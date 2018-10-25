 Суд над Януковичем: Адвокат Горошинский продолжает дебатную речь.. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

09:25 Адвокат продолжает цитировать показания Шуляка в том месте, где он рассказывал о мировторческих миссиях за рубежом.

Также Шуляк рассуждал о том, что стоит обращаться с просьбой о введении миротворческой миссии к Европе и России.

09:19 Горошинский зачитывает показания Шуляка.

Прокурор Максим Крым встает и заявляет ходатайство: "Адвокат может забыл, но только уже он 2 или 3 раза зачитывал эти показания. Прошу сделать ему замечание, ведь у адвоката мало времени"

Адвокат Горошинский утверждает, что именно этот эпизод он не читал.

"Никто, ни прокурор, ни какой-либо другой орган не может меня ограничивать во времени, тем более так ерничая. У меня столько времени, сколько я захочу", - заявляет в суде адвокат Горошинский.

Судья Владислав Девятко говорит, что делает замечание адвокату: 14-й день идут дебаты адвоката, 47-й час читают, эти обстоятельства уже слышали от Байдыка, слышали и от Горошинского.

"Но это ваша форма. Вы можете продолжать. Только обратите внимание на замечание", - говорит Девятко.

Горошинский отмечает, что одни и те же доказательства могут указывать на разные обстоятельства.

"Если б я ставил своей целью просто цитировать показания свидетелей, то я бы это делал по-другому", - говорит он.

09:15 При этом, по словам адвоката, Янукович обращался с большим письмом к РФ с просьбой провести консультации, но они проведены не были.

В доказательство того, что было такое большое письмо Януковича, отправленное в МИД, адвокат сообщает, что есть ответ от Почты России, в котором утверждается, что такое письмо принимали (весом в 45 грамм) и доставили в МИД.

Вспоминает, что это же утверждали и свидетели - бывшие охранники Януковича, бежавшие с ним в РФ, а также бывший начальник Генштаба Ильин, и бывший командующий внутренними войсками Шуляк (последний тоже находится в РФ. - Ред.)

09:09 Горошинский также читает письма от официальных органов России, в которых говорится, что им не приходило никакое письмо от Януковича с просьбой использовать войска РФ на территории Украины.

Также адвокат утверждает, что не было никакого письма Януковича, которым бы он поддерживал просьбу Сергея Аксенова ввести войска.

09:05 Адвокат снова говорит, что прокуратура не проанализировала выступление постпреда России Виталия Чуркина на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года. Утверждает, что слова Чуркина не доказывают, что РФ использовала войска на территории Украины.

Упоминает, что спикер российского МИДа Мария Захарова также утверждала, что нет войск.

"Тот документ не содержит никаких призывов к изменению границ, агрессивной войне и так далее", - говорит адвокат Горошинский о письме Януковича к Путину. И добавляет, что сам Янукович не раз говорил, что Крым - это территория Украины.

09:03 Горошинский, как и вчера, говорит о письме Януковича к Путину с просьбой использовать войска РФ на территории Украины.

Говорит, что в деле есть фотокопии этого письма с подписью Януковича, есть копии без подписи, и нет оригинала.

09:01 В зал зашли судьи.

Адвокат Горошинский продолжает свою дебатную речь.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд над Януковичем: Горошинский просит признать недопустимым ключевое доказательство в деле. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Отметим, защита Януковича начала зачитывать дебатную речь с 13 сентября. Стенограммы предыдущих заседаний, на которых звучала дебатная речь адвоката Байдыка, вы можете прочесть тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут и тут.

17 июля судья Девятко объявил о переходе к стадии дебатов сторон 30 июля, но они не состоялись, поскольку адвокаты Януковича сорвали заседание своей неявкой, и суд постановил назначить обвиняемому бесплатного госадвоката.

На заседании 1 августа Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, который покидал зал суда несколько раз. В итоге суд постановил назначить другого госадвоката, которым стал Юрий Рябовол. В то же время в суд прибыли два новых адвоката Януковича - Александр Байдык и Александр Горошинский. Их он нанял по договору. Новоприбывшие адвокаты сообщили, что их подзащитный отказывается от назначенных государством защитников.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На заседании 16 июля показания в деле дал начальник службы безопасности беглого президента Константин Кобзарь.

26 июня состоялся допрос советника и пресс-секретаря Виктора Януковича - Анны Герман.

На заседании 22 июня допросили экс-охранника Януковича - Сергея Бернацкого.

8 июня суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончании судебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.