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 Общество, Здоровье
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Все про:экология (1023) Крымский титан (22) Армянск (15)

 "Крымский титан" продолжает отравлять жителей Армянска, - эколог Литвиненко

После возобновления работы завод "Крымский титан" может угрожать окружающей среде, так как за столь короткое время его не могли кардинально модернизировать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", такое мнение 24 октября высказала крымский эколог Маргарита Литвиненко.

"В воздухе явно чувствуется запах химического вещества – это оказывает влияние на состояние людей. Завод "Крымский титан", скорее всего, будет и дальше угрожать местным жителям и окружающей среде, потому что за такое время нельзя было его кардинально улучшить. Скорее всего, там прочистили фильтры, сделали что-то экстренное, нашли известковую смесь для заливки кислотонакопителя", – сказала Литвитненко.

По ее словам, возможно, теперь завод "будет угрожать жителям не в такой мере, но все-таки это реальная опасность для города".

"Достоверной информации о замерах воздуха и о состоянии жителей нет. Без воды из Днепра опасность от работы "Крымского титана" увеличена. Проекты по опреснению воды или заполнению кислотонакопителя другим веществом не компенсируют опасность от деятельности завода. Кислотонакопитель все равно останется", – отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители Армянска опять жалуются на самочувствие, но теперь их не спасают, а называют провокаторами, - "Новая газета"

В Армянске в субботу, 20 октября, начали запуск завода "Крымский титан" после его остановки из-за выбросов.

Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили повышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровиться в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

Режим ЧС в Армянске и близлежащих селах был снят 23 сентября. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами.

Также на Цензор.НЕТ: Открыто уголовное производство по статье "экоцид", - представитель президента в Крыму Бабин об отравлении в оккупированном Армянске

Завод "Крымский титан" начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-ых перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана – вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.

В 2014 году, после оккупации Крыма Россией, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. В октябре Group DF передала ЧАО "Крымский титан" российскому дочернему предприятию ООО "Титановые инвестиции". В 2015 году ЧАО "Крымский титан" был переименован в "Юкрейниан кемикал продактс".

Источник: https://censor.net.ua/n3093258
 
 
 Топ комментарии
 
Мало того, на цей фірташевський "Титан" безкокштовно йде українська електроенергія через так звану "вільну економічну зону "Крим". Хотілося б з цього приводу почути коментарі соєвих холуїв.
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а електроенергію для того отруєння поставляють, я так розумію, з території України?
і греблю для негайної подачі води до крисму побудували часом не для того шоб терміново її подати на "крисський титан"?
зара порохоботи запостять шо енергія до крисму подається шоб "крисскій титан" труїв кацапів. "Кримський титан" продовжує отруювати мешканців Армянська, - еколог Литвиненко - Цензор.НЕТ 2429
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Плохо что Херсонщина рядом и получает тоже эту хрень....
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Мало того, на цей фірташевський "Титан" безкокштовно йде українська електроенергія через так звану "вільну економічну зону "Крим". Хотілося б з цього приводу почути коментарі соєвих холуїв.
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Может Гройсман распорядился подмешивать яд в украинский ильменит который он продаёт на "Крим.титан"? Ведь никто не поверит, что он просто так для барыша, торгует с страной-агрессором.
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Ничего страшного, главное в радной говени.
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Плохо что Херсонщина рядом и получает тоже эту хрень....
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Кацапня влаштує черговий викид на наступний день Незалежності.
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Люди не пострадали? Тогда нормально. А крысчане потерпят.
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Наши экологи молчат, как рыбы. Вспомните, как эвакуировали детей на нашей территории, и как отравились украинские пограничники, чел 50 - их даже в больнице держали. Хотя, может быть это был спектакль с нашей стороны. А если не спектакль, то где реакция укр. экологов? Там всё достаточно близко.
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пострадали . пару наших сел зацепило . да и погранцам досталось . в остальном согласен
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а електроенергію для того отруєння поставляють, я так розумію, з території України?
і греблю для негайної подачі води до крисму побудували часом не для того шоб терміново її подати на "крисський титан"?
зара порохоботи запостять шо енергія до крисму подається шоб "крисскій титан" труїв кацапів. "Кримський титан" продовжує отруювати мешканців Армянська, - еколог Литвиненко - Цензор.НЕТ 2429
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Именно так. И электрика и газ приходят с Херсонщины. За что особая благодарность порошенке.И поступали они на протяжении всех лет оккупации острова русней.
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Ну так не зря же тогда поваленные столбы моментально восстановили.....
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Атопутинападает, и до кучи людипотеряютработу...
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А перестанье ему ильменит поставлять чёрными каналами с Житомирщины. И кто кстати это крышует для Фирташа???
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да ни кто его и не модернизировал . подождали пока похолодает и перенесли решение проблемы на потом "Кримський титан" продовжує отруювати мешканців Армянська, - еколог Литвиненко - Цензор.НЕТ 3485
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Украина, искренне переживает за своих граждан, оставшихся в Крыму, для отравления которых поставляет сырье и электроэнергию предприятию, их отравляющему. Браво, "переживатели"!
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Так трындеть это для Пиара. а бабло прежде всего.
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Правильно - убытков попутчику революции Фирташу быть не должно... И разумеется, выбросы травят только крысчан...
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Это все ерунда по сравнению с Бортничами в Киеве.
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Порошенко работает на врага. История с Фирташем тому подтверждение. После перевыборов этого барыгу на нары!
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Очень удобный агент для путлера. С этим барыгой Украина будет всегда страшилкой для овцебаранов рашки.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Крымский титан" продолжает отравлять жителей Армянска, - эколог Литвиненко
 
 
 
 
 
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