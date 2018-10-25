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 Политика Украины
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 Чтобы победить Россию необходимо выиграть четыре битвы, - Садовой

Во время открытия Lviv Security Forum Андрей Садовый объявил тезисы своей доктрины победы в войне за Независимость. В Форуме принимают участие многочисленные эксперты из Украины и стран Запада, а также министр иностранных дел Павел Климкин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Самопомич".

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По убеждению Андрея Садового, чтобы выиграть в войне с Россией, Украине нужно выиграть четыре битвы. "Первая битва – политическая. Россия имеет два ключевых рычага влияния на внутреннюю политику в Украине. Это прямые агенты влияния и коррупция. Мы все хорошо знаем людей, которые работают на Путина – Медведчук, Добкин, Новинский, Вилкул, Рабинович. Они ездят в Россию, получают инструкции, они являются владельцами медиа в Украине. А что мы делаем, чтобы прекратить их деятельность? Коррупция – еще один рычаг. Для Путина важно, чтобы украинская политическая элита была коррумпирована. И тогда она выгодна для Кремля, даже когда она имеет антироссийскую риторику. Ведь ей не будут доверять в мире, ей не будут доверять украинцы и ей не будет доверять армия".

"Вторая битва – экономическая. России важно привязать нашу экономику к себе. После 2014 мы увидели уменьшение товарооборота с Россией, но уже последние два года импорт из России сильно вырос. Мы имеем собственный уголь на Западной Украине, но завозим его из России. И так во многих отраслях. Важна энергетическая независимость. Мы почти проиграли битву за "Северный поток – 2", и вопрос энергетической безопасности становится ключевым. Наращивание собственной добычи газа, масштабное внедрение энергосберегающих технологий – это приоритет. Мы также должны говорить о возможности инвестиций наших западных союзников в оборонный комплекс. Война должна дать толчок серьезным инновациям в этой отрасли", - заявил мэр Львова.

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"Третья битва – военная. Мы гордимся нашим воином, защитником, который показал мужество всему миру. Но является ли он защищенным и вооруженным, максимально поддержанным, когда возвращается домой? Здесь основой основ является доверие и моральный дух солдата. Когда враг значительно сильнее в количестве оружия, моральное состояние имеет особенно важное значение. Как выглядит бюджет Минобороны Украины? Это лишь несколько зашифрованных строчек. Бюджет обороны США - 500 страниц детального описания. Мы боимся, что враг будет знать, что мы купили и за сколько? Он и так знает детали этого бюджета. А вот для украинцев он закрыт", - отметил Садовый.

"И еще одна битва – внешнеполитическая. Чтобы говорить на уровне с другими, мы должны минимизировать коррупцию, показать рост экономики. Тогда мы будем равными партнерами и будем иметь что предложить потенциальным союзникам. Нам важно выстраивать двусторонние отношения со странами Центральной Европы, США, Великобританией, которые понимают, что такое Россия. Украинская дипломатия должна работать на максимальных оборотах для того, чтобы искать и приумножать союзников во всех важных для нас странах. Лишь выиграв все эти битвы мы сможем победить в войне, защитить Независимость и освободить все оккупированные территории", – резюмировал Садовый.

Источник: https://censor.net.ua/n3093327
 
   
 Топ комментарии
 
Уважаемый Садовой, Вы рассуждаете, как шахматист. Но Вам тяжело будет выиграть партию у гопника с кастетом и ножом.
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Ти б, "мурло", розповів про "чотири битви" із львівським сміттям...
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В принципі все вірно.
Розглядаю Садового як одну з кандидатур, за яку я планую віддати свій голос на виборах.
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Ти б, "мурло", розповів про "чотири битви" із львівським сміттям...
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Теоретик. Возьми автомат, собери львовских чиновников с сыновьями и вперёд. В Президенты он собрался.....
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Кстати с перечисленными рыговскими ублюдками у парашенко договорнячок...они ему все ВЫГОДНЫ!
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Ты сначала их вину докажи. Почему патриоты не приняли закон что за посещение Лаптестана тюрьма? Тогда их можно посадить а так ездили кремль смотрели или мавзолей Ленина!
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За поездки? Да тут куча дел лежит мёртвым грузом...ещё раз для тех кто в танке ДОГОВОРНЯК с Банковой.
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Каой нахрен договорняк? Что мешает Пороху признать росийским крым?
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Уважаемый Садовой, Вы рассуждаете, как шахматист. Но Вам тяжело будет выиграть партию у гопника с кастетом и ножом.
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И построить мусороперерабатывающий завод ))) без этого никак )))
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О Садовый америку открыл. Я такие тезисы тоже могу написать. Зин а где на это всё денег взять?
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Читайте новую книгу Садового, о том как он боролся с мусором - "Моя борьба"
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В принципі все вірно.
Розглядаю Садового як одну з кандидатур, за яку я планую віддати свій голос на виборах.
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ну так трындеть не значит что это можно сделать. У вас явно проигрышный персонаж. Есть время подумать. Успехов.
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Я буваю у Львові і можу відрізнити балакунів від тих хто щось робить.
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Это каким боком к военным действиям на Донбассе???
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Вам потрібний войовничий полководець ?
А хто це, якось не побачила серед кандидатур.
Часом не персона на лабутенах ?
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Садовый не плохой вариант для Неньки.
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Плохой этот типа Ющя всё знает но сделать ничего не может. Да и команда у него отсутствует. Как мер какого-то Мухосранска да но даже со Львовом облажался!
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Это как помогли? Он за 10 лет что при власти во Львове не мог решить вопрос с мусором? Сколько ему ещё лет нада?
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сейчас команда не нужна, а нужна политическая воля, принял решение а контроль поручил народу и фсе исполнится в момент.
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Перед выборами все говорят правильные речи.Во Львове уже нет коррупции?
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Вот приличный, интеллигентный человек. Если бы еще говорил по русски.
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все верно. и последнее голосование в Раде показало, что фракция Садового с рыгомразью дружить не намерена. в отличии от бэпэпэ и голодного фронта.
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"1. ...показать рост экономики...
...
2. Украинская дипломатия должна работать на максимальных оборотах для того, чтобы искать и приумножать союзников во всех важных для нас странах.
Источник:https://censor.net.ua/n3093327"

Столько слов, а о главном - минимум...
1. Как он лично обеспечит рост, за счёт чего?
2. Неужели трудно заметить успехи в этом украинской дипломатии? Неужели так легко было изменить отношение к паРаша?
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Не буде тут без чисток не економіки, не політики національної. Україна забита доверху, до самих високих кабінетів ссученими, щурами.
Всяких "мастей".
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"Чтобы победить мусор, нужно выиграть 10 великих битв, но в первую очередь, нужно выиграть битву со своей ленью"

Андрій Садовий, цитаты великих людей.
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Садовой мне не нравится. Как человек и политик. Но сказал все верно.
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Пэдяфилы заголосили гнусными сифилитичными голосами.
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Ни добавить, ни убавить.

Сказано верно, было бы реализовано.
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Пусть с Терещенко и Гнапом объединяется. По отдельности не победят.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧтобы победить Россию необходимо выиграть четыре битвы, - Садовой
 
 
 
 
 
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