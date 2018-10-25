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 "Обнадежили, что ребенок живой, а потом дважды убили": родителям погибшей в Керчи студентки, которую "оживил" канал "Россия", пришлось ехать на повторное опознание

После скандального эфира "России-1", в котором проинтервьюировали девушку, представленную именем погибшей в керченской бойне студентки Алины Керовой, родителям убитой пришлось повторно опознавать ее тело. При этом никто из представителей "России-1" извинений за дезинформацию не принес.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом семья рассказала российскому телеканалу "Дождь".

"Мне из Китая друг прислал скриншот с "России 1" о том, что Алина Керова дает интервью. Я просто был в шоке. Такое чувство, что там то ли моя жена помешалась, то ли еще что происходит", - рассказал отец погибшей Сергей. Мать девушки Виктория рассказала, что ее дочь прибыла в больницу в числе первых и скончалась там от сильной потери крови. Таким образом, Виктория была одной из первых, кто опознал тело своего ребенка после трагедии, однако сразу после эфира ей начали звонить друзья с вопросами о том, не ошиблась ли она при опознании. А в течение получаса после эфира ей позвонили из морга и предложили приехать на повторное опознание.

"Мы нашли потом этот отрезок разговора - это не Алина и не ее голос, это совершенно другой человек. Ну как не проверить информацию, назваться ее именем, как так могли сделать? Показать на всю страну... Звонят из-за границы наши друзья, плачут и страдают", - возмутилась женщина. Кроме того, родители пожаловались на назойливость репортеров, которые стояли "под дверями, звонили, просили выйти", однако представителей "России-1" среди них не было, как не было и официальных извинений со стороны канала.

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"Мне просто интересно, как они проверяют информацию, как связываются в прямом эфире, не удостоверившись в личности. Просто телефонный звонок и все. Вы хотя бы лицо показали. Они же обычно хоть фотографию показывают, а тут ни фотографии, ничего", - возмущается отец погибшей. Мать заявила, что программа "обнадежила, что наш ребенок живой, а потом дважды убила", сообщает Newsru.com.

Напомним, 17 октября во время спецэфира программы "60 минут" ведущие поговорили по телефону якобы с очевидицей нападения на керченский колледж, которую ведущая Ольга Скабеева представила как студентку второго курса Алину Керову. Когда выяснилось, что студентка с таким именем значится в списке погибших, Скабеева предложила "не делать эмоциональных, скоропалительных выводов" и посоветовала обратиться в пресс-службу телеканала.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093295
 
   
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скабеева та еще брехливая с*чка!
шоу на крови и слезах...
мастерица-говнометательница...
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Привыкай Крым. руSSкий мир - он такой.
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Прийшов у Крим русскій мір і тепер багатьом, хто його хотів треба терпіти до смерті. Бачили очі, що купували "Обнадежили, что ребенок живой, а потом дважды убили": родителям погибшей в Керчи студентки, которую "оживил" канал "Россия", пришлось ехать на повторное опознание - Цензор.НЕТ 1372
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очі і далі бачать, вуха слухають, лише одному місцю якось неспокійно..
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Вот это поворот. В чем только фейк заключается?
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а хіба вони коли слово правди сказали ?
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Я спросил про показанный сюжет. Почему эта ситуация фейк? Перевод слова Fake нужен?
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Просто они излишне предвзяты к России и российским сми в частности )
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В том, что интервьюируемый не тот, за кого себя выдавал. Не впервой, уже неоднократно Геббельс-ТВ на этом ловили.
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Ксюха, хватит удалять мои комментарии, а то отшлепаю ))
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В том, что Скабеева позвонила погибшей девушке и проинтервьюировала ее в прямом эфире.
https://ru.espreso.tv/news/2018/10/23/rossyya_1_smogla_pogovoryt_s_pogybshey_studentkoy_yz_kerchy
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Да насрать сми Рашки на вашу Алину. И в частности скабеевой и каналу *роисся* на нее насрать. Им нужен был сюжет и интервью А ваши и ваших друзей чувства и стенания - просто ненужный шумный фон.
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вор рузьге свинособаки отжигают, мало того что ребенка убили, так ещё и над родителями издеваются)шо тут сказать, хотели крымсы раею-жрите, *уки!
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"Мне просто интересно, как они проверяют информацию

И шо тут интересного? Три раза подряд вслух перечитывает методичку и темник полученный из ФСБ = и все дела
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Крысчане, вы выхлебаете эту чашу страданий до дна.
А потом мы вас всех депортируем.
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Дуже шкода, коли гине молодь, якій іще б жити та жити. Проте, кримська вата сама фактично продала душі своїх дітей пуйлу за 2 000 000 дерев'яних рублів...
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В синагоге Хаим крикнул во все горло:
- У Мойши дочь проститутка!
Все отошли от Мойши и перестали подавать руки. Мойша подошел к ребе и говорит:
- Ребе, что делать? Ведь у меня нет дочери. А меня все избегают.

- А это ты теперь им объясняй, а не мне.
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Совершенно очевидно, что это спланированная акция устрашения. Пацана развели обещаниями красивой жизни после акции и в конце убрали как мусор. И самое удивительное, что в пиарсоставляющей была директивная радость от факта соболезнований эрэфии! Вот, мол, Крым признают частью РФ!!!
А погибших вот совершенно не жалко ни капельки. Они сами (и их родители) знали на что идут в 14-ом году. Чего их жалеть и сочувствовать?
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А может все было не так. Пацану ФСБ наплело что будет учебная ситуация с террористом/террористами как в Колумбайне ходи себе и изображай расстрел холостыми патронами....повзрываем для правдоподобности взрывпакетики...ну а дальше все пошло по фсбшному сценарию
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читайте мой комментарий ниже. А всякие версии "это все спецоперация", они всегда будут, народ любит языками чесать.
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Вибачаюсь , але нещодавно до мавзолею швидка приїздила . Там ху?ло надумав "примірку" зробити. Ну і "мумія вічно живуча" послала наступника на х...
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У нас один даун взял бензопилу, и пришел в школу, с намерением устроить doom 2. На счастье, бензопила не завелась. Тогда через неделю он заявился с бензопилой в торговый центр, и завалил пилой женщину, и еще несколько человек порезал ножом, после того, как пила заглохла и больше не заводилось. Так что такие съехавшие с катушек, они везде имеются. И в США. и в рашке, и в Беларуси, и у вас, просто они еще не все вышли на свой бенефис
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Обнадежили, что ребенок живой, а потом дважды убили": родителям погибшей в Керчи студентки, которую "оживил" канал "Россия", пришлось ехать на повторное опознание
 
 
 
 
 
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