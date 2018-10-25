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 Политика Украины
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Все про:Беларусь (2742) Климкин (1901)

 МИД Беларуси: Слова Климкина о небезопасности пребывания украинцев в нашей стране - небылица

В Министерстве иностранных дел Беларуси назвали небылицей заявления главы МИД Украины Павла Климкина о небезопасности пребывания украинцев в их стране.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз на брифинге в четверг в Минске.

"Нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу. Давайте спросим у 160 тыс. украинских беженцев, которые прибыли в нашу страну, где им безопасней жить. Или у 1,5 млн украинских граждан, которые посетили Беларусь", - сказал он.

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"Создается впечатление, что наши украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе и в отношении своего самого близкого соседа - Республики Беларусь", - отметил Глаз.

По его словам, "буквально вчера в Вене они нарисовали страшилки о неких танковых армадах, нападающих на Украину с территории Беларуси". "Наш президент неоднократно говорил, что отсюда их могут оккупировать только армады белорусских тракторов и комбайнов", - подчеркнул Глаз.

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Со своей стороны посол Украины в Беларуси Игорь Кизим охарактеризовал слова Климкина как "мягкое дипломатическое выражение" и призвал "не выдергивать" эти слова из общего контекста хороших украинско-белорусских отношений.

"По-моему, он сказал, что потенциально опасно находиться на территории Беларуси. Это мягкое дипломатическое выражение. Но, в то же время, он сказал, что касается политических, экономических, культурных отношений, у нас все прекрасно. Поэтому тут не надо выдергивать из контекста", - прокомментировал Кизим журналистам в четверг слова главы украинского МИД.

По мнению посла, "предположительно, он имел в виду, наверное, случаи с задержаниями Шаройко и Гриба на территории Беларуси и в этой связи потенциальную опасность".

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Как сообщал Цензор.НЕТ, Климкин в интервью польскому изданию Rzeczpospolitа заявил, что истории задержаний украинских граждан в Беларуси и передачи их России свидетельствуют о том, что пребывание украинцев в этой стране может представлять опасность, этот вопрос будет обсуждаться с Минском.

"Это свидетельствует, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности", - сказал Климкин, отвечая на замечание о том, что в Беларуси за шпионаж был арестован украинский журналист, а украинский блогер задержан и передан в Россию, где находится в тюрьме.

В то же время, как отметил глава МИД, в двусторонних отношениях Украины и Беларуси - политических и экономических – "у нас нет больших проблем".

Источник: https://censor.net.ua/n3093313
 
 
 Топ комментарии
 
А що скаже батько Гриба з цього приводу?
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Та ну, а насчет арестованого нашего Украинца?
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Та ну, а насчет арестованого нашего Украинца?
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Верните тогда Павла Гриба. У вас же его прямо в стране похитили фсб.
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Да. Пусть этот Глаз подрегулирует резкость...
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А що скаже батько Гриба з цього приводу?
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Робота МЗС попереджати про небезпеку своїх громадян, а білоруси хай роблять висновки
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белаРаша давно с нами поссорилась, с момента взятия курса под хуйла. так чего с ними миндальничать? тем более, что климкин все верно сказал и в белаРаше украинцам так же опасно, как и в паРаше.
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Глаз...раскрой глаз шире ... спроси у Гриба
(хоть бы в дурку не забрали.... с такими то фамилиями)
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интересно, о каких 160 тыс. украинских беженцев речь? о чем этот эфэсбэшный холуй речь ведет?
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Донбасята, почему то не нравится им то, что к себе позвали.
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так я о том же. врет этот шакал. нет у них украинских беженцев.
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Ни разу на улице не слышал украинскую речь или говор...
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Так к вам не с Тернополя бегут, понаехи с Донбасса, каждое поколение километров на 300 западнее перебегает.
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Я уже рассказывал, что на разгоне акции оппозиции я слышал речь на русском, которая отличалась от говора беларусов, а именно - очень жесткая на слух....
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Говор отличается от московитов в Днепре или Кропивницком или в донецких селах, но сам Донецк не особо.
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Говір Харкова і Донецька іноді не відрізниш від кацапської говірки.
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Армады трактористов и комбайнеров?)))
Да уж...это типа как шахтеры и прочие буряты в степях Украины?
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ну уж простите за недоверие, но ситуация такая.. кое-кто так же говорил ранее о "невозможности нарушения суверенитета и тд". нам нужно быть осторожными. да и, при всем уважении к Беларуси, может сложиться такая ситуация, где на их территории безопасность украинцев больше не будет зависеть от властей Белоруси
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такая ситуация там давно сложилась. лет 8-10 как минимум прошло с того момента.
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согласен, уже не безопасно. а может и сложиться ситуация и для танкового вторжения
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Какая оперативность!
Где же ты пропадал и молчал, Анатолий Глаз, когда нужно было объяснять похищение Павла Гриба?
Очень избирательное зрение у этого Глаза.
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Действительно. Ведь торговые партнеры могли подать Югику запрос на экстрадицию Гриба как террорюги и тот бы его выдал как Тумгоева. К чему эти похищения?
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Ну это была бы полная баяда, как с Сеней-боевиком, запрос от кацев по которому Интерпол просто выбросил в мусор.

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Откройте Салтыкова-Щедрина, "Недрёманное око"... Это и есть беларусский "Глаз"...
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Ну да, Лукашенко обещал за день предупредить если что...
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Не надо быть на столько оптимистом...
Вечером Лукашенко громит НАТО, потом Ельцин говорит о сотрудничестве с НАТО, а утром Лукашенко говорит - надо взвешенно и постепенно начинать...
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Насмотрелись кисилевщины и теперь в страхе сидят.Дбл ля
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Уважаемый МИД Беларуси. Сделай так, чтобы Гриба вернули к вам. А от вас он уже сам доберется до Украины.
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Угу...Поехал один к вам за сиську подержаться поверив в *небылицы* о безопасности пребывания в Белорусии...Гриб его фамилия
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Пусть сначала объяснят куда делся Гриб, а потом заявляют про небылицы.
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А чей Крым, твари? Думаете, вам когда-нибудь забудут, как вы голосовали в ООН против территориальной целостности Украины вместе с армяшками? Вы не Беларусь, вы - бсср, провинция империи лжи.
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А как он может видеть опасность в беларуси для украинцев если у него глаз в жопе? Что увидел то и сказал вот только почему на территории бульбонии пропадают граждане Украины никто так и не ответил.
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Все это, считано с методички. Беларусь, напоминает мухоловку! Жаль, очень жаль. МИД Беларуси: Слова Климкина о небезопасности пребывания украинцев в нашей стране - небылица - Цензор.НЕТ 3135
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Які можуть бути інтереси українця на території Беларусі? Хіба що перегнати тачку з Литви. Більше ніяких.
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Продукты приграничные жители тягают, на стройке АЭС много наших, в основном с западной Украины, 1,5 млн пересечений на 1000 км границы это немного, с той же Румынией на 600 км границы, больше 20 млн пересечений.
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Ти диви як заспівав.
Нагадати викрадених та заарештованих?
Оті біженці тікали з руSSкого міру в руSSкій мір в погоні за халявою. МИД Беларуси: Слова Климкина о небезопасности пребывания украинцев в нашей стране - небылица - Цензор.НЕТ 1060
Якщо нема впевненості, що повернешся, то є сенс казати "небезпечно їхати" МИД Беларуси: Слова Климкина о небезопасности пребывания украинцев в нашей стране - небылица - Цензор.НЕТ 99
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Попросили б цього "прес-секретаря" з "цифрової дипломатії" відповісти на питання "Чій Крим?" - і не потрібно було б слухати усяку муйню від бозна кого.
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Тут и дурааку ясно что ему так сказать повелевали его хозяева кремлёвские фашисты кровавого маньяка )(уйла.
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Бєларусь де-юре є державою, а де-факто є касабською іхтамнєтією
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Беларусь и Орда давно уже создают союзное государство с одними и теми же порядками, так что ФСБ там чувствует себя, как дома и похищает тех граждан Орды, кто через Беларусь пытается скрыться в Европе, и иностранцев тем более.
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)) да да , смешно , юмористы . Только реальность говорит про обратное . Доказано Павлом Грибом .
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"Нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу. Давайте спросим у 160 тыс. украинских беженцев, которые прибыли в нашу страну, где им безопасней жить....". Это те "беженцы", которые звали "русский мир", а потом, его "распробовав", резко "сдрыснули" в Беларусь, потому что в России жить хреново, а в Украину ехать "стрёмно", потому что "засветились" на всяких митингах пророссийских и "реперендумах"...
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что в МИД Беларуси подкинули очередную порцию бояры
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фсб приказало,значит надо что-то говорить...
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Вот не вашей стране о свободе, независимости говорить! Пусть Бацька вначале у Хуйла спросит, как и в других случаях. Нравится под чужую дудку петь - так пойте, и не изображайте, типа от вас что-то зависит. А о том, как вы относитесь к Украине, действительно, проще всего по голосованиям в ООН увидеть. Вам повылазило, что ваши "старшие братья" убивают нас, украли часть территории? На кредитиках от Хуйла, как на привязи, держитесь, и на кидаемой вам, как кости, цене на газ - нефть? Правильно московия делает, что запрещает ваш родной язык - у рабов должен ходить один, хозяйский! А наших "постраждавших на колчаковских фронтах", т.е. донбасских дебилов, которые до усрачки звали рюський мир, а потом драпали от него, теряя тапки - хоть всех забирайте, чище у нас будет!
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полный бойкот бялоруцким товарам, хароший ответ на происходящее.
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https://news.tut.by/society/613001.html
Интересно как теперь Геннадия Москаля в случае визита представлять - под статью ведь попадешь.
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Хотелось бы услышать, что на это заявление МИДа Беларуси скажет нам Гриб?
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Беларусь на зарубежных площадках всегда голосует на пару с рашкой против Украины.
Чья бы там корова мычала из ихнего МИДа МИД Беларуси: Слова Климкина о небезопасности пребывания украинцев в нашей стране - небылица - Цензор.НЕТ 2090
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД Беларуси: Слова Климкина о небезопасности пребывания украинцев в нашей стране - небылица
 
 
 
 
 
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