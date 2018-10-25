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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2513) Ощадбанк (169) Березкин Станислав (2)

 "Это надуманная история", - нардеп Березкин о хищении $20 млн "Ощадбанка"

Нардеп от группы "Воля народа" Станислав Березкин заявил о намерении доказать ложность обвинений по поводу завладения $20 млн "Ощадбанка".

Депутат Верховной Рады от группы "Воля народа" Станислав Березкин назвал "надуманной историей" подозрения Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины в хищении им $20 млн "Ощадбанка". Об этом он заявил в комментарии 25 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Я думаю, что это надуманная история, мы докажем это", – заявил Березкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Народный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек, - САП

Он также подчеркнул, что не является участником соответствующего уголовного процесса и не имеет отношения к выдвинутым Национальным антикоррупционным бюро Украины претензиям. 

Напомним, вчера в САП заявили, что народный депутат организовал хищение $20 млн у "Ощадбанка", задержаны 10 человек. Позже стало известно, что по делу о хищении $20 млн в "Ощадбанке" задержали сына действующего нардепа. А Холодницкий направил Генпрокурору представление на нардепа Березкина

Источник: https://censor.net.ua/n3093321
 
 
 Топ комментарии
 
"Это надуманная история", - нардеп Березкин о хищении $20 млн "Ощадбанка".

Може дійсно надумана, бо сперли більше 50 млн.баксів.
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Та вы на рожу его посмотрите! А ещё и очки одел!
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Это Вы о какой стране написали ?
$20 млн, да за 50%, любой укр.суд подтвердит, что история абсолютно надумана.
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Время и следствие покажет насколько надумана история
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Это Вы о какой стране написали ?
$20 млн, да за 50%, любой укр.суд подтвердит, что история абсолютно надумана.
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- Подсудимый, вы признаете свою вину?
- Нет!
- Ну, на нет и суда нет... "Это надуманная история", - нардеп Березкин о хищении $20 млн "Ощадбанка" - Цензор.НЕТ 2558
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- Ему не терпится, - продолжал Остап, - ему хочется поскорее побежать домой и запустить свои лапы в пакеты с червонцами. Конечно, это он - собиратель каратов и долларов. Разве вы не видите, что эта толстая харя является не чем иным, как демократической комбинацией из лиц Шейлока, Скупого рыцаря и Гарпагона. (с)
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Украина ежегодно теряет до 750 млн евро налогов через сомнительные схемы по предотвращению их уплаты. Соответствующие данные исследования фракции Левых и скандинавских Зеленых в Европарламенте обнародовало издание Spiegel Online, сообщает «Немецкая волна».«Результаты исследования свидетельствуют, что в прошедшие три года (от 2015 до 2017) экспорт железной руды из Украины был как минимум на 20% недооценен», - говорится в исследовании. Стоит отметить, что основными экспортерами этого сырья являются холдинги «Метинвест» Рината Ахметова и Ferrexpo Константина Жеваго.Отмечается, что не только железная руда, но и сталь, и продукты сельского хозяйства попадают под схемы.
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Есть покупатель А, есть представительство предприятия В за рубежом, есть предприятие С в Украине.
Деньги из точки А перемещаются в точку В, товар по команде точки В перемещается из точки С в точку А.
То есть, проще говоря, деньги в Украину даже не заходят, заходит "косточка" еще и по которой НДС возвращается.
Итого, Гройсман кричит о победе капитализма, либеральной экономике, и увеличению обьемов экспорта.
А по сути это просто ресурсное растаскивание Украины
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Та вы на рожу его посмотрите! А ещё и очки одел!
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Регулярное употребление марихуаны негативно влияет на клетки сетчатки глаза. К такому результату пришли ученые из французского ВУЗа Pole Hospitalo-Universitaire de Psychiatrie du Grand Nancy под руководством доктора Винсента Лапрево и опубликовали своего результаты в журнале JAMA Ophthalmology.
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Это надуманная история", - нардеп Березкин о хищении $20 млн "Ощадбанка". А клетчатое одеяйло будет настоящим.
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"Это надуманная история", - нардеп Березкин о хищении $20 млн "Ощадбанка".

Може дійсно надумана, бо сперли більше 50 млн.баксів.
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Он то уже расслабился...деньги все пристроили, недвижимости прикупили и в Украине и за бугром. А тут вот вот такая вот прилетела пи_ля....а он то уже думал что это ИСТОРИЯ забытая.
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Этот Берьозкин сидя в удобном кресле в теплом зале может балаболить все что угодно!! А ВАМ НУЖНА ПРАВДА ОТ БЕРЕЗКИНА? В укромном месте Стасику надеваеться вонючий мешок на голову возможно с остатками экскрементов кур или свиней и вывозиться в багажнике глубоко в лес или в иное безлюдное место. Там к напуганному и обильно потеющему Стасику можно применить меры ускоренного допроса в полевых условиях и вуаля - Думаю пухленький не продержиться и трех минут и вывалит на вас всю чистейшую правду о своих делишках! Это если только кому нужна от него правда.....
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Если я превращусь в такого лживого Бирезкина обкрадывающего Украину и елозящего в дальнейшем как уж на горячей сковороде- буду считать что остальные имеют право со мной такое делать.
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канешна надуманная...более того на политическое преследование тянет
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Где-то на востоке от Беларуси тоже себя самовозвеличивают и приписывают...

Может студенты вышли с требованием подписания ассоциации и в Евросоюз с Януковичем, пока тот не стал убийцей, или по Киселёвски надо итог переставить в начало?
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Верю. Это подстава. 20 млн.$ подбросили. Любой на его месте мог стать жертвой аферистов.
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Да да...он уже и деньги приготовил в качестве вескиз доказательств....вот только это не мусора и не прокурокурва, это НАБУ.
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Конечно надуманная, какие то грошики.
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то тебе не 60 лифтовых катушек скомуниздить и на 3,5 года загремать! "Это надуманная история", - нардеп Березкин о хищении $20 млн "Ощадбанка" - Цензор.НЕТ 9929
За 20 млн. может быть только надуманная версия! Не иначе
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Как Вы думаете, чем закончится надуманная версия? "Это надуманная история", - нардеп Березкин о хищении $20 млн "Ощадбанка" - Цензор.НЕТ 3620
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Ой, а Вы заговорили))))
Насчет закончится.... Ничем. Она же надуманная!
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Невиновность нонче дорогая. Чтоб доказать свою честность нужно заплатить % эдак 50 с ворованного.
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За украденные 20 000 000 баксов никто не сядет. В Украине так точно. Это вам не США.
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"Это надуманная история. Вы в своем уму ???? Стал бы я пачкаться за такую сумму. Я только за прошлый месяц 128 млн спиз приватизировал. За лоха меня держите ???", - нардеп Березкин
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Оцю харю, привела до парлементу Юля, скільки ще покидьків повина вона протащити в раду, щоб нарешті зрозуміли, що їй пора на (пенсію).
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Нардеп от группы "Воля народа" Станислав БерезкинИсточник:https://censor.net.ua/n3093321

Чукча нє чітатель, чукчі завдання тюльку кругом пхати.
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Судя по исхудавшему лицу Березкина так оно и есть...
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Скоро в Раде можно будет создавать отдельную фракцию невиноватых лишенцев неприкосновенности. "Це надумана історія", - нардеп Березкін про розкрадання $20 млн "Ощадбанку" - Цензор.НЕТ 523
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Подивишся на ебл...е цього депутата і зразу повіриш у надуманність і вигаданність цієї історії.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это надуманная история", - нардеп Березкин о хищении $20 млн "Ощадбанка"
 
 
 
 
 
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