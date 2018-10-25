 Допуск к конкурсу в Верховный Суд и ВАКС: Высшая квалифкомиссия рассмотрит кандидатуры 8 судей. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.

Так, 26 октября 2018 в 10:00 Высшая квалификационная комиссия судей Украины (г. Киев, ул. Механизаторов, 9) рассмотрит вопрос об установлении соответствия лиц требованиям к кандидату на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, а также на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и допуск их к квалификационному оцениванию в рамках конкурса, объявленного Комиссией 2 августа 2018 г., согласно следующему перечню:

- Коцюбальськая Ольга Николаевна

- Крамаренко Юрий Николаевич

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВККСУ обнародовала фамилии кандидатов на должности в Высший антикоррупционный суд, допущенных к квалифоцениванию. СПИСОК

26 октября 2018 в 12:00 Высшая квалификационная комиссия судей Украины (г. Киев, ул. Механизаторов, 9) рассмотрит вопрос об установлении соответствия лиц требованиям к кандидату на должность судьи Верховного Суда и допуск их к квалификационному оцениванию в рамках конкурса, объявленного Комиссией 2 августа 2018, согласно с таким перечнем:

- Горбаль Наталья Валерьевна

- Дзера Юрий Николаевич

- Книженко Оксана Александровна

- Коваленко Андрей Васильевич

- Кравченко Илья Николаевич

Кроме того,по данным ВККСУ, 26 октября 2018 в 9:30 состоится рассмотрение вопроса о пересмотре решения Комиссии от 16 октября 2018 г. о допуске кандидата Гудковой Татьяны Андреевны к участию в конкурсе на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда, объявленного Комиссией 2 августа 2018 г..