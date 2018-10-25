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Все про:Николаевская область (807) прокуратура (3363) пытки (428)

 Трое полицейских на Николаевщине избили битами и пытали местного жителя, - прокуратура

24 октября сообщено о подозрении двоим оперуполномоченным Ингульского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области и полицейскому патрульной полиции в Николаевской области, которые пытали жителя с. Полигон Жовтневого района.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении прокуратуры области.

Установлено, что злоумышленники, по предварительному сговору, без разрешения суда и собственника жилья, вооружившись заранее подготовленными деревянными битами и металлической клюшкой для гольфа, ворвались в квартиру потерпевшего, и, нанеся ему многочисленные телесные повреждения, противоправно с применением принуждения доставили в Ингульский отдел полиции, где пытали всю ночь в своих служебных кабинетах, заставляя его признать вину в совершении кражи.

Отмечается, что на основании собранных по уголовному производству неопровержимых доказательств, полицейским сообщено о подозрении в ряде уголовных преступлений - нарушение неприкосновенности жилища, совершенного по предварительному сговору должностными лицами с применением насилия (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 162 УК Украины), осуществление заведомо незаконного привода, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 371 УК Украины), пытки по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины), совершение служебного подлога, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Сейчас решается вопрос о применении к полицейским меры пресечения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093330
 
 
 Топ комментарии
 
Потужно рэформованные, а если бы старые "мусора не люди", то вообще б убили
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Если бы старые мусора - то ты бы вообще ничего не узнал.
Потом бы по новостям тебе бы сообщили, что люди во Врадиевке спалили райотдел
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Так я и говорю, гуманисты праведники. Слава пэтьке！
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Достойные ублюдки своего Главы обладминистрации гопоты савченко, тоже бывший мусорок.
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Потужно рэформованные, а если бы старые "мусора не люди", то вообще б убили
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Если бы старые мусора - то ты бы вообще ничего не узнал.
Потом бы по новостям тебе бы сообщили, что люди во Врадиевке спалили райотдел
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Так я и говорю, гуманисты праведники. Слава пэтьке！
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Садистів в новій поліції немає, так, сабакян? Класна поліцейська реформа АднакА.
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Ти бач як вдало пройшла реформа. Мєнти не тільки не перестали застосовувати тортури і брати хабарі, а навіть роблять це завзятіше, ніж при папєрєднікє
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Щитаю, шо реформа прошла успешно и в нужном русле. Можно и бабло начинать клянчить у МВФа!
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Дух Врадиевки не дает полицаям покоя. Трое полицейских на Николаевщине избили битами и пытали местного жителя, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8232 кАзлы!
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Авакова в отставку за провальную реформу мусорки. Трое полицейских на Николаевщине избили битами и пытали местного жителя, - прокуратура - Цензор.НЕТ 318
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Уроды в полиции всегда были, есть и будут. Потому что полицейские берутся из народа, а не спускаются с небес. Только жесткий контроль за полицией и неотвратимость наказания помогут снизить количество приведенных выше случаев. Но время от времени такое будет проявляться. Потому как будущие и нынешние полицейские живут среди нас и подвержены тем же общественным болезням.
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Никому не верю...скорее всего реформированные старые мусора брали ворюгу, который оказался сильно умным и не делился...
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счас.. место куплено а бабки не отбиты.. и сынку на 4 квартиру на Печерске не ватает
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А все потому что безнаказанность и ни один мусор даже за Майдан не ответил. Мусора как были шакалами так и остались только стали дороже обходится для бюджета .
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У кожній системі або інституції є свої "браковані деталі". Головне - правильно на них реагувати та ліквідувати ці проблеми.
У нашому житті немає і не буде нічого ідеального. Але від цього процес вдосконалення не має припинятися.
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Мусор останется мусором.... Разве,что мусоросжигательный завод поможет....
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Это не полиция избивала,это реформа,деньги втюхали ,а остались одни и те уроды аваковские.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое полицейских на Николаевщине избили битами и пытали местного жителя, - прокуратура
 
 
 
 
 
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