 Сенцов стал лауреатом премии имени Сахарова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

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Решение объявили 25 октября в Европейском парламенте в Страсбурге.

Ранее Сенцов попал в список финалистов на получение премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.

На соискание премии Сенцова выдвинула группа Европейской народной партии в Европейском парламенте.

Церемония награждения состоится 12 декабря в Страсбурге.

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С 1988 года Европарламент присуждает премию Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.

В прошлом году лауреатами премии Сахарова стали демократическая оппозиция и политзаключенные Венесуэлы.