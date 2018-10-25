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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газ (8947) цены (2069) энергосбережение (143) Амелин (4) энергоэффективность (83) Тарифы на газ (88)

 На кредиты, позволяющие сократить энергопотери до 40%, в бюджет заложено лишь 400 млн грн, зато субсидии выйдут "сквозняком" в 55 млрд, - Амелин

Лучше бы истерили из-за того, что на энергокредиты в бюджете заложено всего 400 млн грн (Правильное их использование на 40% сокращает энергопотери, а значит и расходы на газ). При этом на субсидии выделено 55 млрд !!! - которые "сквозняком" выйдут из бюджета (наших налогов) на счета газораспределительных и газодобывающих компаний

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook. директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин.

Смотрите: "Газовий зашморг", "а щоб нам ще підвищити?": "Батькивщина и "Свобода" проводят в правительственном квартале митинг против повышения цен на газ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Почему такая паника популизма из-за новой цены на газ? Доходы украинцев за год выросли на 26%. Газ в Украине подорожал на 23%. При этом доля газа в структуре расходов украинцев до 20%. Понятно, что средняя температура по больнице, Но разве это критичное повышение с учетом того, что цена газа в Европе за год выросла на 30%? Когда научимся уже сами отвечать за себя?" - пишет он.

"Лучше бы истерили из-за того, что на энергокредиты в бюджете заложено всего 400 млн грн (Правильное их использование на 40% сокращает энергопотери, а значит и расходы на газ). При этом на субсидии выделено 55 млрд !!! - которые "сквозняком" выйдут из бюджета (наших налогов) на счета газораспределительных и газодобывающих компаний. Здесь где логика?" - резюмировал Амелин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин дополнительно выделил 100 млн гривен на "теплые кредиты", - Зубко

Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в следующем марте.

На кредиты, позволяющие сократить энергопотери до 40%, в бюджет заложено лишь 400 млн грн, зато субсидии выйдут сквозняком в 55 млрд, - Амелин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3093274
 
 
 Топ комментарии
 
еще один математик, бляха На кредиты, позволяющие сократить энергопотери до 40%, в бюджет заложено лишь 400 млн грн, зато субсидии выйдут "сквозняком" в 55 млрд, - Амелин - Цензор.НЕТ 5613
а если посчитать правильно?

МАТЕМАТИКА от Правительства Порошенко-Гройсмана:
Пенсіїї зросли на 30%, зарплати зросли на 25%, а газ усього подорожав на 23.5%... #перемога!
ПОЯСНЯЮ:
У вас был доход 100 грн, а цена на газ 1000.
Доход вырос на 30%. Т.е. на 30 грн., а газ - на 23,5% т.е. - на 235 грн.!
Цилуйте ручки благодетелям... С вас еще 205 грн!
В отличие от неучей базарных мы таки в школу УЧИТЬСЯ ходили...!
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Правильно. Субсидии на за уши притянутые тарифы - схема для перекладывания денег из государственного бюджета в конкретные карманы.
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На кредиты, позволяющие сократить энергопотери до 40%, в бюджет заложено лишь 400 млн грн, зато субсидии выйдут "сквозняком" в 55 млрд, - Амелин.
Ну чого - "сквозняком"? Прямо в кишені риго-соєвих мародерів.
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вы вызывались доказывать ВсеХТа ! есть возможность звездануть способностями
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Ну так беря "тёплый кредит" нужно напрячься, что-то сделать, а потом ещё и деньги возвращать. А для субсидии нужно сделать себе бумажку, что ты сирота казанская, и платить в разы меньше. Сложный выбор, да.
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Очень многие за свои бабки уже давно поменяли окна и утеплили стены , и тут сумма в 400 лямов на сколько я понимаю не тело кредита , а погашение процентной ставки банку , за то что он выдает льготный кредит на это дело выдает , а тогда там суммы совсем другие получаются.
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Да мне бы и ляма за глаза хватило , я бы на весь свой огород солнечную электростанцию под зеленый тариф захренячил , у меня 50 киловат влезет , даже по минимуму берем 50% это 25 Квт в час , на 8 часов и на 30 дней это 6000 Квт в месяц и на 5,5 гр киловатт имеем 33 штуки гривен дохода в месяц и сиди дома и радуйся жизни.
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солнце не так часто светит, анакладные расходы вас огорчат
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Ну у меня уже стоят панели на 5 Квт и как то только радует .
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знакомый обращался в банк что бы поставить одно окно (4800 грн) по той программе,
деньги придут только через 2 месяца после получения кредита, 2 месяца нужно самому платить проценты ( 36% годовых) плюс за обслуживание карточки 120 грн. ежемесячно.
В итоге выгоды никакой, все деньги выделенные для удешевления банк забирает себе как плата за услуги
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И чуть что эти грамотеи сравнивают с Европой, но только по ценам а не по зарплатам!
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толку от тех кредитов для многоэтажок.
Утеплил квартиру:окна, двери, балкон, стены;
Потратил 4 000 $ но плачу так же как и те кто не утеплял?
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За эти бабки(субсидии) можно все хрущевки солнечными панелями накрыть, но им это не надо, им нужно что бы мы потребляли много а субсидии это ведь наши же деньги, мы субсидируем коррумпированные энергетические конгломераты и частный бизнес, кстати вот эти вещи ,очень ярко демонстрируют как бизнес интересы отдельных олигархических групп вредят Украине, масштаб убытков - сотни миллиардов. И когда вы задаете себе вопрос, почему экономика деградирует, ответ на поверхности.
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Субсидии нужны для субсидий, а не для панелей. Вс своим чередом.
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порошенко и охметов накроют и карманы вывернут
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Ага ЩАЗ , в Украине и так перепроизводство электроэнергии , а куда тогда Ренат будет дорогую энергию со своих ТЕЦов девать. У нас генерации АЭС хватает на всех в летний период , но уголь на ТЕЦ успешно палят и летом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа кредиты, позволяющие сократить энергопотери до 40%, в бюджет заложено лишь 400 млн грн, зато субсидии выйдут "сквозняком" в 55 млрд, - Амелин
 
 
 
 
 
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