 Крымчанам призывного возраста лучше встать на воинский учет на материковой Украине, - постпред президента Бабин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Крым.Реалии" рассказал постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин.

"Гражданам Украины из Крыма призывного возраста я бы советовал становиться на воинский учет на подконтрольной территории. Если лицо является внутренне перемещенным (ВПЛ), то на учет следует становиться по месту оформления справки ВПЛ, а если статуса ВПЛ нет, то можно обращаться в любой военкомат на подконтрольной территории", – сказал Бабин.

По его словам, россиянам будет труднее призвать в собственные вооруженные силы лицо, которое состоит на учете на подконтрольной территории Украины по юридическим причинам и из-за политической безопасности.

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