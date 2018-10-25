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 Политика Украины
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Все про:мусор (413) свалка (148) Семерак (297) экология (1023)

 За два года украинцы проинформировали Минприроды о 5 тыс. стихийных мусорных свалок, - Семерак

По состоянию на 21 октября 2018 г. на электронный карту свалок, которую Минприроды запустило в сентябре 2016 года, граждане прислали около 5 тыс. сообщений о выявленных свалках.

Больше всего сообщений о стихийных свалках поступило из Киевской (1125), Харьковской (380) и Днепропетровской (350) областей. Об этом сообщил Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что третий год подряд в этих регионах граждане активно пользуются сервисом Минприроды, который помогает бороться со стихийными свалками.

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Из 5 тыс. свалок, о которых поступила информация из разных регионов Украины, местными властями убраны около половины, более тысячи заявок находятся на стадии выполнения, в около 700 случаях просрочены сроки выполнения и еще около тысячи - нуждаются в подтверждении заявителем.

Министр призвал граждан, которые присылают заявки, контролировать их выполнение.

"Минприроды физически не может проконтролировать качество выполнения каждой заявки. Именно поэтому мы в свое время предусмотрели возможность для граждан самим оценивать качество выполненной работы", – пояснил он.

Семерак рассказал, что, к примеру, граждане сообщили о 153 таких мусорных свалках на Буковине. Местная власть отчитывается об их удалении, однако в 124 случаях заявителями не подтверждено, что свалку действительно убрали.

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Он добавил, что больше всего мусорных свалок в течение двух лет ликвидировали в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях. Игнорируют электронную карту свалок в Хмельницкой области, где местная власть не удалила ни одной из 49 свалок. Такая же ситуация и в Кировоградской области, где не убрали ни одной свалки из 46 заявленных.

Источник: https://censor.net.ua/n3093259
 
 
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Еще надо карту тех, кто канализации в водоемы повыводил.
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и штрафы надо увеличить кратно, что бы неповадно было.
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Вот такие они украинцы: нагадили - сообщили в Минприроды - завели реестр говна. И повторили много раз.
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Вчора дивився на ТВ як іпонамать скуповує сміття по всьому світу і робить з нього корисні речі.
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а у нас что, пунктов приема вторсырья мало? Культуры просто у народа нет. Где был, там и насрал.
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