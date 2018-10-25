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 Пассажирский поезд насмерть сбил десятиклассницу на Львовщине, - полиция

На Львовщине десятиклассница погибла в результате наезда поезда. Девушка получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУНП во Львовской области. 

Сообщается, что вчера, 24 октября, около 23:00 в полицию поступила информация о том, что возле железнодорожного переезда в селе Княжий Мост Мостиского района под поезд попала девушка.

Как предварительно установили правоохранители, скоростной поезд сообщением Перемышль-Одесса совершил наезд на 17-летнюю местную жительницу. От полученных травм школьница умерла на месте происшествия.

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По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.291 Уголовного кодекса Украины (нарушение действующих на транспорте правил). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, - лишение свободы на срок до пяти лет.

Тело погибшей направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится досудебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/n3093279
 
 
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Наверно опять наушники в ушах. Жаль девчонку Пассажирский поезд насмерть сбил десятиклассницу на Львовщине, - полиция - Цензор.НЕТ 9566
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Опять машиніст поїзда ганяв по рельсам Пассажирский поезд насмерть сбил десятиклассницу на Львовщине, - полиция - Цензор.НЕТ 281 Він там хоть тверезий був? Повинен був оперативно зреагувати на зміну дорожньої обстановки, відвернути в сторону.
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какие младые ну прям Анна Каренина... развелись.. цинично, но увы, рельсы увидела и все от них 5 метров в сторону, а нет.. а мы по шпалам, по шпалам- шагаем домой.. не дошла...
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"Пассажирский поезд насмерть сбил десятиклассницу на Львовщине" - как-то текст по-дебильному написан (с).
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Має бути так: десятикласниця порушила правила перебування на залізничних коліях і з необережності потрапила під поїзд.
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А чё, машинист? Скорость превысил, на красный проехал или на пешеходном переходе не пропустил? А может, он пьяный сам за десятиклассницей на паровозе гонялся?
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Ну дело-то придется закрыть в связи со смертью обвиняемого/потерпевшего.

блин, печально читать про реальные доказательства того, что естественный отбор все еще продолжается...
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Тепловоз был производства РФ, а девочка слушала Радио Свобода.
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Какие только версии лишняя хромосома не выплёвывает...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПассажирский поезд насмерть сбил десятиклассницу на Львовщине, - полиция
 
 
 
 
 
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