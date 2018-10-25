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 Тяжелораненый воин ООС доставлен вертолетом в Днепр, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа

В среду, 24 октября, в Днепр с фронта на Донбассе военным вертолетом был доставлен тяжелораненый украинский защитник.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

"24 октября в 20:47 военным вертолетом эвакуирован в Днепр тяжелораненый защитник, дыхание поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких. Всем спасибо, кто спасал защитника в зоне ООС. Благодарю командующего генерала Сергея Наева за четкую работу и взаимодействие всех причастных подразделений. Вертолетчики осуществили вылет в сложных погодных условиях", - написала Губа.

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По ее словам, после транспортировки в аэропорт возле Днепра раненого украинского воина доставили в областную больницу имени Мечникова.

Во время полета за состоянием защитника следили специалисты по днепровскому военному госпиталю.

Тяжелораненый воин ООС доставлен вертолетом в Днепр, - советник главы Днепропетровской ОГА Губа 01

Источник: https://censor.net.ua/n3093319
 
 
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Дійсно стан тяжкий..
Бажаю воїнові одужати, з Божою поміччю..
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одужуй, Герой!
***

С передовой опять уходит "борт".
Опять "осколочное" и опять - "тяжелый"…
И снова Днепр напряженно ждет,
Принять Героя в операционной.

И молятся , чтоб воина душа,
Поспешно не оставила нас с Вами.
И мог любимую обнять и малыша,
И насладится мирными годами…

Вертушку в небо взглядом проводив,
Свой автомат, бойцы сжимают крепче.
Врага, в который раз, обматерив.
Но, собственно, от этого, не легче
Автор: Прапорщик Виктор Залевский, 2016.
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