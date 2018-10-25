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 С начала года жертвами оккупационного режима в Крыму с летальным исходом стали 6 человек, 138 - были арестованы, - член Меджлиса Бариев

В оккупированном Российской Федерацией Крыму в нынешнем году шесть человек стали жертвами оккупационного режима с летальным исходом, утверждает глава правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

"Зафиксировано шесть жертв, четверо из них - представители крымскотатарского народа", - сообщил Э. Бариев на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Э.Бариева, правозащитники постоянно собирают информацию о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму.

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Как сообщили на пресс-конференции, за девять месяцев оккупационные власти провели 79 обысков, задержали 91 человека, арестовали 138 человек, осуществили 8 незаконных этапирований.

Согласно данным правозащитников, за это время 121 судно незаконно зашло в порты оккупированного полуострова.

Э.Бариев также назвал сумму штрафов водителям за то, что на их машинах остаются украинские госномера крымской серии. По его словам, по данной причине были оштрафованы более 2000 водителей на сумму 1,276 млн. руб.

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Источник: https://censor.net.ua/n3093293
 
 
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Щось мало. Тільки в Керчі фсб-шники завалили більше 20 студентів.
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Крымские татары? Мычите и дальше покорно друг-дружке втихаря. Чебуреки продавайте.... За все время оккупации ни одного стекла в кабинете оккупанта не смогли даже разбить.....
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7Кокс7 - татары по Киеву равняются....

С начала года жертвами оккупационного режима в Крыму с летальным исходом стали 6 человек, 138 - были арестованы, - член Меджлиса Бариев - Цензор.НЕТ 2117 Irina‏ @Irysika20 3 ч.3 часа назад
Согласно последним данным Государственной службы статистики, импорт товаров из России в Украину за период с января по апрель этого года вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 г.
Порохоботы ,есть шо сказать?

С начала года жертвами оккупационного режима в Крыму с летальным исходом стали 6 человек, 138 - были арестованы, - член Меджлиса Бариев - Цензор.НЕТ 8815
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала года жертвами оккупационного режима в Крыму с летальным исходом стали 6 человек, 138 - были арестованы, - член Меджлиса Бариев
 
 
 
 
 
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