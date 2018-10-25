 "Это надуманная история", - нардеп Березкин о хищении $20 млн "Ощадбанка"

Депутат Верховной Рады от группы "Воля народа" Станислав Березкин назвал "надуманной историей" подозрения Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины в хищении им $20 млн "Ощадбанка". Об этом он заявил в комментарии 25 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Я думаю, что это надуманная история, мы докажем это", – заявил Березкин.
Он также подчеркнул, что не является участником соответствующего уголовного процесса и не имеет отношения к выдвинутым Национальным антикоррупционным бюро Украины претензиям.
Напомним, вчера в САП заявили, что народный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек. Позже стало известно, что по делу о хищении $20 млн в "Ощадбанке" задержали сына действующего нардепа. А Холодницкий направил Генпрокурору представление на нардепа Березкина.
$20 млн, да за 50%, любой укр.суд подтвердит, что история абсолютно надумана.
- Нет!
- Ну, на нет и суда нет...
Деньги из точки А перемещаются в точку В, товар по команде точки В перемещается из точки С в точку А.
То есть, проще говоря, деньги в Украину даже не заходят, заходит "косточка" еще и по которой НДС возвращается.
Итого, Гройсман кричит о победе капитализма, либеральной экономике, и увеличению обьемов экспорта.
А по сути это просто ресурсное растаскивание Украины
Може дійсно надумана, бо сперли більше 50 млн.баксів.
Может студенты вышли с требованием подписания ассоциации и в Евросоюз с Януковичем, пока тот не стал убийцей, или по Киселёвски надо итог переставить в начало?
За 20 млн. может быть только надуманная версия! Не иначе
Насчет закончится.... Ничем. Она же надуманная!
спизприватизировал. За лоха меня держите ???", - нардеп Березкин
Чукча нє чітатель, чукчі завдання тюльку кругом пхати.