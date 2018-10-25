 "Обнадежили, что ребенок живой, а потом дважды убили": родителям погибшей в Керчи студентки, которую "оживил" канал "Россия", пришлось ехать на повторное опознание

Как передает Цензор.НЕТ, об этом семья рассказала российскому телеканалу "Дождь".
"Мне из Китая друг прислал скриншот с "России 1" о том, что Алина Керова дает интервью. Я просто был в шоке. Такое чувство, что там то ли моя жена помешалась, то ли еще что происходит", - рассказал отец погибшей Сергей. Мать девушки Виктория рассказала, что ее дочь прибыла в больницу в числе первых и скончалась там от сильной потери крови. Таким образом, Виктория была одной из первых, кто опознал тело своего ребенка после трагедии, однако сразу после эфира ей начали звонить друзья с вопросами о том, не ошиблась ли она при опознании. А в течение получаса после эфира ей позвонили из морга и предложили приехать на повторное опознание.
"Мы нашли потом этот отрезок разговора - это не Алина и не ее голос, это совершенно другой человек. Ну как не проверить информацию, назваться ее именем, как так могли сделать? Показать на всю страну... Звонят из-за границы наши друзья, плачут и страдают", - возмутилась женщина. Кроме того, родители пожаловались на назойливость репортеров, которые стояли "под дверями, звонили, просили выйти", однако представителей "России-1" среди них не было, как не было и официальных извинений со стороны канала.
"Мне просто интересно, как они проверяют информацию, как связываются в прямом эфире, не удостоверившись в личности. Просто телефонный звонок и все. Вы хотя бы лицо показали. Они же обычно хоть фотографию показывают, а тут ни фотографии, ничего", - возмущается отец погибшей. Мать заявила, что программа "обнадежила, что наш ребенок живой, а потом дважды убила", сообщает Newsru.com.
Напомним, 17 октября во время спецэфира программы "60 минут" ведущие поговорили по телефону якобы с очевидицей нападения на керченский колледж, которую ведущая Ольга Скабеева представила как студентку второго курса Алину Керову. Когда выяснилось, что студентка с таким именем значится в списке погибших, Скабеева предложила "не делать эмоциональных, скоропалительных выводов" и посоветовала обратиться в пресс-службу телеканала.
шоу на крови и слезах...
мастерица-говнометательница...
https://ru.espreso.tv/news/2018/10/23/rossyya_1_smogla_pogovoryt_s_pogybshey_studentkoy_yz_kerchy
И шо тут интересного? Три раза подряд вслух перечитывает методичку и темник полученный из ФСБ = и все дела
А потом мы вас всех депортируем.
- У Мойши дочь проститутка!
Все отошли от Мойши и перестали подавать руки. Мойша подошел к ребе и говорит:
- Ребе, что делать? Ведь у меня нет дочери. А меня все избегают.
- А это ты теперь им объясняй, а не мне.
А погибших вот совершенно не жалко ни капельки. Они сами (и их родители) знали на что идут в 14-ом году. Чего их жалеть и сочувствовать?