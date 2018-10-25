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 В преддверии "выборов" террористы под руководством ФСБ РФ учатся подавлять массовые беспорядки, в т.ч. с применением российских снайперских групп, - ГУР

Российское оккупационное командование не исключает возможности обострения общественно-политической обстановки на временно оккупированной территории в ходе "выборов" 11 ноября с.г.

КАк информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

Так, по данным украинской разведки, 23-26 октября с.г. под руководством представителей ФСБ РФ на полигонах российских оккупационных войск, под видом учений по противодействию украинским диверсионным группам, проводятся внеплановые тренировки подразделений "МВД "ЛНР/ДНР" по отработке способов подавления массовых беспорядков и протестных акций, в т.ч. с применением снайперских групп, которые прибыли после подготовки с территории России.

Отмечается, что при этом, российские оккупационные администрации скрывают результаты собственного мониторинга общественного мнения. Кроме того, замалчиваются результаты опроса населения временно оккупированных территорий проведенного с 1 по 10 октября с.г., которые свидетельствуют о росте недовольства политикой РФ и усиления негативного отношения к идеологии "русского мира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские наемники на Донбассе массово воруют оружие, боеприпасы и топливо из своих частей, - ГУР

"По результатам опроса, более 75% граждан выразило желание проживать в дальнейшем в Украине и менее 10% - на территории "ЛНР/ДНР"", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3093316
 
 
 Топ комментарии
 
более 75% граждан теперь пусть сосут отсосиновики - грибы такие!! Раньше надо было об Украине думать.
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На Майдане снайперские пары из рашки не сильно помогли Януковичу.
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Конечно, это ж все американцы. Они Крым оккупировали, и теперь и на Донбассе от американского оружия мрут как мухи и захороняются под Ростовом (видимо тоже американском.) Напередодні "виборів" терористи під керівництвом ФСБ РФ вчаться придушувати масові заворушення, серед іншого із застосуванням російських снайперських груп, - ГУР - Цензор.НЕТ 2087
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Совет форумчанПравила форума
 
более 75% граждан теперь пусть сосут отсосиновики - грибы такие!! Раньше надо было об Украине думать.
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На Майдане снайперские пары из рашки не сильно помогли Януковичу.
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Майдан в Донбабве?????? Из области фантастики.
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Чому ж? Донецька земля народила багато патріотів таких як Василь Стус, наприклад і на Донбасі активно діяла УПА, просто про це замовчують. Справжня донеччина - це козацькі края, не плутайте донеччан із з навезеним сраліном кацапським бидлом
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Совсем не факт, что из рашки. Но так хочется верить, да?
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Я просто знаю и верю, вы же верите что педофил на троне в Кремле это круто?
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Конечно, это ж все американцы. Они Крым оккупировали, и теперь и на Донбассе от американского оружия мрут как мухи и захороняются под Ростовом (видимо тоже американском.) Напередодні "виборів" терористи під керівництвом ФСБ РФ вчаться придушувати масові заворушення, серед іншого із застосуванням російських снайперських груп, - ГУР - Цензор.НЕТ 2087
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Понимаешь, некоторые киевляне в тот период сталкивались в центре Киева с чрезмерно вежливыми служивыми без опознавательных знаков и с характерным запоребриковым акцентом. Так что это не вопрос веры.
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Коррупция в Украине наносит огромный ущерб национальной безопасности страны - The Washington Times.
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Массовые протесты... До первого щелчка бичом.
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просто тренуються для своїх провокацій, ці рогаті виродки!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ преддверии "выборов" террористы под руководством ФСБ РФ учатся подавлять массовые беспорядки, в т.ч. с применением российских снайперских групп, - ГУР
 
 
 
 
 
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