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 Допуск к конкурсу в Верховный Суд и ВАКС: Высшая квалифкомиссия рассмотрит кандидатуры 8 судей. СПИСОК

26 октября 2018 ВККСУ рассмотрит вопрос о соответствии лиц требованиям к кандидату на должность судьи Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.

Так, 26 октября 2018 в 10:00 Высшая квалификационная комиссия судей Украины (г. Киев, ул. Механизаторов, 9) рассмотрит вопрос об установлении соответствия лиц требованиям к кандидату на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, а также на должность судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда и допуск их к квалификационному оцениванию в рамках конкурса, объявленного Комиссией 2 августа 2018 г., согласно следующему перечню:

- Коцюбальськая Ольга Николаевна
- Крамаренко Юрий Николаевич

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВККСУ обнародовала фамилии кандидатов на должности в Высший антикоррупционный суд, допущенных к квалифоцениванию. СПИСОК

26 октября 2018 в 12:00 Высшая квалификационная комиссия судей Украины (г. Киев, ул. Механизаторов, 9) рассмотрит вопрос об установлении соответствия лиц требованиям к кандидату на должность судьи Верховного Суда и допуск их к квалификационному оцениванию в рамках конкурса, объявленного Комиссией 2 августа 2018, согласно с таким перечнем:

- Горбаль Наталья Валерьевна
- Дзера Юрий Николаевич
- Книженко Оксана Александровна
- Коваленко Андрей Васильевич
- Кравченко Илья Николаевич

Кроме того,по данным ВККСУ, 26 октября 2018 в 9:30 состоится рассмотрение вопроса о пересмотре решения Комиссии от 16 октября 2018 г. о допуске кандидата Гудковой Татьяны Андреевны к участию в конкурсе на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда, объявленного Комиссией 2 августа 2018 г..

Источник: https://censor.net.ua/n3093312
 
 
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В этот раз судьи будут самыми неподкупными и коррупционеры сядут? Они столько тянули, внесли сотни поправок, сейчас протянут нужных им кандидатов. Если бы хотели, то боролись бы с коррупцией, а так это дешёвая показуха.
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