 Кабмин компенсирует расходы на коммунальные услуги всем, кто не успел оформить субсидию до начала отопительного сезона, - Минсоцполитики

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
"Тем семьям, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, правительство компенсирует все расходы на коммунальные услуги. Даже если документы будут поданы в ноябре или декабре. Независимо от вида отопления - централизованное теплоснабжение или индивидуальное газовое или электрическое отопление - в случае поступления заявления о назначении субсидии, к примеру в декабре, безвозвратная помощь правительства будет назначена с начала отопительного сезона. То есть государство возместит коммунальные расходы семье за два месяца. Это гарантировано Постановлением КМУ № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива", - говорится в сообщении.
ПС Баригі свого -не упустять !
Одесса. Привоз.
В мясном ряду на прилавке два ценника «ноги свиные» с разными цифрами.
- А чито жэ это, мадам, у вас... на одинаковые ноги цены разные?
- Оденьте очки, я вас умоляю... и вы сразу увидите разницу... это две - руки, а то - ноги.
Так, частину бюджетних коштів перекладуть в кишеню газовим монополістам у вигляді проплат за субсидії для частки населення, компенсуючи витрати здиранням трьох шкір з
платоспроможніх громадян, але набагато більше і вже усе населення почне витрачати на інші статті споживчих витрат через подорожчання енергоресурсів.
Простими словами - уряд зараз бере кредит під заставу населення та гарантії його пограбування в подальшому.
Оце і є обрзчик державницького підходу професійних керманичів???
Вибачайте, то може вже краще розраховуватись "цуценятами та холопами", а не шкурами холопів??? Може тоді у холопів хоч шанс на виживання з'явиться.