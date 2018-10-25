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 Политика Украины
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Все про:губернатор (445) Киевская область (1539) увольнение (1480) Терещук (26) Горган (16)

 Губернатор Киевщины Горган об отставке: Президент предложил должность советника

Руководитель Киевской областной государственной администрации Александр Горган уходит с должности, чтобы участовать в активной политической жизни.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Горган сказал в комментарии одному из телеканалов.

"Это был абсолютно запланированный шаг, о котором была договоренность с Главой государства еще в момент моего назначения. Когда Глава государства предложил мне должность председателя Киевской ОГА, я его откровенно проинформировал, что у меня есть в планах строительство публичной политической карьеры. Президент Украины меня в этом намерении поддержал. Была договоренность о том, что я работаю два года. И именно в эти дни исполняется два года со дня моего назначения", - прокомментировал Горган информацию о своем увольнении.

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По его словам, Президент предложил ему должность советника, которая, в отличие от должности председателя ОГА, не создает препятствий для политической деятельности. В дальнейшем Горган намерен баллотироваться в Верховную Раду по одному из мажоритарных округов.

Относительно своего преемника председатель ОГА не подтвердил опубликованную некоторыми СМИ информацию, что им станет бывший глава столичной полиции Александр Терещук, но отметил, что о других кандидатах на эту должность не слышал.

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Отметим, накануне в СМИ появилась информация, которую позже подтвердил министр молодежи и спорта Игорь Жданов о том, что правительство согласовало освобождение председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза, председателя Киевской ОГА Александра Горгана, председателя Черновицкой ОГА Александра Фищука и председателя Черкасской ОГА Юрия Ткаченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3093308
 
 
 Топ комментарии
 
теперь хочется просто неприкосновенности и возможности за нехрена получать льготы и зарплаты (плюс как бонус возможность решать свои проблемы) и ни за что не отвечать
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Забыл добавить, что в обмен на голоса всей области на выборах. Губернатор Киевщины Горган об отставке: Президент предложил должность советника - Цензор.НЕТ 8163
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По мажоритарному округу? А этот соевый подсвинок в курсе, что его шеф обещал однотуровым лохотурам в своей предвыборной вермишели Пжыты по-новому выборы исключительно на пропорциональной основе по открытым спискам?
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Губернатор Київщини Горган про відставку: Президент запропонував посаду зрадника.
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теперь хочется просто неприкосновенности и возможности за нехрена получать льготы и зарплаты (плюс как бонус возможность решать свои проблемы) и ни за что не отвечать
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Забыл добавить, что в обмен на голоса всей области на выборах.
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ты слегонца попутал со своей страной )))

или про какие ты выборы за последние 2 года ?
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не перепутал - номерной, не прошедшие, а будущие через пол года.
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как же кацапы палются, вроде и высер хочется сделать, а всё по дурному выходит. Как у скабеевой.
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По мажоритарному округу? А этот соевый подсвинок в курсе, что его шеф обещал однотуровым лохотурам в своей предвыборной вермишели Пжыты по-новому выборы исключительно на пропорциональной основе по открытым спискам?
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любопытно, Саша еще увлекается японскими комиксами?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГубернатор Киевщины Горган об отставке: Президент предложил должность советника
 
 
 
 
 
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