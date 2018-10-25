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 Происшествия, Общество
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Все про:грибы (27) отравление (1225) Запорожская область (611)

 Пять человек отравились грибами в Запорожской области

В Запорожской области только за последние несколько дней зарегистрировано три случая отравления грибами с 5-ю пострадавшими, все заболевшие - жители г.. Мелитополь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Как отмечается, при проведении расследования специалисты выяснили, что все пострадавшие - жители Мелитополя. Горе-грибники ходили на "тихую охоту" самостоятельно и готовили грибы в домашних условиях. В двух случаях грибы собирались в селе Сосновка Мелитопольского района.

Все пострадавшие живы благодаря тому, что вовремя обратились в лечебные учреждения, где получили надлежащую медицинскую помощь.

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"Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины" обращает внимание на то, что в Запорожском регионе и вблизи расположенных к нему областях растут только условно-съедобные грибы. Особую опасность представляет бледная поганка, которая часто становится похожей на съедобной гриб и может ввести в заблуждение даже опытных грибников.

Бледная поганка содержит очень токсичные вещества - аманитины, которые относятся к клеточным ядов и вызывают основное действие на уровне клеток нервной системы печени и вызывают необратимые деструктивные изменения клеток головного мозга.

Медики информируют, что симптомы отравления - тошнота, рвота, боль в животе, расстройство желудка, повышение температуры тела и озноб - появляются почти сразу - через 15-30 минут после употребления некачественного продукта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году в Украине 174 человека отравились грибами, 11 из них умерли, - Минздрав

При появлении симптомов отравления грибами следует немедленно вызывать "скорую помощь". До ее приезда нужно промыть желудок 1-2 литрами раствора марганцовки или солевого раствора, можно сделать очистительную клизму. Специалисты также советуют пить много жидкости и не выбрасывать недоеденные грибы - их анализ поможет врачам быстрее определить вид яда, попавшего в организм, и ускорить лечение.

Источник: https://censor.net.ua/n3093260
 
 
 Топ комментарии
 
Но они же красивые - красненькие в белых точечках.
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Буков, у меня уже банки заканчиваются. Белые, польские... А ещё же зелёнки солёные и грузди чёрные не консервировал... А также моховики трещиноватые. Я уже о рядовках - тополёвой и красно-коричневой, и вешенке, не говорю...Поедем вот, на выходные, семьёй - обещают потепление, после дождей...
А придурки на юге, скорее всего, собирали, под видом тех же шампиньонов или подвишней, грибы рода иноцибе. Они очень похожи и растут в тех же местах... Насмерть отравиться сложно, однако расстройство ЖКТ - обеспечено... Да и с шампиньонами не так всё просто - из 7 видов шампиньонов, произрастающих в Украине, два - ядовиты. (характерный признак ядовитости - запах карболовой кислоты)...
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Какие "маслята", какие "польские"??? "Двоешники"!!! На картинке к статье - "белые" грибы, сосновая форма!!!
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Звісно, що отруєшся грибами, якщо їх збираєш поблизу меткомбінату, хімзаводу чи іншого екологічно небезпечного об'єкта.
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Но они же красивые - красненькие в белых точечках.
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На картинке маслята, даже очень вкусные грибы!
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это не маслята, а польский гриб. Тоже очень вкусный гриб.
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Какие "маслята", какие "польские"??? "Двоешники"!!! На картинке к статье - "белые" грибы, сосновая форма!!!
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Саме так! Мені цікаво з яким їстівним грибом можна спутати бліду поганку?
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Вот хрен его знает что они собирали, сейчас сезон опят, польских белых и зеленушек, как ими можно травануться?
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Просто деякі збирають відсосиновики та підгазетовики...
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Буков, у меня уже банки заканчиваются. Белые, польские... А ещё же зелёнки солёные и грузди чёрные не консервировал... А также моховики трещиноватые. Я уже о рядовках - тополёвой и красно-коричневой, и вешенке, не говорю...Поедем вот, на выходные, семьёй - обещают потепление, после дождей...
А придурки на юге, скорее всего, собирали, под видом тех же шампиньонов или подвишней, грибы рода иноцибе. Они очень похожи и растут в тех же местах... Насмерть отравиться сложно, однако расстройство ЖКТ - обеспечено... Да и с шампиньонами не так всё просто - из 7 видов шампиньонов, произрастающих в Украине, два - ядовиты. (характерный признак ядовитости - запах карболовой кислоты)...
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Тоже стартую в горы в воскресенье или понедельник, благо каникулы у младшей, у меня все фанаты грибов, младшая в 10 лет шарит в грибах как академик.
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А у вас там "кесарев гриб" ("мухомор Цезаря"), встречается? Собирал и ел, под Чопом, в погранзоне, лишь один раз. Он "краснокнижный", поэтому, пока была погранзона, и доступ туда был ограничен, только там и сохранялся...
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В неділю бачив пару таких мухоморів( в Пірінеях також є гриби😃), але не взяв- не любью експерементувати на собі чи виживу)
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Запорожье це степь, там нема белых, польских, и зеленушек.
Там есть маслюки и сыроеги.
А сыроегу спутать можно с ядовитым чем-нибудь аж бегом.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПять человек отравились грибами в Запорожской области
 
 
 
 
 
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