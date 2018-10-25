 В преддверии "выборов" террористы под руководством ФСБ РФ учатся подавлять массовые беспорядки, в т.ч. с применением российских снайперских групп, - ГУР

КАк информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

Так, по данным украинской разведки, 23-26 октября с.г. под руководством представителей ФСБ РФ на полигонах российских оккупационных войск, под видом учений по противодействию украинским диверсионным группам, проводятся внеплановые тренировки подразделений "МВД "ЛНР/ДНР" по отработке способов подавления массовых беспорядков и протестных акций, в т.ч. с применением снайперских групп, которые прибыли после подготовки с территории России.

Отмечается, что при этом, российские оккупационные администрации скрывают результаты собственного мониторинга общественного мнения. Кроме того, замалчиваются результаты опроса населения временно оккупированных территорий проведенного с 1 по 10 октября с.г., которые свидетельствуют о росте недовольства политикой РФ и усиления негативного отношения к идеологии "русского мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники на Донбассе массово воруют оружие, боеприпасы и топливо из своих частей, - ГУР

"По результатам опроса, более 75% граждан выразило желание проживать в дальнейшем в Украине и менее 10% - на территории "ЛНР/ДНР"", - говорится в сообщении.