 Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Решение объявили 25 октября в Европейском парламенте в Страсбурге.
Ранее Сенцов попал в список финалистов на получение премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.
На соискание премии Сенцова выдвинула группа Европейской народной партии в Европейском парламенте.
Церемония награждения состоится 12 декабря в Страсбурге.
С 1988 года Европарламент присуждает премию Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.
В прошлом году лауреатами премии Сахарова стали демократическая оппозиция и политзаключенные Венесуэлы.
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