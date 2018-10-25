 Минобороны РФ обвинило США в управлении атакой дронов на базу Хмеймим

Об этом сообщает ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: "Мы очень разозлены", - Трамп заявил, что по факту рассылки посылок с бомбами в США открыто "крупное федеральное расследование"

"13 дронов шли единым боевым порядком, управляемые общей командой. В это время американский самолет-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов", - указал он.

По его словам, когда беспилотники столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления, они перешли в режим ручного управления. "Так вот ручное управления осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащенный современной техникой Poseidon-8. Он взял на себя ручное управление", - отметил замминистра.

Смотрите также: Беспилотник ОБСЕ обнаружил ЗРК "Оса" недалеко от границы с РФ на оккупированной Донетчине. ВИДЕО

В Минобороны РФ ранее говорили, что 6 января террористы атаковали российские авиабазу Хмеймим и пункт материального обеспечения флота в Тартусе с помощью беспилотных летательных аппаратов. Тогда российские военные якобы сбили семь дронов и взяли еще шесть под свое управление.