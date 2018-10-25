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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:Европарламент (1320) премия (295) Сенцов (900)

 Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова

Лауреатом премии Сахарова "За свободу мысли" 2018 стал украинский режиссер Олег Сенцов, заключенный в России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

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Решение объявили 25 октября в Европейском парламенте в Страсбурге.

Ранее Сенцов попал в список финалистов на получение премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

На соискание премии Сенцова выдвинула группа Европейской народной партии в Европейском парламенте.

Церемония награждения состоится 12 декабря в Страсбурге.

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С 1988 года Европарламент присуждает премию Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.

В прошлом году лауреатами премии Сахарова стали демократическая оппозиция и политзаключенные Венесуэлы.

Источник: https://censor.net.ua/n3093322
 
   
 Топ комментарии
 
Бажаю Олегові знову стати вільним.
Чекаємо в Україні живого та здорового.
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Авжеж, от тільки комісія по присудженню премії нездатна цього зробити.
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Бажаю Олегові знову стати вільним.
Чекаємо в Україні живого та здорового.
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всі москалі наче під копірку тиражують мем - "а ви дивились його режисерські роботи ?"
ви людину мордуєте, до чого тут все інше ?
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2008: «Добре ловиться рибка-бананка»/ «Хорошо ловится рыбка-бананка», короткометражний, навчальний2009: «Ріг бика»/ «Рог быка», короткометражний, навчальний2011: «Гамер», повнометражний, дебютTBD: «Носоріг»[305
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Тому його треба тримати у вашій в'язниці?
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Вийде з тюрми шедевр про росію зніме.
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С удовольствием посмотрю. Если снимет! Но что-то мне кажется что не будет никакого шедевра.
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Євгеній..
Ви просто майстр робити нові акаунти
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Відпустіть людину і розмови припиняться.
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Так вийдіть на його підтримку у своїй росії.
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А Вы думаете его за что арестовали? За какие конкретные действия?
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До чого робота Сенцова до його свободи та злодійського арешту росією?
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До чого це? Його арештували після окупації Криму вашим путіним.
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Деякі країни хочуть повернути росію у ПАРЄ. Як у європейців поєднується порушення прав людини на росії з бажанням зняти санкції?
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Правильно и справедливо! Олегу - мужества и вернуться поскорее в Украину, восстановить здоровье. Олег борется там, у врагов, и против всей этой мрази, что гадит на украинских сайтах. Сгиньте там вместе со своим вонючим рюськимиром!
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Нашим спецам можно давно поднять свой рейтинг на мировом уровне , надо просто выкрасть любого генерала Раши которые сей час находятся в ДыРке , и такого туза Хуйло сразу и без лишнего шума обменяет на Сенцова . А то пока их деятельность по добровольному вывозу экс министров , которые секреты полишинеля рассказывают , мягко говоря далека от уровня серьезных спецслужб.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСенцов стал лауреатом премии имени Сахарова
 
 
 
 
 
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