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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Италия (844) Польша (4549) Россия (70866) санкции (7024) Евросоюз (12106) Чапутович (42)

 Санкций против РФ в конечном счете будут продлены, несмотря на инициированную Италией дискуссию об их снятии, - Чапутович

Дискуссия относительно снятия санкций Евросоюза с России, инициированная Италией, являются способом улучшить ситуацию с торговлей из-за сложной экономической ситуации в стране, однако в итоге они будут пролонгированы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в четверг утром на полях Варшавского форума по безопасности.

"Санкции против России продлеваются каждые полгода. Россия не соблюдает правила и нормы международного законодательства, поэтому санкции будут сохранены и продолжены. Но я также знаю о дискуссии с Италией. С точки зрения Италии, это, прежде всего, проблема сложной экономической ситуации, а не санкций. Поэтому санкции (их снятие. - Ред.) для них могут стать одним из способов немного улучшить торговлю. Но, в конце концов, Италия, как и другие страны, последуют за мнением Еврокомиссии, Совета ЕС и большинства стран-членов", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Италия не будет ветировать продление санкций против России, - премьер Конте

По словам Чапутовича, позиция Польши неизменна: пока не будет реального улучшения ситуации на Донбассе в части имплементации Минских договоренностей, санкции должны оставаться.

"Дискуссия будет, но я больше чем уверен, что санкции будут пролонгированы", – резюмировал министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3093277
 
   
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То что сильва кацапскони нашептала-усё насмарку..
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спробували б не продовжити санкції - отримали б такі мита від Трампа на продукцію ЄС (в т.ч. й італійські), мало б не здалося.
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Макаронники продажные. Да там все в евробараке хитрожопые - кто первым проснулся, того и тапки. Наш барыга тоже не лучше. Торгует с агрессором на всю. Надоел!
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Вчера смотрела пресс конференцию Путина и итальянского премьера. Удручающее зрелище! Это было шоу ради Путина. А Конте сидел рядом для антуража и иногда подгавкивал в унисон преступнику. Это позор и унижение для Италии!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСанкций против РФ в конечном счете будут продлены, несмотря на инициированную Италией дискуссию об их снятии, - Чапутович
 
 
 
 
 
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