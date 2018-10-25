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 Исмагилов - верховному муфтию РФ: Мы приветствуем автокефалию. Однако совсем не дело муфтиев из России давать свои оценки внутриукраинским вопросам

Заявления верховного муфтия РФ Талгата Таджуддина о том, что он против автокефалии Украинской церкви недопустимы.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке муфтий духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов, передает Цензор.НЕТ.

"А тем временем верховный муфтий РФ против автокефалии для украинских православных христиан. "Решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии церкви Украины противоречит божественному замыслу", - заявил он на мусульманской конференции в Уфе. Я сначала не поверил что муфтий так мог сказать, потому что это - не более, не менее, претензия на знание Божьего замысла! Но потом это подтвер дили российские издания. Ну, во-первых, мусульмане не должны вмешиваться в православные дела, особенно с заявлениями о знании Божьего замысла. Во-вторых, если кто-то из мусульман и должен давать свою оценку, то исключительно мусульмане Украины. Свою позицию, и позицию нашего Духовного управления я уже озвучил - мы приветствуем автокефалию. Позиций других муфтиев я не слышал. Если у кого есть информация об их позиции - киньте ссылку. Однако совсем не дело муфтиев из России давать свои оценки внутриукраинским вопросам, мы здесь на месте и сами справимся, если наше мнение будет интересно украинскому обществу", - отметил Исмагилов.

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Исмагилов - верховному муфтию РФ: Мы приветствуем автокефалию. Однако совсем не дело муфтиев из России давать свои оценки внутриукраинским вопросам 01
Исмагилов - верховному муфтию РФ: Мы приветствуем автокефалию. Однако совсем не дело муфтиев из России давать свои оценки внутриукраинским вопросам 02

Напоминаем, 14 сентября на внеочередном Синоде Русской православной церкви в Москве было принято официальное заявление, в котором говорится, что в случае продолжения "антиканонической деятельности Константинопольского патриархата на территории Украинской православной церкви" РПЦ "будет вынуждена" разорвать евхаристическое общение.

Тогда же Синод РПЦ принял решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского патриархата и прекратить свое участие в тех структурах, где председательствуют его представители. И не поминать больше патриарха Константинопольского во время богослужений.

В понедельник, 15 октября, Синод РПЦ признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Источник: https://censor.net.ua/n3093271
 
 
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИсмагилов - верховному муфтию РФ: Мы приветствуем автокефалию. Однако совсем не дело муфтиев из России давать свои оценки внутриукраинским вопросам
 
 
 
 
 
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