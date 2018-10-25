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 Происшествия, За рубежом
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Все про:беспилотник (587) Сирия (2740) США (14309) Минобороны РФ (477)

 Минобороны РФ обвинило США в управлении атакой дронов на базу Хмеймим

Замглавы Минобороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что беспилотными летательными аппаратами, которые в январе атаковали российскую военную базу Хмеймим в Сирии, управляли с самолета-разведчика США Poseidon-8.

Об этом сообщает ТАСС, передает Цензор.НЕТ.

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"13 дронов шли единым боевым порядком, управляемые общей командой. В это время американский самолет-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов", - указал он.

По его словам, когда беспилотники столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления, они перешли в режим ручного управления. "Так вот ручное управления осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащенный современной техникой Poseidon-8. Он взял на себя ручное управление", - отметил замминистра.

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В Минобороны РФ ранее говорили, что 6 января террористы атаковали российские авиабазу Хмеймим и пункт материального обеспечения флота в Тартусе с помощью беспилотных летательных аппаратов. Тогда российские военные якобы сбили семь дронов и взяли еще шесть под свое управление.

Источник: https://censor.net.ua/n3093289
 
 
 Топ комментарии
 
"Так вот ручное управления осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащенный современной техникой Poseidon-8. Он взял на себя ручное управление", - отметил замминистра.

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Та ну? БПЛА там в каждом сирийском военторге и продуктовом магазине продают ,а управлять ими любой сирийский пастух может! хуйло подтвердит!
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Да и вобще дроны восстали еще месяц назад
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"Так вот ручное управления осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащенный современной техникой Poseidon-8. Он взял на себя ручное управление", - отметил замминистра.

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Та ну? БПЛА там в каждом сирийском военторге и продуктовом магазине продают ,а управлять ими любой сирийский пастух может! хуйло подтвердит!
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Ну да, в лугандоне шахтеры же управляют современными комплексами последней модификации, произведенными в росии.
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И знает же прекрасно Мин"обороны" "РФ" что ихнему гавканью никто давно не верит, от слова "вообще" а все равно брешет.
Лучше озвучьте количество трупов вашего мяса, Мин"обороны" "РФ", хоть посмеемся вместе!
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Так это ж сугубо для внутреннего роисянского потребителя, который верит, что ВКС РФ умеет не только собственные самолеты сбивать.

В Пентагоне на такой пшик даже пальцем у виска лень покрутить будет.
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"Тогда российские военные якобы сбили семь дронов и взяли еще шесть под свое управление."

Лишнехромосомные взяли под свое управление 6 боевых дронов США?
Чота ржу...
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***
военных дронов две эскадры
неслись на срашеский конвой
не так ужасен облик срусских
как вой
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Я б на місці амерів потролив кацапів тим, що на дрони була проведена кібератака з паРаші і вони таким чином відреагували.
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ватниге...это ваши посипаки дронами атакуют!, янки мочат Томагавками!
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А вот Испанский деспечер говорит что ни какого "Посейдона" не было.
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Какое смелое заявление!!! Между прочим я тоже, в тоже самое время, сидел возле компа и смотрел в сторону Сирии. И мне та база давно не нравится.
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Я не силен в дронах, но вот чисто по логике:

1) Летели себе дроны - по заданному маршруту или в ручном режиме - не важно

2) Потом по словам мокшанца они (дроны) столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления. Т.е. хваленые системы радиоэлектронного подавления должны были подавлять любой сигнал, который мог управлять дронами - т.е. грубо говоря, задача системы подавления - лишить возможности управления дроном.
В таких случаях продвинутые дроны должны переходить в автономный режим и или двигаться автономно по заданному заранее маршруту, или возвращаться автоматически на базу.
НО по словам мокшанца:
3) В условиях радиоэлектронного подавления Poseidon-8 взял на себя ручное управление дронами.

Логично.
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Вы пытаетесь найти логику в очередном высере лишнехромосомных, основная задача которых - генерировать огромное количество абсолютно бредовых версий.
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 20 октября, что группировки ИГИЛ за три года войны в Сирии полностью разгромлены при поддержке России.
"Всего за время операции уничтожено свыше 87,5 тысяч боевиков, освобождено 1411 населенных пунктов и более 95% территории Сирии"
Шойгу отметил, что в Сирии "освобождены ключевые населенные пункты и деблокированы основные коммуникации".
"В настоящее время сирийские вооруженные силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны", - сообщил он.
Российский министр также похвастался, что войска РФ поразили свыше 122 тысяч объектов ИГИЛ, ликвидировав большую часть боевиков....(?????) Минобороны РФ обвинило США в управлении атакой дронов на базу Хмеймим - Цензор.НЕТ 8521
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Шойгу похвастался,что кацапня превратила Сирию в Руины на манер Грозного..!!
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...войска РФ поразили свыше 122 тысяч объектов ИГИЛ, ликвидировав большую часть боевиков...

Там нет столько отар.
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Особенно смешно слышать взятых в плен дронах и сбитых из рогаток ВКС. Ржу.
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Не, а я не понял - а чего тогда не сбили?Сбивать самолеты РЭБ умеете, кривизна земли не мешала...Вообще бред голимый...общий канал они заглушили, а индивидуальные = мозгов не хватило ? Или он так громко признался о способности сканировать и глушить только одну частоту*
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В аналогічної ситуації у вересні брати ручне керування на борту літака Іл20 було нікому - усі були п'яні. Тоді міністр оборони Швайн-гу разом з ху?лом здійснили керування з кремля...
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созывайте экстренное заседание Совбеза ООН, черти обиженные
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шо все те же умиротворенные сирийцы снова самодельными дронами атакуют ихтамнетов педоРашенских Минобороны РФ обвинило США в управлении атакой дронов на базу Хмеймим - Цензор.НЕТ 7762
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Наступного разу знесіть нахрен ту базу з с400 та іншими залізяками!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМинобороны РФ обвинило США в управлении атакой дронов на базу Хмеймим
 
 
 
 
 
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