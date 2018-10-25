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Все про:интернет (1446) Россия (70849) ФСБ (1277)

 ФСБ увидела угрозу нацбезопасности РФ в проекте всемирного интернета

Проект по обеспечению спутниковым интернетом всей планеты представляет угрозу для национальной безопасности России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом заявил представитель ФСБ Владимир Садовников, передает Reuters.

Речь идет о проекте OneWeb. Он предполагает создание сети для обеспечения интернетом всей планеты, в нее войдут сотни спутников.

По словам Садовникова, нет никаких гарантий того, что система спутникового интернета не будет использоваться для разведывательных целей. Российская сторона не может проверить заявления OneWeb об обратном.

Кроме того, в ФСБ опасаются, что OneWeb может стать монополистом в ряде удаленных российских регионов.

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"Реализация подобных иностранных систем связи делает нерентабельной деятельность российских операторов связи, особенно в труднодоступных и малонаселенных районах, а организацию связи традиционными средствами — очень затратной", — сказал Садовников.

Представитель ФСБ подчеркнул, что единственный способ противостоять угрозам от реализации такого проекта в России — ограничение их работы и "развитие конкурентных отечественных систем связи с аналогичным функционалом".

Садовников предположил, что можно создать схожий проект в том числе с Китаем, Индией и другими странами, которые не настроены агрессивно в отношении России.

Источник: https://censor.net.ua/n3093265
 
   
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Мацкали, бросайте локалку. Зачем вам интернет?
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В Мордорском концлагере самое перспективное - начать восстанавливать голубиную почту.
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Ну, эта технология в Мордоре уже почти запатентована.
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Свободная информация - это безусловна угроза для империи лжи
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В переводе на человеческий это означает что уже совсем скоро будет чебурнет
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Если будет возможность, то я бы подключился. Так, поржать с "неимеющего аналогов" чебурнета.
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"Реализация подобных иностранных систем связи делает нерентабельной деятельность российских операторов связи, особенно в труднодоступных и малонаселенных районах"



Ямщиков реанимируйте, придурки. ФСБ увидела угрозу нацбезопасности РФ в проекте всемирного интернета - Цензор.НЕТ 7939
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Х-лу фельдъегерской службы хватит. А остальные касабы могут и по батареям перестукиваться. Дешево, надежно и практично.
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И таки янки не дураки же, они обязательно используют интернет для разведывательных целей. А как кацы хотели, сделать интернет приложением к Газпрому?
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Технически помешать принимать раздачу с Космоса можно. Но денег это будет стоить реально немеряно. С чем кацапов и поздравляю.
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в интернете невозможно крыть правду - конечно это угроза для пидоРаских свинособак!...
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Глупости. Уже давно в интернете тяжело найти правду.
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А теперь, без рассеи, вообще будет невозможно.
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Правда только у Симонян и Киселева, про 6км Миг было особенно правдиво.
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Всё правильно.Железный занавес...и Чебурашка вам в руку.
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Все спутники не собьете, придурки. А иначе противостоять такому подарку нельзя. Жрите, хоть подавитесь.
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Как они еще Солнце над парашкой не прикрыли. Оно ведь тоже может использоваться для разведывательных целей. Мало ли чё оно там освещает.
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Цікаво що там такого загрозливого для вато скрєпів ? ))
Ніхто особливо не засмутиться якщо вони полишать інтернет терена
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Москалі, запускайте свій Чебурнет та йдіть до нього на..ух, без вас буде краще!
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Согласен. Но с другой стороны нам будет скучновато. Где брать глупых мальчиков для битья? Это сейчас нам раздолье, до введения проекта века "Чебуратора".
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Ким Чен Пу не знает, как комп включается. В Кагэбе не учили этому.
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а чого кацяпам хвилюватися?!
поставлять всі телефони на дротах - вуаля))) - нуль інтернету, супутниковому!!! ФСБ увидела угрозу нацбезопасности РФ в проекте всемирного интернета - Цензор.НЕТ 123 ФСБ увидела угрозу нацбезопасности РФ в проекте всемирного интернета - Цензор.НЕТ 123 ФСБ увидела угрозу нацбезопасности РФ в проекте всемирного интернета - Цензор.НЕТ 123
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ГЛОНАС уже есть,теперь скрепный чебурнет будет.
Кстати на ГЛОНАС Янек cАзировым выделяли по 20.000.000$ в год и .....
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А-я-я-яй, перекрывают денежный поток олигархам с нищего населения.Прощай яхты и Мальдивы
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оооо! даёшь все пенсии на выпуск систем радио-электронной борьбы с глобальным интернетом!!!
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В.Войнович. "Москва 2042"
Чуть-чуть в годе ошибся. Думаю, к "вторичному продукту" подойдут лет на 15 раньше.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомФСБ увидела угрозу нацбезопасности РФ в проекте всемирного интернета
 
 
 
 
 
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