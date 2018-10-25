 "Крымский титан" продолжает отравлять жителей Армянска, - эколог Литвиненко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", такое мнение 24 октября высказала крымский эколог Маргарита Литвиненко.

"В воздухе явно чувствуется запах химического вещества – это оказывает влияние на состояние людей. Завод "Крымский титан", скорее всего, будет и дальше угрожать местным жителям и окружающей среде, потому что за такое время нельзя было его кардинально улучшить. Скорее всего, там прочистили фильтры, сделали что-то экстренное, нашли известковую смесь для заливки кислотонакопителя", – сказала Литвитненко.

По ее словам, возможно, теперь завод "будет угрожать жителям не в такой мере, но все-таки это реальная опасность для города".

"Достоверной информации о замерах воздуха и о состоянии жителей нет. Без воды из Днепра опасность от работы "Крымского титана" увеличена. Проекты по опреснению воды или заполнению кислотонакопителя другим веществом не компенсируют опасность от деятельности завода. Кислотонакопитель все равно останется", – отметила она.

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В Армянске в субботу, 20 октября, начали запуск завода "Крымский титан" после его остановки из-за выбросов.

Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили повышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровиться в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 11 сентября, из-за выбросов с "Титана" с юга Херсонщины эвакуированы 405 детей.

Режим ЧС в Армянске и близлежащих селах был снят 23 сентября. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами.

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Завод "Крымский титан" начал работу еще в 1971 году, а в начале 2000-ых перешел под контроль компании Groop DF Дмитрия Фирташа. Главным направлением предприятия является производство диоксида титана – вещества, которое применяется в лакокрасочной, резинотехнической промышленности, при производстве пластмасс и во многих других отраслях.

В 2014 году, после оккупации Крыма Россией, Дмитрий Фирташ изменил структуру управления заводом. В октябре Group DF передала ЧАО "Крымский титан" российскому дочернему предприятию ООО "Титановые инвестиции". В 2015 году ЧАО "Крымский титан" был переименован в "Юкрейниан кемикал продактс".