее, ничего удивительного в этом нет, кто-то же должен дохнуть за "вяличие империи", не кремлевским же боярам и их отпрыскам жертвовать собой.
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так-так...а чого ото дохнуть -від снайперських куль-сільські хлопці з тернопільської чи львівської областей,а ті які вижили...потім щоб вижити добровільно їдуть батрачить(ЖИТИ ПО НОВОМУ) у мааскву
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И что? Допустим суд запретит призыв так они этим запретом только подотрутся, там даже закон есть не выполнять решения международных судов.
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Мокшы...отправляйте крысчан шуршать берцами в Магадан...Норильск...Архангельск..Тюмень...Грозный...и прочие суровые руснявые местечки и Мухосрани)))
Шо б по возвращению они от души п...и родичей за их Родную говень...
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