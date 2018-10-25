 Кабмин компенсирует расходы на коммунальные услуги всем, кто не успел оформить субсидию до начала отопительного сезона, - Минсоцполитики

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"Тем семьям, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, правительство компенсирует все расходы на коммунальные услуги. Даже если документы будут поданы в ноябре или декабре. Независимо от вида отопления - централизованное теплоснабжение или индивидуальное газовое или электрическое отопление - в случае поступления заявления о назначении субсидии, к примеру в декабре, безвозвратная помощь правительства будет назначена с начала отопительного сезона. То есть государство возместит коммунальные расходы семье за два месяца. Это гарантировано Постановлением КМУ № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива", - говорится в сообщении.

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