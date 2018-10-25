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 Политика Украины
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Все про:субсидия (427) Министерство социальной политики (604)

 Кабмин компенсирует расходы на коммунальные услуги всем, кто не успел оформить субсидию до начала отопительного сезона, - Минсоцполитики

Правительство возместит расходы на коммунальные услуги тем семьям, которые не успели оформить субсидию до отопительного сезона.

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"Тем семьям, которые не успели оформить субсидию до начала отопительного сезона, правительство компенсирует все расходы на коммунальные услуги. Даже если документы будут поданы в ноябре или декабре. Независимо от вида отопления - централизованное теплоснабжение или индивидуальное газовое или электрическое отопление - в случае поступления заявления о назначении субсидии, к примеру в декабре, безвозвратная помощь правительства будет назначена с начала отопительного сезона. То есть государство возместит коммунальные расходы семье за два месяца. Это гарантировано Постановлением КМУ № 848 "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093307
 
   
 Топ комментарии
 
Так в оформлении субсидий идёт массовы отказ по надуманным причинам !
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кабмин возьмет компенсацию из кармана граждан Украины и передаст их олигархам которым передали газовые недра страны и все это под соусом якобы МВФ-это мошеничество.По 300 м куб украинского газа на семью по цене 3-4 грн хватит отопить маленькую хатынку в отопительный сезон а у кого замки пусть платят по любой цене что есть в мире это и стимул утеплятся и стимул экономить и недра действительно принадлежат народу и бюджет через субсидии олигархам не перекачивается
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зато написали что безработные наркоманы и алкоголики по справке от врачей (приплыл заработок для дохтуров) справки клепать будут давать субсидию ибо у жжыыыы алкоголики и наркоманы это уважительная причина ля-ля я балдею или субсидию теперь от с 17 октября 2018 года прописали выдавать на компенсации установки счётчиков учета газа (в Одессе 4200) стоит, счетчики воды, тепла- до 290 тысяч на ом и по 4000 на один радиатор... полет нормальный...
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Коротше, "танцюють усі!" От же дебілоїди, трясьця їх матері.
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Так в оформлении субсидий идёт массовы отказ по надуманным причинам !
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Например? Где такое было и в чём нарушение?
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Не понял - есть нарушение или нет... Положена субсидия или нет, если есть безработный?
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раньше считали , что безработный получает 3 прожиточных минимума, а сейчас вообще субсидию не дают если есть безработный.
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Всё равно не понял - не дают потому, что так в законе написано или это личные выдумки чиновников на местах?
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А кто должен на чиновников подавать в суд за нарушение закона и неисполнение своих должностных обязанностей, а именно - исполнение законов?
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а банальный счетчик в многоквартирный дом, заботливое правительство не хочет поставить???
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..А толку !? ...В нас вже з років 5 стоїть !. Тарифи за *калорію * як хочуть так і виставляють .Доступ має тільки контролер теплокомуненерго ...і як його регулювати !?..А автоматика коштує дорого (в залежності від температурного режиму ).І не вигідна вона для *тепловиків *
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отож..я про это "невыгодно" и говорю, + пусть поквартирные ставят.....
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Ну то вже є постанова *вінницького кабміну * про дозвіл на встановлення поквартирно .Але -ЗА ВЛАСНИЙ РАХУНОК !!!
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Поквартирні не вийде. Як рахувати тепло яке віддають стояки?
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А ти що *за підїзд * -не платиш ?..Навіть тим що мають *автономку * зараз нараховують *за опалення підїзду * Кабмин компенсирует расходы на коммунальные услуги всем, кто не успел оформить субсидию до начала отопительного сезона, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 9856
ПС Баригі свого -не упустять !
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показывали в Польше ставят поквартирно даже в совецких хрущевках с горизонтальной разводкой
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извиняюсь... конечно..с вертикалкой!
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это не наши проблемы... я ж не считаю сколько вы расходуете бензина или экономичный или нет У ВАС авто??, меня волную я сам!)))
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Запугали стариков справками о детях, а где они их возьмут? Вот и вся суть реформы.
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кабмин возьмет компенсацию из кармана граждан Украины и передаст их олигархам которым передали газовые недра страны и все это под соусом якобы МВФ-это мошеничество.По 300 м куб украинского газа на семью по цене 3-4 грн хватит отопить маленькую хатынку в отопительный сезон а у кого замки пусть платят по любой цене что есть в мире это и стимул утеплятся и стимул экономить и недра действительно принадлежат народу и бюджет через субсидии олигархам не перекачивается
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***
Одесса. Привоз.
В мясном ряду на прилавке два ценника «ноги свиные» с разными цифрами.
- А чито жэ это, мадам, у вас... на одинаковые ноги цены разные?
- Оденьте очки, я вас умоляю... и вы сразу увидите разницу... это две - руки, а то - ноги.
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а прикол в том чтозпа газ с нас берут настоящие, подкрепленные трудом деньги а субсидии даются свеженапечатанными виртуальными фантиками
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...додай ..які *автоматом * перераховуються на підриємства олігархату .
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Всем, кто не попросил милостыню, подадут вчерашним числом?
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Жоден механізм надання субсидії не вирішують головного - подорожчання енергоресурсу автоматично призводить до зростання всього, що прямо чи опосередковано з ним пов'язано.
Так, частину бюджетних коштів перекладуть в кишеню газовим монополістам у вигляді проплат за субсидії для частки населення, компенсуючи витрати здиранням трьох шкір з
платоспроможніх громадян, але набагато більше і вже усе населення почне витрачати на інші статті споживчих витрат через подорожчання енергоресурсів.
Простими словами - уряд зараз бере кредит під заставу населення та гарантії його пограбування в подальшому.
Оце і є обрзчик державницького підходу професійних керманичів???
Вибачайте, то може вже краще розраховуватись "цуценятами та холопами", а не шкурами холопів??? Може тоді у холопів хоч шанс на виживання з'явиться.
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Де мій український газ? Стаття 13 Конституції України......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин компенсирует расходы на коммунальные услуги всем, кто не успел оформить субсидию до начала отопительного сезона, - Минсоцполитики
 
 
 
 
 
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