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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Правоохранители задержали банду, которая продавала оружие в разных регионах Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Нацполицией в рамках противодействия незаконному обороту оружия и взрывчатых веществ блокировала масштабную реализацию военных средств поражения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

Так, сотрудники управления СБ Украины в Хмельницкой области установили, что участники межрегиональной преступной группировки, среди которых представители добровольных военизированных формирований, организовали незаконную продажу оружия в разных регионах Украины. По информации Службы безопасности военные средства поражения дельцы сбывали в том числе и представителям криминальных кругов.

Оперативники спецслужбы задокументировали реализацию злоумышленниками двух автоматов, двух пистолетов с патронами к ним, трех ручных гранат РГД-5 и ста патронов различного калибра.

Правоохранители задержали банду, которая продавала оружие в разных регионах Украины, - СБУ 01

Отмечается также, что во время очередной попытки реализации автомата с патронами и пистолета правоохранители задержали четверых организаторов противоправного бизнеса во Львове.

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Кроме того, в ходе санкционированных обысков в трех областях изъят большой арсенал оружия, в том числе десятки автоматов и пистолетов различных модификаций, взрывчатку, гранаты, сотни патронов различного калибра, запчасти и комплектующие к огнестрельному оружию.

Правоохранители задержали банду, которая продавала оружие в разных регионах Украины, - СБУ 02

В рамках уголовного производства открытого по ст. 28 ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 263-1 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

"Во время досудебного следствия устанавливаются источники происхождения оружия, круг лиц причастных к противоправной деятельности и местонахождении других возможных участников преступной группировки. Также проверяется информация о возможном использовании указанных средств поражения для дестабилизации ситуации в стране путем организации диверсий", - добавили в ведомстве.

Правоохранители задержали банду, которая продавала оружие в разных регионах Украины, - СБУ 03
Правоохранители задержали банду, которая продавала оружие в разных регионах Украины, - СБУ 04
Правоохранители задержали банду, которая продавала оружие в разных регионах Украины, - СБУ 05
Фото: пресс-служба СБУ/Facebook

Правоохранители задержали банду, которая продавала оружие в разных регионах Украины, - СБУ 06

Источник: https://censor.net.ua/n3093306
 
   
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как говорила Говорящая Сова -каждый третий вернулся с АТО с оружием и это правда
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Торгувати в Україні зброєю не злочин. Ні один закон не забороняє цього робити. Ст. 263 КК робить тільки посилання на закон, якого немає в природі. Злочин скоюють силовики, які незаконно затримують громадян.
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Абсолютно точно. Причому оперують якимось "відомчими інструкціями і положеннями", що неконституційно.
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Самое обидное-что в этом участвуют добробатовцы.
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А шо то за злостный пулемет на последнем...фото?
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