 Порошенко подписал Указ о назначении судей в местные общие суды. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба АП.
"Согласно части пятой статьи 126, части первой статьи 128 и подпункта 2 пункта 161 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины, части шестой статьи 147, абзаца первого пункта 3 и пункта 40 раздела XII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "о судоустройстве и статусе судей" постановляю:
1. Назначить в местные общие суды на должность:
- судьи Могилев-Подольского горрайонного суда Винницкой области Киевскую Татьяну Брониславовну;
- судьи Камень-Каширского районного суда Волынской области Антонюк Олесю Владимировну;
- судьи Октябрьского районного суда Николаевской области Полишко Викторию Васильевну;
- судьи Центрального районного суда города Николаева Медюка Сергея Александровича;
- судьи Малиновского районного суда города Одессы Тополеву Юлию Владимировну", - говорится в Указе Президента.
вот ссылка кто она и как стала судьей.. в этом все реформы в кавычках в этом вся нынешняя власть в этом весь Порошенко у власти мягко говоря люди тупые безграмотные и посредственные неучи и главное тупые исполнители.. подход к кадрам чтобы он не был вумнее меня (Порошенко).хотя сам Порошенко увы не звезда и не гений а такая же серая посредственность...
судейскотов в местные общие судысудилища.
В заложники взято около 200 детей.Погибших около 38.Раненых вывезли из Крыма в неизвестном направлении.Предположительно Краснодар...,Родители уже не увидят детей...Они опасные Свидетели,такая же спецоперация была проведена в Евпатории и в то же время...,дети также исчезли...,Дети любимая Забава Плешивого Педофила....,Беслан Кемерово Керчь..Евпатория...Севастополь...