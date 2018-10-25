 Чтобы победить Россию, необходимо выиграть четыре битвы, - Садовый

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Самопомич".

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По убеждению Андрея Садового, чтобы выиграть в войне с Россией, Украине нужно выиграть четыре битвы. "Первая битва – политическая. Россия имеет два ключевых рычага влияния на внутреннюю политику в Украине. Это прямые агенты влияния и коррупция. Мы все хорошо знаем людей, которые работают на Путина – Медведчук, Добкин, Новинский, Вилкул, Рабинович. Они ездят в Россию, получают инструкции, они являются владельцами медиа в Украине. А что мы делаем, чтобы прекратить их деятельность? Коррупция – еще один рычаг. Для Путина важно, чтобы украинская политическая элита была коррумпирована. И тогда она выгодна для Кремля, даже когда она имеет антироссийскую риторику. Ведь ей не будут доверять в мире, ей не будут доверять украинцы и ей не будет доверять армия".

"Вторая битва – экономическая. России важно привязать нашу экономику к себе. После 2014 мы увидели уменьшение товарооборота с Россией, но уже последние два года импорт из России сильно вырос. Мы имеем собственный уголь на Западной Украине, но завозим его из России. И так во многих отраслях. Важна энергетическая независимость. Мы почти проиграли битву за "Северный поток – 2", и вопрос энергетической безопасности становится ключевым. Наращивание собственной добычи газа, масштабное внедрение энергосберегающих технологий – это приоритет. Мы также должны говорить о возможности инвестиций наших западных союзников в оборонный комплекс. Война должна дать толчок серьезным инновациям в этой отрасли", - заявил мэр Львова.

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"Третья битва – военная. Мы гордимся нашим воином, защитником, который показал мужество всему миру. Но является ли он защищенным и вооруженным, максимально поддержанным, когда возвращается домой? Здесь основой основ является доверие и моральный дух солдата. Когда враг значительно сильнее в количестве оружия, моральное состояние имеет особенно важное значение. Как выглядит бюджет Минобороны Украины? Это лишь несколько зашифрованных строчек. Бюджет обороны США - 500 страниц детального описания. Мы боимся, что враг будет знать, что мы купили и за сколько? Он и так знает детали этого бюджета. А вот для украинцев он закрыт", - отметил Садовый.

"И еще одна битва – внешнеполитическая. Чтобы говорить на уровне с другими, мы должны минимизировать коррупцию, показать рост экономики. Тогда мы будем равными партнерами и будем иметь что предложить потенциальным союзникам. Нам важно выстраивать двусторонние отношения со странами Центральной Европы, США, Великобританией, которые понимают, что такое Россия. Украинская дипломатия должна работать на максимальных оборотах для того, чтобы искать и приумножать союзников во всех важных для нас странах. Лишь выиграв все эти битвы мы сможем победить в войне, защитить Независимость и освободить все оккупированные территории", – резюмировал Садовый.