 Минобороны РФ обвинило США в управлении атакой дронов на базу Хмеймим

Об этом сообщает ТАСС, передает Цензор.НЕТ.
"13 дронов шли единым боевым порядком, управляемые общей командой. В это время американский самолет-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов", - указал он.
По его словам, когда беспилотники столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления, они перешли в режим ручного управления. "Так вот ручное управления осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащенный современной техникой Poseidon-8. Он взял на себя ручное управление", - отметил замминистра.
В Минобороны РФ ранее говорили, что 6 января террористы атаковали российские авиабазу Хмеймим и пункт материального обеспечения флота в Тартусе с помощью беспилотных летательных аппаратов. Тогда российские военные якобы сбили семь дронов и взяли еще шесть под свое управление.
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Та ну? БПЛА там в каждом сирийском военторге и продуктовом магазине продают ,а управлять ими любой сирийский пастух может! хуйло подтвердит!
Лучше озвучьте количество трупов вашего мяса, Мин"обороны" "РФ", хоть посмеемся вместе!
В Пентагоне на такой пшик даже пальцем у виска лень покрутить будет.
Лишнехромосомные взяли под свое управление 6 боевых дронов США?
Чота ржу...
военных дронов две эскадры
неслись на срашеский конвой
не так ужасен облик срусских
как вой
1) Летели себе дроны - по заданному маршруту или в ручном режиме - не важно
2) Потом по словам мокшанца они (дроны) столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления. Т.е. хваленые системы радиоэлектронного подавления должны были подавлять любой сигнал, который мог управлять дронами - т.е. грубо говоря, задача системы подавления - лишить возможности управления дроном.
В таких случаях продвинутые дроны должны переходить в автономный режим и или двигаться автономно по заданному заранее маршруту, или возвращаться автоматически на базу.
НО по словам мокшанца:
3) В условиях радиоэлектронного подавления Poseidon-8 взял на себя ручное управление дронами.
Логично.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 20 октября, что группировки ИГИЛ за три года войны в Сирии полностью разгромлены при поддержке России.
"Всего за время операции уничтожено свыше 87,5 тысяч боевиков, освобождено 1411 населенных пунктов и более 95% территории Сирии"
Шойгу отметил, что в Сирии "освобождены ключевые населенные пункты и деблокированы основные коммуникации".
"В настоящее время сирийские вооруженные силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны", - сообщил он.
Российский министр также похвастался, что войска РФ поразили свыше 122 тысяч объектов ИГИЛ, ликвидировав большую часть боевиков....(?????)
Там нет столько отар.