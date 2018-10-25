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 Политика Украины
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 Чтобы победить Россию, необходимо выиграть четыре битвы, - Садовый

Во время открытия Lviv Security Forum Андрей Садовый объявил тезисы своей доктрины победы в войне за Независимость. В Форуме принимают участие многочисленные эксперты из Украины и стран Запада, а также министр иностранных дел Павел Климкин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Самопомич".

Читайте: Россия будет делать абсолютно все, чтобы дестабилизировать Украину перед выборами, - Климкин

По убеждению Андрея Садового, чтобы выиграть в войне с Россией, Украине нужно выиграть четыре битвы. "Первая битва – политическая. Россия имеет два ключевых рычага влияния на внутреннюю политику в Украине. Это прямые агенты влияния и коррупция. Мы все хорошо знаем людей, которые работают на Путина – Медведчук, Добкин, Новинский, Вилкул, Рабинович. Они ездят в Россию, получают инструкции, они являются владельцами медиа в Украине. А что мы делаем, чтобы прекратить их деятельность? Коррупция – еще один рычаг. Для Путина важно, чтобы украинская политическая элита была коррумпирована. И тогда она выгодна для Кремля, даже когда она имеет антироссийскую риторику. Ведь ей не будут доверять в мире, ей не будут доверять украинцы и ей не будет доверять армия".

"Вторая битва – экономическая. России важно привязать нашу экономику к себе. После 2014 мы увидели уменьшение товарооборота с Россией, но уже последние два года импорт из России сильно вырос. Мы имеем собственный уголь на Западной Украине, но завозим его из России. И так во многих отраслях. Важна энергетическая независимость. Мы почти проиграли битву за "Северный поток – 2", и вопрос энергетической безопасности становится ключевым. Наращивание собственной добычи газа, масштабное внедрение энергосберегающих технологий – это приоритет. Мы также должны говорить о возможности инвестиций наших западных союзников в оборонный комплекс. Война должна дать толчок серьезным инновациям в этой отрасли", - заявил мэр Львова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине на выборах должен победить ни олигархат, ни Россия, а средний класс, - Гацько

"Третья битва – военная. Мы гордимся нашим воином, защитником, который показал мужество всему миру. Но является ли он защищенным и вооруженным, максимально поддержанным, когда возвращается домой? Здесь основой основ является доверие и моральный дух солдата. Когда враг значительно сильнее в количестве оружия, моральное состояние имеет особенно важное значение. Как выглядит бюджет Минобороны Украины? Это лишь несколько зашифрованных строчек. Бюджет обороны США - 500 страниц детального описания. Мы боимся, что враг будет знать, что мы купили и за сколько? Он и так знает детали этого бюджета. А вот для украинцев он закрыт", - отметил Садовый.

"И еще одна битва – внешнеполитическая. Чтобы говорить на уровне с другими, мы должны минимизировать коррупцию, показать рост экономики. Тогда мы будем равными партнерами и будем иметь что предложить потенциальным союзникам. Нам важно выстраивать двусторонние отношения со странами Центральной Европы, США, Великобританией, которые понимают, что такое Россия. Украинская дипломатия должна работать на максимальных оборотах для того, чтобы искать и приумножать союзников во всех важных для нас странах. Лишь выиграв все эти битвы мы сможем победить в войне, защитить Независимость и освободить все оккупированные территории", – резюмировал Садовый.

Источник: https://censor.net.ua/n3093327
 
   
 Топ комментарии
 
Уважаемый Садовой, Вы рассуждаете, как шахматист. Но Вам тяжело будет выиграть партию у гопника с кастетом и ножом.
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В принципі все вірно.
Розглядаю Садового як одну з кандидатур, за яку я планую віддати свій голос на виборах.
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Читайте новую книгу Садового, о том как он боролся с мусором - "Моя борьба"
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Совет форумчанПравила форума
 
Я вас считал умным человеком. Вы же знаете, что проблема вывоза мусора со Львова создана искусственно администрацией президента с целью влияния на неугодную фракцию в Верховной Раде. Звонки Главам облгосадминистраций и мэрам городов об отказе на прием мусора из Львова сыпались именно из администрации Порошенко, о чём намекали некоторые мэры, у которых ещё осталась капля совести. Запрет через Минэкологии на использование действующей свалки тоже дело рук Порошенко.
В подобных проблемах можно упрекнуть любого мэра любого города, стоит ему только вякнуть против панамской шоблы.
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"Кто хочет (и умеет) работать - работает... Кто не хочет (или не умеет) - ищет оправдания своей бездеятельности...". Я не говорил о "проблеме вывоза мусора" - у каждого города есть подобные проблемы, и почему проблемы утилизации львовского мусора должны решаться за счёт иных населённых пунктов и их территории? Вопрос строительства завода по переработке мусора - компетенция местных властей, а не общегосударственная... А они ни проекта его не заказали, а даже не отправили в Западную Европу своих специалистов по изучению опыта строительства подобных заводов и непосредственно, переработки... Швеция перерабатывает, практически, весь свой мусор, и даже, для полноты загрузки мощностей заводов, импортирует мусор из соседних стран, за что получает неплохие деньги. А у Садового ЧЕТЫРЕ ГОДА - одна "трепотня" и вопли...
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У Садового европейське місто у Порошенка щось середнє між угандою та габоном.
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Воно "європейським" було ще при австрійцях, при поляках, і жителі Львова його таким зберегли при "совку... І зараз продовжують зберігать... А Садовий перетворює його у "кормушку" та "засіб піару"... (Якби я у Львові, вперше, ще у 1987-му, не побував, то не стверджував-би подібного...).
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Теоретик. Возьми автомат, собери львовских чиновников с сыновьями и вперёд. В Президенты он собрался.....
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Кстати с перечисленными рыговскими ублюдками у парашенко договорнячок...они ему все ВЫГОДНЫ!
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Ты сначала их вину докажи. Почему патриоты не приняли закон что за посещение Лаптестана тюрьма? Тогда их можно посадить а так ездили кремль смотрели или мавзолей Ленина!
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За поездки? Да тут куча дел лежит мёртвым грузом...ещё раз для тех кто в танке ДОГОВОРНЯК с Банковой.
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Каой нахрен договорняк? Что мешает Пороху признать росийским крым?
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Где лежит? Доказательства где? А если нет, то закройся тролль мокшанский.
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Уважаемый Садовой, Вы рассуждаете, как шахматист. Но Вам тяжело будет выиграть партию у гопника с кастетом и ножом.
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Даже если он и не выиграет на политическом поле Украины, то его деятельность все равно будет положительно менять страну.
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И построить мусороперерабатывающий завод ))) без этого никак )))
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О Садовый америку открыл. Я такие тезисы тоже могу написать. Зин а где на это всё денег взять?
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Читайте новую книгу Садового, о том как он боролся с мусором - "Моя борьба"
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В принципі все вірно.
Розглядаю Садового як одну з кандидатур, за яку я планую віддати свій голос на виборах.
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ну так трындеть не значит что это можно сделать. У вас явно проигрышный персонаж. Есть время подумать. Успехов.
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Я буваю у Львові і можу відрізнити балакунів від тих хто щось робить.
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Это каким боком к военным действиям на Донбассе???
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Вам потрібний войовничий полководець ?
А хто це, якось не побачила серед кандидатур.
Часом не персона на лабутенах ?
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Ты, борцун, почему под американским флагом?
Ну ка, просвети, кто, по твоему, главный претендент?
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Садовый не плохой вариант для Неньки.
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Плохой этот типа Ющя всё знает но сделать ничего не может. Да и команда у него отсутствует. Как мер какого-то Мухосранска да но даже со Львовом облажался!
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Это как помогли? Он за 10 лет что при власти во Львове не мог решить вопрос с мусором? Сколько ему ещё лет нада?
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Для мусорщиков отвечаю... мэр города ничего не может сделать в плане постройки мусоросжигательного завода или выделить место под свалку без чиновников из КАБМИНА... То есть во Львове основню свалку через суд закрыли, а новую Кабмин запретил создавать (не давал разрешения)... Это была спецпровокация против мера!
Кстати в Днепре с мусором тоже возникали проблемы но таи Филатов - любимчик власти...
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Красиво обозвал порохоботов, каркающих одну и ту же мантру про мусор!😁
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сейчас команда не нужна, а нужна политическая воля, принял решение а контроль поручил народу и фсе исполнится в момент.
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Перед выборами все говорят правильные речи.Во Львове уже нет коррупции?
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Вот приличный, интеллигентный человек. Если бы еще говорил по русски.
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все верно. и последнее голосование в Раде показало, что фракция Садового с рыгомразью дружить не намерена. в отличии от бэпэпэ и голодного фронта.
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"1. ...показать рост экономики...
...
2. Украинская дипломатия должна работать на максимальных оборотах для того, чтобы искать и приумножать союзников во всех важных для нас странах.
Источник:https://censor.net.ua/n3093327"

Столько слов, а о главном - минимум...
1. Как он лично обеспечит рост, за счёт чего?
2. Неужели трудно заметить успехи в этом украинской дипломатии? Неужели так легко было изменить отношение к паРаша?
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Не буде тут без чисток не економіки, не політики національної. Україна забита доверху, до самих високих кабінетів ссученими, щурами.
Всяких "мастей".
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"Чтобы победить мусор, нужно выиграть 10 великих битв, но в первую очередь, нужно выиграть битву со своей ленью"

Андрій Садовий, цитаты великих людей.
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Садовой мне не нравится. Как человек и политик. Но сказал все верно.
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Ни добавить, ни убавить.

Сказано верно, было бы реализовано.
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Сказать можно все и, в общем-то, ничего нового он не сказал, это у всех на устах. Это далеко не программа. Программа это то, как это он собирается воплотить в жизнь, с полным планом и со сроками выполнения. А он этого так и не огласил.
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Пусть с Терещенко и Гнапом объединяется. По отдельности не победят.
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Банковая избрала технологию гражданской войны - эксперт Октябрь 24, 2018Без рубрикиКомментарии: 1
Чтобы победить Россию необходимо выиграть четыре битвы, - Садовой - Цензор.НЕТ 9062Эффективным способом ухода от катастрофического сценария является победа оппозиционного кандидата в первом туре, что выглядит фантастическим, или невыход ПАПа во второй тур, что значительно вероятнее.
Предвыборная технология, избранная Петром Порошенко: «Я - единственный патриот Украины, а все мои оппоненты - агенты Кремля разной степени скрытости», является не только предельно лживой. Хотя бы потому, что реализовывает ее ПАП в партнерстве с Виктором Медведчуком, кумом В.Путина.
Такое мнение огласил сегодня в ФБ политический аналитик Александр Кочетков.
Значительно опаснее, что она является еще и цинично-прагматичной.
Судите сами: если все, кроме ПАПа, вражеские агенты, то разве имеет право «президент-патриот» отдавать власть врагу Украины, даже если тот и ухитрился как-то обойти ПАПа на несколько процентов во втором туре?
А ведь по ряду сценариев ожидается именно такое - незначительное преимущество победившего оппозиционера. И уж навешивать проклемлевский ярлык власть будет даже на абсолютно прозападного Святослава Вакарчука - вспомнят статьи близкого ему Виктора Пинчука, подбросят еще каких-то сплетен…
Тогда проигравший Порошенко, под патриотическое словоблудие «порохоботов», начнет всячески препятствовать тому, чтобы победивший претендент, объявленный властью «кремлевским агентом», смог реально приступить к исполнению президентских обязанностей. Потому что для ПАПа это крах всех планов плюс ответственность за содеянное.
И такое развитие событий на фоне той общественной розни, которую сейчас активно сеет ПАП и его адепты, рискует привести к серьезному гражданскому противостоянию в Украине, вплоть до перерастания в вооруженные столкновения. Которые, при содействии недоимперии, закончатся для Украины понятно чем, не хочу каркать.
В тему - Порошенко является реальной «рукой Кремля» в Украине
Эффективным способом ухода от катастрофического сценария является победа оппозиционного кандидата в первом туре, что выглядит фантастическим, или невыход ПАПа во второй тур, что значительно вероятнее.
Именно на невыход действующего президента во второй тур должны совместно и согласованно работать все кандидаты в президенты, позиционирующие себя как оппоненты власти. Об этом следует предметно договориться уже сейчас, и это единственная безусловная база для договоренностей. Все остальное - приложится.
И в любом случае, обществу необходимо серьезно готовиться к защите своего выбора.
Причем, защита подразумевается уже не только пассивная, вроде молчаливых наблюдателей на участках, а активное и жесткое недопущение любых властных попыток как-то пересмотреть результаты волеизъявления украинцев или не исполнять вытекающие из этого процедуры по смене власти.
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Ну очень похоже на самого сергея власенко и на высеры "батькивщины" и смой юлии тимошенко
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Вы вижу любительница шоколадных высеров и шоколадгног лайна удачной жизни в шоколадной зоне
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Четыре битвы:
1.Коррупция в Судах
2.Коррупция в МВД
3.Коррупция в Прокуратуре
4.Коррупция в СБУ
П.С. А дальше всё пойдет, как по маслу.... Чтобы победить Россию необходимо выиграть четыре битвы, - Садовой - Цензор.НЕТ 372
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Так с чем бороться, непонятно, с коррупцией или перечисленными фейковыми институтами?
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битва всего одна - безналоговый ввоз оборудования для переработки, с освобождением от НнП на 3-7 лет
и все пошло бы как по маслу
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То есть Украине нужны минимальные налоги, минимальная бьюрократия, минимальное вмешательство чиновников в экономику и самое главное это переключения государства на его основные функции...

А основными функциями государства являются: оборона, правосудие, правопорядок и дипломатия!!!
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Вы забыли еще одну важную функцию государства - инфраструктурную. Ну и еще, конечно, социальную.
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ага.. мы помним, как это мудень свой львовский мусор по всей стране развозил и сбрасывал пока люди не видят
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"Мэр Львова Садовой назвал Саакашвили агентом кремля". А ведь не так давно Садовой дал прибежище грузину и кричал, что Порошенко незаконно лишил его гражданства и тому подобное.
Может Порошенко подкупил Садового? Или Порошенко был всегда прав, как и во многом другом?
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Рановато тогда Садовый вышиванку надел, поторопился.
Ошибся, с кем не бывает. Чтобы победить Россию необходимо выиграть четыре битвы, - Садовой - Цензор.НЕТ 6051

Чтобы победить Россию необходимо выиграть четыре битвы, - Садовой - Цензор.НЕТ 3597
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Это ей приснилось. Бухнула видать лишку..... Чтобы победить Россию необходимо выиграть четыре битвы, - Садовой - Цензор.НЕТ 5482
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я вважаю садового сикуном. Коли в 2014 були вибори президента, він міг тоді висунутись і виграти і я б за него тоді проголосував, але він сиканув, коли рашка почала діяти. Він сиканув рашки, сиканув відповідальності. І шо буде якшо рашка знов піде в атаку? Він знов сикане? Ні я пас.
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Ой, рома, вы такой смешливый ))))))
Садовой всегда ходит в памперсе. С таким лицом битвы не выигрывают. С такими людьми хорошо только в плен сдаваться. Они поплачут - и Вам с ним дадут лучшую пайку

Вспомните, как его ПОПа щемил через мусор. Так вот Гриценко указывал на то, что виновником есть ПоТрох а Садовой так немножечко бзднул "со слезами на глазах" и сдулся..
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Сцыкливый и совковый он какой-то этот Садовой.
Мне кажется, что у него всегда матня мокрая...
К тому же его "мастерство" отражено в состоянии великолепного Львова: засраный город...
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ну придумывать битвы это понятно. а вот каким образом их выигрывать как то не особо понятно. Например ту же самую экономическую
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Чтобы победить Россию необходимо выиграть четыре битвы, - Садовый - Цензор.НЕТ 1836 Щоб перемогти Росію необхідно виграти чотири битви, - Садовий.Битва №1. Розвозити сміття зі Львова по всій території України.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧтобы победить Россию, необходимо выиграть четыре битвы, - Садовый
 
 
 
 
 
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