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 Политика Украины
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Все про:Крым (20730) призыв (463) военкомат (158) мобилизация (554) Бабин (26)

 Крымчанам призывного возраста лучше встать на воинский учет на материковой Украине, - постпред президента Бабин

Крымчанам призывного возраста следует становиться на воинский учет на подконтрольной Киеву территории, чтобы избежать угрозы призыва в российскую армию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Крым.Реалии" рассказал постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин.

"Гражданам Украины из Крыма призывного возраста я бы советовал становиться на воинский учет на подконтрольной территории. Если лицо является внутренне перемещенным (ВПЛ), то на учет следует становиться по месту оформления справки ВПЛ, а если статуса ВПЛ нет, то можно обращаться в любой военкомат на подконтрольной территории", – сказал Бабин.

По его словам, россиянам будет труднее призвать в собственные вооруженные силы лицо, которое состоит на учете на подконтрольной территории Украины по юридическим причинам и из-за политической безопасности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093324
 
 
 Топ комментарии
 
Жаль не могу вставлять фото которые очень точно показывают как эти *Гражданам Украины из Крыма призывного возраста* с удовольствием и наслаждением изучают оружие и умение убивать украинцев напялив камуфляжное тряпье под бдительным оком кизяков в учебных заведениях..
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и не хило...прессовать!
и потом...не у всех юношей остались паспорта Украины
(и местная вата не поймет...примут за шпионов или перебежчиков...)
да и юридические нормы ...не спасут от преследования
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Крысчане недоумевают: они просили "камней с неба", а им предлагают "попасть сразу в рай".
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Якщо кримчани стануть на український військовий облік, то в Криму їх почнуть пресувати.
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и не хило...прессовать!
и потом...не у всех юношей остались паспорта Украины
(и местная вата не поймет...примут за шпионов или перебежчиков...)
да и юридические нормы ...не спасут от преследования
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Начнем с того что у тех, кто сейчас достиг призывного возраста, нет украинских паспортов, разве что родители с мозгами оказались и подсуетились сделать ребенку украинский паспорт.
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та да...Вы правы.....я тоже перечитал и опомнился ...
им по 18... а крымской весне - 4.... какие там украинские паспорта (единицы)
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Наверное это возможность для тех кто делал украинскую биометрику, а для этого делал украинский паспорт.
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Це особистий вибір кожного.Хтось вивішує український прапор,потрапляє до в'язниці,але не скорюється.Хтось іде служити до кацапського війська,хтось їде вбивати в Сирію,хтось виряджає немовлят в колорадки і військову форму,хтось воює в ЗСУ .
У кожного є вибір між умовним комфортом і совістю.І ніякі заяви нічого не поміняють.Кожен вибирає для себе...
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Жаль не могу вставлять фото которые очень точно показывают как эти *Гражданам Украины из Крыма призывного возраста* с удовольствием и наслаждением изучают оружие и умение убивать украинцев напялив камуфляжное тряпье под бдительным оком кизяков в учебных заведениях..
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І як це їм допоможе ?
Бажаючих не буде.
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Что оно несет! Гончаренко курит в сторонке. Там за уклонение тюрьма. Я в шоке от нынешних властей.
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что там в шоке? каждую неделю что то подобное встречается
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Тогда им на Роисе вместо призыва будет грозить уголовная ответственность. Нафига такие советы?
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Это ж надо такое сморозить может ещё справку выданую в Украине в Крыму будут читать, хотя бы ради прикола? ЖЭСТЬ, ну вот как можно такое городить, где предел тупости?
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Крысчане недоумевают: они просили "камней с неба", а им предлагают "попасть сразу в рай".
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Таким лицам нужно только переезжать в Украину а иначе это все бред, плевать в крымских военкоматах хотели на справку ВПЛ, тем более вся молодежь там с российскими паспортами.
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Как можно встать в Украине на воинский учет по российскому паспорту??? Что он несёт?
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Ну у нас до 2014 года даже министр обороны был с российским паспортом.
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наверно предполагается, не сдавших паспорт)
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А сколько им лет сейчас? за 20? Бо 18-летки не могут иметь украинский паспорт в большинстве.
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ну да, наверно имелись ввиду те которым от 20 до 27-ми
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У багатьох там є українські паспорти,навіть свідоцтва про народження після 2014 року багато хто своїм дітям роблять українські.На севфорумі навіть цілий розділ є,як отримати наш паспорт і свідоцтво про народження
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Во дает, проще в ФСБ прийти и сдаться.
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это б, как в СССР, когда списки из школ и ПТУ подали в военкомат и вас всей школой ведут на медкомиссию, а ты едешь в Израиль становишься на воинский учет))))
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Представляю глаза условного херсонского военкома, когда ему паспорт с курицей бухнут на стол.
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он наверно и от украинского с симферопольской пропиской офигеет)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрымчанам призывного возраста лучше встать на воинский учет на материковой Украине, - постпред президента Бабин
 
 
 
 
 
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