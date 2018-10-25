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 Политика Украины, Общество
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 Порошенко подписал Указ о назначении судей в местные общие суды. СПИСОК

24 октября Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ №340/2018 о назначении судей в местные общие суды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба АП.

"Согласно части пятой статьи 126, части первой статьи 128 и подпункта 2 пункта 161 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины, части шестой статьи 147, абзаца первого пункта 3 и пункта 40 раздела XII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "о судоустройстве и статусе судей" постановляю:

1. Назначить в местные общие суды на должность:

- судьи Могилев-Подольского горрайонного суда Винницкой области Киевскую Татьяну Брониславовну;

- судьи Камень-Каширского районного суда Волынской области Антонюк Олесю Владимировну;

- судьи Октябрьского районного суда Николаевской области Полишко Викторию Васильевну;

- судьи Центрального районного суда города Николаева Медюка Сергея Александровича;

- судьи Малиновского районного суда города Одессы Тополеву Юлию Владимировну", - говорится в Указе Президента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал Указ о назначении судей в местные общие суды. СПИСОК

Источник: https://censor.net.ua/n3093273
 
 
 Топ комментарии
 
Смысл? Потом после 31.03.2019 всех будут заново люстрировать уже от этой барыжной власти.
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чем злоупотребил с утра? прокисшие карамельки? Порошенко підписав Указ про призначення суддів до місцевих загальних судів - Цензор.НЕТ 2190
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Тебе представителю порохоботов ГНИД всё так известно.
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Смысл? Потом после 31.03.2019 всех будут заново люстрировать уже от этой барыжной власти.
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Малиновский райсуд Одесса Тополева..
вот ссылка кто она и как стала судьей.. в этом все реформы в кавычках в этом вся нынешняя власть в этом весь Порошенко у власти мягко говоря люди тупые безграмотные и посредственные неучи и главное тупые исполнители.. подход к кадрам чтобы он не был вумнее меня (Порошенко).хотя сам Порошенко увы не звезда и не гений а такая же серая посредственность...
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Порошенко подписал Указ о назначении судей скотов в местные общие суды судилища.
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Порошенко ждет судьба Януковича. нужно досрочно обьявлять ему импичмент. Гройсмана в отставку вместе с урядом. нафтогаз в тюрьму.
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Мавзолейное быдло налетай,Порошенко в эфире,,, Порошенко підписав Указ про призначення суддів до місцевих загальних судів - Цензор.НЕТ 3217 Шакалье драноеПорошенко підписав Указ про призначення суддів до місцевих загальних судів - Цензор.НЕТ 3217вы один к одно гофно лепы Плешивого Педофила,что говорит Жириновский вы повторяете на Цензоре..быдло Шариковское ,хоть слова местами меяйте...
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чем злоупотребил с утра? прокисшие карамельки? Порошенко підписав Указ про призначення суддів до місцевих загальних судів - Цензор.НЕТ 2190
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Фотожаба спеціально для тебе. Юрій Ванінський постарався.
Порошенко підписав Указ про призначення суддів до місцевих загальних судів - Цензор.НЕТ 3247
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Порошенко пожелаю в дальнейшем не быть демократом перед Штатами и ЕС,пора стать Диктатором,слишком много ДЕМОКРАТИИ развел в Украине,Мураевых Рабиновичей плять развелось что ВШЕЙ вонючих...
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Тебе представителю порохоботов ГНИД всё так известно.
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По поводу Керчи.
В заложники взято около 200 детей.Погибших около 38.Раненых вывезли из Крыма в неизвестном направлении.Предположительно Краснодар...,Родители уже не увидят детей...Они опасные Свидетели,такая же спецоперация была проведена в Евпатории и в то же время...,дети также исчезли...,Дети любимая Забава Плешивого Педофила....,Беслан Кемерово Керчь..Евпатория...Севастополь...
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Пака ,Мавзолейные ХМЫРИ,я по делам фирмы МММ, Рога и Копыта...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал Указ о назначении судей в местные общие суды. СПИСОК
 
 
 
 
 
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