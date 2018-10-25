 Чтобы победить Россию, необходимо выиграть четыре битвы, - Садовый

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Самопомич".
По убеждению Андрея Садового, чтобы выиграть в войне с Россией, Украине нужно выиграть четыре битвы. "Первая битва – политическая. Россия имеет два ключевых рычага влияния на внутреннюю политику в Украине. Это прямые агенты влияния и коррупция. Мы все хорошо знаем людей, которые работают на Путина – Медведчук, Добкин, Новинский, Вилкул, Рабинович. Они ездят в Россию, получают инструкции, они являются владельцами медиа в Украине. А что мы делаем, чтобы прекратить их деятельность? Коррупция – еще один рычаг. Для Путина важно, чтобы украинская политическая элита была коррумпирована. И тогда она выгодна для Кремля, даже когда она имеет антироссийскую риторику. Ведь ей не будут доверять в мире, ей не будут доверять украинцы и ей не будет доверять армия".
"Вторая битва – экономическая. России важно привязать нашу экономику к себе. После 2014 мы увидели уменьшение товарооборота с Россией, но уже последние два года импорт из России сильно вырос. Мы имеем собственный уголь на Западной Украине, но завозим его из России. И так во многих отраслях. Важна энергетическая независимость. Мы почти проиграли битву за "Северный поток – 2", и вопрос энергетической безопасности становится ключевым. Наращивание собственной добычи газа, масштабное внедрение энергосберегающих технологий – это приоритет. Мы также должны говорить о возможности инвестиций наших западных союзников в оборонный комплекс. Война должна дать толчок серьезным инновациям в этой отрасли", - заявил мэр Львова.
"Третья битва – военная. Мы гордимся нашим воином, защитником, который показал мужество всему миру. Но является ли он защищенным и вооруженным, максимально поддержанным, когда возвращается домой? Здесь основой основ является доверие и моральный дух солдата. Когда враг значительно сильнее в количестве оружия, моральное состояние имеет особенно важное значение. Как выглядит бюджет Минобороны Украины? Это лишь несколько зашифрованных строчек. Бюджет обороны США - 500 страниц детального описания. Мы боимся, что враг будет знать, что мы купили и за сколько? Он и так знает детали этого бюджета. А вот для украинцев он закрыт", - отметил Садовый.
"И еще одна битва – внешнеполитическая. Чтобы говорить на уровне с другими, мы должны минимизировать коррупцию, показать рост экономики. Тогда мы будем равными партнерами и будем иметь что предложить потенциальным союзникам. Нам важно выстраивать двусторонние отношения со странами Центральной Европы, США, Великобританией, которые понимают, что такое Россия. Украинская дипломатия должна работать на максимальных оборотах для того, чтобы искать и приумножать союзников во всех важных для нас странах. Лишь выиграв все эти битвы мы сможем победить в войне, защитить Независимость и освободить все оккупированные территории", – резюмировал Садовый.
В подобных проблемах можно упрекнуть любого мэра любого города, стоит ему только вякнуть против панамской шоблы.
Розглядаю Садового як одну з кандидатур, за яку я планую віддати свій голос на виборах.
А хто це, якось не побачила серед кандидатур.
Часом не персона на лабутенах ?
Ну ка, просвети, кто, по твоему, главный претендент?
Кстати в Днепре с мусором тоже возникали проблемы но таи Филатов - любимчик власти...
...
2. Украинская дипломатия должна работать на максимальных оборотах для того, чтобы искать и приумножать союзников во всех важных для нас странах.
Источник:https://censor.net.ua/n3093327"
Столько слов, а о главном - минимум...
1. Как он лично обеспечит рост, за счёт чего?
2. Неужели трудно заметить успехи в этом украинской дипломатии? Неужели так легко было изменить отношение к паРаша?
Всяких "мастей".
Андрій Садовий, цитаты великих людей.
Сказано верно, было бы реализовано.
Эффективным способом ухода от катастрофического сценария является победа оппозиционного кандидата в первом туре, что выглядит фантастическим, или невыход ПАПа во второй тур, что значительно вероятнее.
Предвыборная технология, избранная Петром Порошенко: «Я - единственный патриот Украины, а все мои оппоненты - агенты Кремля разной степени скрытости», является не только предельно лживой. Хотя бы потому, что реализовывает ее ПАП в партнерстве с Виктором Медведчуком, кумом В.Путина.
Такое мнение огласил сегодня в ФБ политический аналитик Александр Кочетков.
Значительно опаснее, что она является еще и цинично-прагматичной.
Судите сами: если все, кроме ПАПа, вражеские агенты, то разве имеет право «президент-патриот» отдавать власть врагу Украины, даже если тот и ухитрился как-то обойти ПАПа на несколько процентов во втором туре?
А ведь по ряду сценариев ожидается именно такое - незначительное преимущество победившего оппозиционера. И уж навешивать проклемлевский ярлык власть будет даже на абсолютно прозападного Святослава Вакарчука - вспомнят статьи близкого ему Виктора Пинчука, подбросят еще каких-то сплетен…
Тогда проигравший Порошенко, под патриотическое словоблудие «порохоботов», начнет всячески препятствовать тому, чтобы победивший претендент, объявленный властью «кремлевским агентом», смог реально приступить к исполнению президентских обязанностей. Потому что для ПАПа это крах всех планов плюс ответственность за содеянное.
И такое развитие событий на фоне той общественной розни, которую сейчас активно сеет ПАП и его адепты, рискует привести к серьезному гражданскому противостоянию в Украине, вплоть до перерастания в вооруженные столкновения. Которые, при содействии недоимперии, закончатся для Украины понятно чем, не хочу каркать.
В тему - Порошенко является реальной «рукой Кремля» в Украине
Эффективным способом ухода от катастрофического сценария является победа оппозиционного кандидата в первом туре, что выглядит фантастическим, или невыход ПАПа во второй тур, что значительно вероятнее.
Именно на невыход действующего президента во второй тур должны совместно и согласованно работать все кандидаты в президенты, позиционирующие себя как оппоненты власти. Об этом следует предметно договориться уже сейчас, и это единственная безусловная база для договоренностей. Все остальное - приложится.
И в любом случае, обществу необходимо серьезно готовиться к защите своего выбора.
Причем, защита подразумевается уже не только пассивная, вроде молчаливых наблюдателей на участках, а активное и жесткое недопущение любых властных попыток как-то пересмотреть результаты волеизъявления украинцев или не исполнять вытекающие из этого процедуры по смене власти.
1.Коррупция в Судах
2.Коррупция в МВД
3.Коррупция в Прокуратуре
4.Коррупция в СБУ
П.С. А дальше всё пойдет, как по маслу....
и все пошло бы как по маслу
А основными функциями государства являются: оборона, правосудие, правопорядок и дипломатия!!!
Может Порошенко подкупил Садового? Или Порошенко был всегда прав, как и во многом другом?
Ошибся, с кем не бывает.
Садовой всегда ходит в памперсе. С таким лицом битвы не выигрывают. С такими людьми хорошо только в плен сдаваться. Они поплачут - и Вам с ним дадут лучшую пайку
Вспомните, как его ПОПа щемил через мусор. Так вот Гриценко указывал на то, что виновником есть ПоТрох а Садовой так немножечко бзднул "со слезами на глазах" и сдулся..
Мне кажется, что у него всегда матня мокрая...
К тому же его "мастерство" отражено в состоянии великолепного Львова: засраный город...